Pattinaggio artistico: rimonta super per Lara Naki Gutmann al Lombardia Trophy 2021. Liu trionfa

Il ruggito di Lara Naki Gutmann. L’azzurra ha compiuto una rimonta spettacolare al Lombardia Trophy 2021, competizione internazionale di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana all’IceLab Arena di Bergamo, recuperando la bellezza di tredici posizioni pattinando il terzo libero e conquistando la quinta piazza finale .

L’atleta allenata da Gabriele Minchio, diciottesima dopo lo short, si è resa protagonista di un libero di alto profilo, firmando una prestazione assolutamente pulita, imbastita da sette salti tripli più tre doppi tra cui un axel. Nello specifico la nativa di Trento ha sciorinato due tripli lutz (chiamati wrong edge), uno combinato con euler/triplo salchow, oltre che un triplo flip, un triplo rittberger, un triplo toeloop singolo e un triplo salchow combinato con il doppio toeloop con cui ha ricevuto, grazie anche a delle ottime trottole e dalle components molto alte (le terze del lotto), la bellezza di 118.33 (60.97, 57.36) per 166.98 totali. Un’ottima risposta dopo uno short sottotono viziato da un passaggio a vuoto nella combinazione che lascia ben sperare in vista del Nebelhorn Trophy, dove la nostra cercherà di strappare il pass olimpico per Pechino 2022.

La gara è stata vinta in tutta tranquillità dalla statunitense Alysa Liu, nettamente di un altro passo rispetto alla concorrenza, anche quest’oggi autrice di una prova tecnicamente elevata e votata all’attacco, contraddistinta da un triplo axel iniziale, chiamato sottoruotato, da due tripli lutz, il secondo agganciato al triplo toeloop (sottoruotato), oltre che due tripli flip di cui uno combinato con il doppio toeloop, un triplo rittberger e un doppio axel in catena con euler/triplo salchow.

Facendo il vuoto in entrambi i punteggi, la statunitense che collabora con il coach italiano Lorenzo Magri ha ottenuto 144.93 (75.73, 69.20) oltrepassando ampiamente i 200 punti con 219.24. Benissimo anche la seconda atleta seguita da coach Magri, la polacca Ekaterina Kurakova, seconda classificata grazie a un libero super valutato complessivamente 126.14 (65.82, 60.32) per 187.65.

Più distante Audrey Shin, abile a blindare il gradino più basso del podio con 113.66 (52.38, 61.28) per 172.46 superando la svizzera Alexia Paganini, seconda nello short e quarta con 109.34 (52.66, 57.68) per 171.48. Diversi errori infine per Ginevra Negrello, scivolata al diciassettesimo posto con 89.04 (41.60, 49.44) per 140.93.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: Valerio Origo