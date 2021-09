Liverpool-Milan oggi, Champions League: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi mercoledì 15 settembre (ore 21.00) si gioca Liverpool-Milan, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021-2022 di calcio. Inizia la massima competizione continentale e i rossoneri, al grande ritorno nell’Europa che conta, sono subito chiamati a un impegno da brividi contro i Reds, tra le più serie pretendenti al titolo. I ragazzi di coach Stefano Pioli cercheranno l’impresa ad Anfield, uno dei grandi templi del calcio pronto a ospitare uno degli incontri di cartello di questa prima giornata.

Il Milan si presenta da capolista della Serie A, con tre vittorie conquistate nelle prime tre partite. La compagine meneghina, reduce dal successo sulla Lazio, proverà a mettere in difficoltà la formazione inglese in vetta alla Premier League con 10 punti dopo le prime quattro giornate (domenica affermazione in trasferta sul campo del Leeds). La squadra italiana dovrà però fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi nuovamente e dunque grande assente di questa contesa da brividi.

Stefano Pioli dovrebbe puntare su Rebic per sostituire Ibrahimovic, sostenuto da Saelemaekers, Diaz e Leao. A centrocampo non dovrebbe esserci Tonali, Bennacer possibile titolare accanto a Kessie. Al centro della difesa torna la coppia formata da Kjaer e Tomori, con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, Maignan tra i pali. Jurgen Klopp risponderà con un 4-3-3: tridente offensivo con Salah, Mané e Roberto Firmino; Keita, Henderson e Fabinho a centrocampo; Alisson tra i pali protetto da Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Liverpool-Milan, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021-2022 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Mediaset Infinity, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

LIVERPOOL-MILAN OGGI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE:

21.00 Liverpool-Milan

LIVERPOOL-MILAN: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), SkySport 4K (canale 213) e Sky Sport 252 (canale 252).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-MILAN

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; N. Keita, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané. All. Jurgen Klopp

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Stefano Pioli

