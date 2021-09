Pattinaggio artistico: Della Monica-Guarise si prendono la gara delle coppie al Lombardia Trophy

Ci pensano Nicole Della Monica e Matteo Guarise a mettere la ciliegina sulla torta in una giornata trionfale per i colori azzurri. Gli atleti hanno infatti conquistato la prima posizione nelle coppie al Lombardia Trophy 2021, competizione internazionale di pattinaggio artistico andata in scena questo fine settimana all’IceLab di Bergamo, completando quanto già di buono fatto nel pomeriggio da Daniel Grassl e Charlène Guignard e Marco Fabbri, senza dimenticare Lara Naki Gutmann, bravissima a piazzarsi in top 5 dopo uno short molto complicato nel singolo femminile.

Una prova con qualche errore per i ragazzi di Cristina Mauri che, dopo uno short molto pulito chiuso al comando, hanno leggermente pagato dazio in alcuni elementi di salto, precisamente nel salchow in parallelo eseguito solo doppio, così come successo nella combinazione con due doppi toeloop, e nel triplo rittberger lanciato atterrato con caduta.

Malgrado le imprecisioni i pattinatori delle Fiamme Oro hanno comunque raddrizzato il tiro realizzando tre ottimi sollevamenti, tutti chiamati di livello 4 e premiati con un buon grado di esecuzione, la spirale (livello 3) e la trottola d’insieme con cui hanno conquistato 115.75 (54.09, 62.56) per 188.10, regolando per quattro lunghezze i sorprendenti spagnoli stanziati proprio a Bergamo Laura Barquero-Marco Zandron, autori di una gara con il botto dove hanno guadagnato, all’esordio assoluto in una competizione internazionale, il miglior libero con 119.82 (62.02, 58.80) rimanendo in scia degli azzurri nel totale con 184.94.

Più lontani Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, anche oggi molto bene nonostante alcune defaillance, terzi con 110.77 (55.30, 55.47) per 172.95. Quinti invece Sara Conti-Niccolò Macii con 92.68 (44.81, 47.87) per 150.22. Decimi infine Irma Caldara-Riccardo Maglio con 73.87 (35.34, 38.53) per 117.11.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Colombo Pier