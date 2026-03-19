Come sta Sandro Tonali? L’esito della risonanza magnetica: Gattuso può sperare

Sandro Tonali sarà a disposizione del CT Gennaro Gattuso per la sfida contro l’Irlanda del Nord, semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 che andrà in scena il prossimo 26 marzo a Bergamo. Si temeva un infortunio serio per il centrocampista del Newcastle (reduce dall’impegno in Champions League contro il Barcellona), ma fortunatamente gli accertamenti medici hanno scongiurato delle criticità fisiche degne di nota.

Si tratta soltanto di un edema, il minore dei problemi dopo i problemi accusati ieri sera nel ritorno degli ottavi della massima competizione europea. Potrebbe addirittura giocare domenica 22 marzo nel derby di Premier League contro il Sunderland, ma vedremo cosa deciderà Eddie Howe, allenatore dei bianconeri.

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha rassicurato: “Sandro l’ho sentito in collegamento con il mister e il nostro medico, era più sereno rispetto a quando è uscito, un allarme c’è ma è di livello moderato. Gli esami di oggi hanno dato rassicurazioni, c’è da recuperarlo e lo faremo con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione“.