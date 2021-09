Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri trionfano nella danza al Lombardia Trophy 2021

Italia ancora protagonista al Lombardia Trophy 2021, la competizione internazionale di pattinaggio di figura inserita nel circuito ISU Challenger Series 2021-2022 in scena questo fine settimana all’IceLab Arena di Bergamo. Dopo la trionfale vittoria di Daniel Grassl nel primo pomeriggio, a conquistare il gradino più alto nella danza ci hanno pensato Charlène Guignard-Marco Fabbri, autori di un libero di grande effetto.

Gli azzurri per l’annata sportiva olimpica hanno deciso di mantenere la free dance della stagione scorsa, interpretata sulle musiche di “Atonement“, quest’oggi pattinata con precisione e con fortissima intensità: superba la trottola d’insieme iniziale (livello 4), magistrali i twizzles (livello 4) eseguiti con un unisono perfetto (esaltato dalla ripresa televisiva nell’ultima serie), bene poi la sequenza di passi circolare (livello 3) e quella su un piede in parallelo (2-3), così come il meraviglioso sollevamento combinato (stazionario e rotazionale, 4) e curve (4), di qualità infine i tre elementi coreografici che hanno fatto il pieno di GOE e hanno contribuito all’alto punteggio di 123.31 (67.33, 55.98) per 205.36. Un inizio molto promettente.

In crescita la coppia canadese Laurence Fournier Beaudry-Nijolaj Sorensen, accompagnata dal Campionissimo Scott Moir, artefice di una prestazione molto positiva con cui ha centrato senza patemi la seconda posizione raccogliendo 108.62 (57.02, 51.60) per 185.26, cinque punti in più degli spagnoli Sara Hurtado-Kirill Khaliavin, anche loro saliti di colpi e terzi con 108.33 (59.59, 49.74) per 180.98.

Trofeo da incorniciare inoltre per i debuttanti azzurri nella massima categoria per Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky, bene anche nella giornata odierna con un programma valutato 92.13 (51.81, 40.32) per 153.07 che è valso la l’undicesima piazza definitiva. Sedicesimi invece con 86.92 (49.66, 37.26) per 140.56 Carolina Moscheni-Francesco Fioretti, depotenziati dalla sbavatura nei twizzles della rhythm dance.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: Pier Colombo