LIVE Venezia-Virtus Bologna 71-72, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: Bolognesi in finale, sarà ancora sfida con Milano!

23:02 Si chiude qui la Diretta LIVE per questa semifinale a dir poco avvincente. Grazie a tutti per l’attenzione e un saluto sportivo.

23:00 Sarà ancora Milano-Bologna la finale di domani sera. Appuntamento alle ore 21:00 di domani sera, sempre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

22:58 Alla Reyer Venezia non sono bastati i 16 punti di Tonut, i 15 di Victor Sanders e i 13 di Mitchell Watt. Per la Virtus Bologna, invece, in doppia cifra anche Milos Teodosic: 14 punti per il play serbo.

22:57 MVP del match di stasera Kevin Hervey: 26 minuti sul parquet e 17 punti messi a referto per l’ala grande texana.

22:55 Venezia ci ha provato fino all’ultimo possesso, ma non è bastato. I “padroni di casa” bianconeri hanno saputo reagire e rispondere ad ogni tentativo di rimonta, non perdendo la bussola e macinando gioco quando serviva!

LA PREGHIERA DI STONE NON VA A SEGNO! LA VIRTUS BOLOGNA BATTE LA REYER VENEZIA 72-71

Due secondi e otto decimi sul cronometro. Sfida che si decide sul filo di lana!

71-72 DE NICOLAAAO!!! REYER ANCORA VIVA, -1!!!! NON E’ FINITA

68-72 2/2 di Weems forse decisivo per il match!

Fiammata di Weems che prova a schiacciare, ma subisce fallo. Andrà in lunetta anche lui, con poco più di 9 secondi rimasti sul cronometro!

68-70 Tonut sbaglia il primo ma non il secondo. Time-out chiamato da Scariolo!

Pajola decide di spendere un fallo per non far tentare l’ultima tripla a Venezia. 11 secondi alla sirena!

67-70 Non trema la mano al numero 8 bolognese: 2/2 e +3 Virtus!

67-68 Watt fa solo 1/2. 22″ alla fine e Hervey che va in lunetta!

0/2 in lunetta di Jaiteh, si rimane sul 66-68!

66-68 Daye non sbaglia dalla lunetta: 2/2 e Reyer ancora a -2

Entriamo nell’ultimo minuto di partita! 60 secondi alla sirena finale

64-68 MILOOS TEODOOOSIC!! TRIPLAAAAAA E +4 VIRTUS, DE RAFFAELE INFURIATO CHIAMA TIME-OUT

64-65 Schiacciata di Watt, Venezia non molla!

62-65 HERVEY METTE I PIEDI A POSTO E SPARA DA TRE: TRIPLA IMPOTANTISSIMA!!

62-62 Watt entra in area e alza la parabola: ancora pareggio!

60-62 Non trema la mano a Teodosic: 2/2 e Virtus di nuovo in vantaggio

Squadre che hanno esaurito il bonus falli. Da adesso in avanti si andrà in lunetta ad ogni fallo.

60-60 Weems a canestro su assist di Pajola, pareggio Virtus!

Ultimi tre minuti di partita. Che equilibrio questa sera, si lotta sempre su ogni pallone!

60-58 Jaiteh segna, la Virtus c’è e risponde prontamente!

60-56 STEFANOO TONUUUTTT!! TRIPLAAA!!! E SONO 15 PUNTI PER LA GUARDIA VENEZIANA

0/2 per Jaiteh dalla lunetta.

Reyer Venezia che ha già esaurito il bonus in quest’ultimo quarto. Ancora ferma a due falli, invece, la Virtus Bologna. 4’20” alla sirena finale!

Michele Vitali esce dal campo dolorante, sembra avere qualche problema fisico. De Raffaele chiama time-out!

57-56 Ancora Tonut, Reyer di nuovo in vantaggio!

55-56 Jaiteh segna, contro-sorpasso Virtus Bologna!

55-54 SCHIACCIATA DI WATT! REYER IN VANTAGGIO

53-54 Tonut su assist di Daye, ancora -1 Reyer

51-54 Hervey segna in taglio a centro area

51-52 Penetrazione di Sanders, Venezia rimane sempre a -1!

49-52 Alibegovic sblocca il punteggio per i bolognesi!

Ennesima palla persa per la Virtus Bologna, la 18° del match.

49-50 Daye col taglio sotto canestro su assist di De Nicolao, -1 Reyer!

Incomincia l’ultimo e decisivo quarto!

Ancora nessun giocatore della Virtus Bologna in doppia cifra fin qui (8 punti per Hervey). Sono 13, invece, i punti messi a referto da Victor Sanders tra gli oro-granata.

47-50 Coast to coast di De Nicolao con cui si chiude il quarto! Reyer decisamente rientrata in partita, dal -13 al -3!

45-50 Echodas inchioda e schiaccia! Meno di un minuto da giocare nel terzo parziale!

43-50 AMEDEOOO TESSITOOORI!! TRIPLAAAAA

Reyer Venezia che ha cambiato marcia nella seconda parte di terzo quarto. Un po’ in difficoltà la Virtus Bologna, dopo aver dominato questo match per ampi tratti!

43-47 1/2 per Sanders dalla lunetta

12 punti fin qui per la guardia nativa di Portland (USA), top scorer della Reyer!

42-47 SEGNA ANCORA LUI, E ANCORA DA TRE: VICTOOOR SANDEEERSS!! TIME-OUT SCARIOLO

39-47 VICTOR SANDERS!! TRIPLA E 9 PUNTI PER L’AMERICANO ORO-GRANATA

36-47 Harvey segna in schiacciata, ancora +10 Virtus!

36-45 MICHELE VITALI, TRIPLA DALL’ANGOLO! LA REYER SI SBLOCCA SU AZIONE

33-44 1/2 ai liberi per la Virtus

33-44 Watt segna entrambi i liberi, Reyer che sblocca il punteggio dopo un lunghissimo digiuno!

Proteste dei bolognesi per un fallo dubbio ai danni di Watt, che andrà in lunetta.

31-44 Teodosic vede il taglio di Pajola: canestro e +13 Virtus Bologna

Bolognesi al massimo vantaggio nel match: +11 e 7’16” da giocare nel terzo quarto

31-42 Jaieth inchioda e schiaccia! Parziale di 8-0 Virtus Bologna, De Raffaele chiama immediatamente time-out

31-40 ANCORA LUI: MILOOOS TEOOOODOSIC!!! SECONDA TRIPLA CONSECUTIVA

31-37 MILOS TEODOSIIIC!!! TRIPLAAAA

Match molto fisico, con entrambe le square che lottano su ogni pallone. Ancora nessuna marcatura nel terzo parziale, dopo più di un minuto di gioco!

22:00 Tutto pronto per l’inizio del terzo quarto!

21:57 Le squadre ritornano sul parquet per il riscaldamento in vista del secondo tempo del match. Meno di tre minuti alla ripresa del gioco!

21:55 Secondo quarto, invece, con la Reyer che ha prontamente reagito e si è rifatta sotto. Autentici trascinatori degli oro-granata Tonut e Sanders, con entrambi che hanno segnato 6 punti.

21:50 Primo quarto in cui la Virtus Bologna ha cercato di scappare nel punteggio, con la Reyer che ha faticato a macinare gioco e punti.

Pajola sbaglia l’ultimo tiro del quarto. Si chiude qui il primo tempo, con la Virtus Bologna in vantaggio di tre punti su Venezia (31-34)

31-34 Weems in lunetta: sbaglia il primo libero, non il secondo!

31-33 Belinelli va in lunetta e fa 3/3, contro-sorpasso dei bianconeri. 1’36” da giocare nel secondo quarto!

Punteggio parziale nel quarto: Reyer 20 – Virtus Bologna 10

31-30 ANCORA LUI: STEFANOOO TONUUUTTT!!! REYER IN VANTAGGIO, TIME-OUT VIRTUS BOLOGNA

28-30 TONUUUTTT!!! TRIPLAAAAA

25-30 Jaiteh con la mano morbida da centro area!

25-28 Mitchell Watt in lunetta: 2/2 e Reyer a -3. Meno di quattro minuti alla seconda sirena!

23-28 Arresto e tiro di Hervey, solo retina!

23-26 Sanders segna entrambi i liberi a disposizione

Virtus Bologna che ha già esaurito il bonus falli in questo quarto. Un solo fallo, invece, per Venezia.

21-26 Ancora Sanders che appoggia a canestro e -5 Reyer. Scariolo chiama time-out

19-26 Abass sfrutta la sua fisicità su De Nicolao, la Virtus tenta ancora l’allungo

Fallo di Teodosic su De Nicolao, che prova a fermare la transizione di Venezia

19-24 Awudu Abass segna, la Virtus torna a +6

19-22 Echodas perfetto dalla lunetta, 2/2

17-20 Austin Daye segna dall’angolo, Reyer a -3

15-20 AUTENTICA MAGIA DI SANDERS SOTTO CANESTRO! BREAK 4-0 REYER VENEZIA

13-20 Echodas segna dalla media distanza, Reyer a -7

Quintetti di nuovo sul parquet pronti per iniziare il secondo parziale

Termina qui il primo quarto. Virtus Bologna già a +9, Venezia insegue ma fatica!

11-20 Tessitori pescato in area, si sblocca anche lui!

11-18 Tonut in contropiede, Venezia cerca di rifarsi sotto

9-18 MILOOOSS TEODOSIC!! TRIPLA IN USCITA DAI BLOCCHI, PERFETTO!

9-15 AUSTIIN DAYEEEE!!! TRIPLAAAAAA DA LONTANISSIMO!!! -1’48 ALLA PRIMA SIRENA

6-15 Jumper di Alexander, primo canestro per il play americano!

6-13 Phillip alza la parabola e segna, Venezia prova a reagire

4-13 MARCO BELINELLI!! TRIPLAAAA

4-10 Tap-in di Brooks, chiuso il parziale di 8-0 Virtus

2-10 Pajola pesca Jaiteh in area! La Virtus prova a scappare, De Raffaele chiama immediatamente time-out

2-8 Jaiteh sbaglia il primo tap-in ma non il secondo

2-6 Weems in contropiede appoggia, Virtus a +4

2-4 Pajola in avvicinamento, primo canestro per il play italiano

2-2 Watt risponde subito, jump dalla distanza

0-2 Harvey marca subito, primo canestro per la Virtus

21:00 Tutto pronto per la palla a due. Questi i quintetti scelti per iniziare il match: Pajola, Weems, Belinelli, Jaiteh, Hervey (Virtus Bologna); Phillip, Vitali, Tonut, Watt, Brooks (Reyer Venezia)

20:58 E’ il momento dell’Inno Nazionale italiano.

20:55 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento. Ci siamo quasi, pochissimi minuti ci separano dalla palla a due!

20:50 Mancano oramai pochi minuti all’inizio di questa partita. C’è molta curiosità su quali quintetti schiereranno i due Coach!

20:40 La Virtus Bologna vuole raggiungere la finale per “vendicare” la sconfitta dello scorso anno contro le Scarpette Rosse e riconquistare il trofeo a distanza di anni dall’ultima affermazione. Venezia, invece, è ancora alla ricerca del primo acuto in Supercoppa, dopo essersi sempre fermata al secondo posto.

20:35 Gli oro-granata di Coach De Raffaele hanno battuto abbastanza agevolmente Pesaro nel quarto di finale col punteggio di 83-51. I bianconeri di Coach Scariolo, invece, hanno faticato più del dovuto contro la neopromossa Tortona (74-66 il punteggio finale, col match per diversi tratti in perfetta parità).

20:30 Buonasera a tutti gli amici di OA Sport. Ben trovati per questa Diretta LIVE della seconda semifinale della Supercoppa Italiana di Basket. Chi raggiungerà l’Olimpia Milano in finale? La Reyer Venezia oppure la Virtus Bologna?

Buonasera a tutti, amici di OA Sport. Benvenuti a questa diretta LIVE scritta per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana di basket, primo trofeo della stagione 2021/2022. A sfidarsi in questo match all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) saranno l’Umana Reyer Venezia e la Segafredo Virtus Bologna.

Gli oro-granata di De Raffaele hanno battuto nei quarti di finale la Carpegna Prosciutto Pesaro col punteggio di 83-51, al termine di un match che si è subito messo sui binari giusti per i veneti. Buono l’apporto dei nuovi acquisti Victor Sanders, Michele Vitali e Jeff Brooks. Debutto amaro, invece, per Aza Petrovic sulla panchina dei marchigiani.

I “padroni di casa” della Virtus Bologna, invece, hanno dovuto faticare un po’ per battere nei quarti di finale la Derthona Tortona (74-66 il punteggio finale). I bolognesi, guidati in panchina dal nuovo coach Sergio Scariolo, hanno perso per infortunio Ekpe Udoh nel corso del match di sabato sera. Il centro nativo americano (ma nigeriano di passaporto) ha svolto gli accertamenti del caso: importante lesione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Tempi di recupero ancora da definire, motivo per cui la società del patron Massimo Zanetti tornerà sul mercato per cercare un sostituto.

Palla a due prevista alle ore 21:00. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE di OA Sport!

