Venezia-Virtus Bologna: orario, programma, tv, streaming Semifinale Supercoppa Italiana basket

Si entra nelle fasi calde della Supercoppa Italiana di basket. Dopo i quarti di finale di sabato 18 settembre, infatti, scendono in campo le magnifiche quattro che disputeranno le semifinali e si contenderanno un posto per la finale di domani 21 Settembre nella cornice dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Alle 21:00 è il turno della Reyer Venezia che sfida i “padroni di casa” della Virtus Bologna.

I lagunari di coach De Raffaele hanno debuttato alla Final Eight bolognese con una netta vittoria per 83-51 ai danni della Carpegna Prosciutto Pesaro, che non è riuscita a contenere l’attacco oro-granata per buona parte del match (col secondo parziale concluso 25-3 in favore di Venezia).

La Virtus Bologna, invece, ha faticato ben più del previsto per battere i neopromossi della Betram Derthona Tortona. Le V-nere di Coach Sergio Scariolo hanno sconfitto i piemontesi 74-66 (col match sempre in perfetto equilibrio), senza però poter contare su Ekpe Udoh infortunatosi gravemente nel corso del match. Per il centro bianconero si tratta di un’importante lesione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, come diagnosticato dagli esami effettuati nella giornata di ieri. La società felsinea correrà ai ripari per sostituire il giocatore ex-Fenerbahce, in vista dell’inizio di regular season oramai imminente.

Il match di questa sera, con inizio alle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV su DMAX (Canale 52 del Digitale Terreste) e su Eurosport 2 HD. La diretta streaming sarà garantita da Discovery+, Eurosport Player e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questa semifinale che si preannuncia come avvincente.

SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2021, SEMIFINALE: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Ore 21:00 Umana Reyer Venezia – Segafredo Virtus Bologna

DIRETTA TV: DMAX, Eurosport 2 HD

DIRETTA STREAMING: Eurosport Player, Discovery+, DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA: OA Sport