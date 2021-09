LIVE Trento-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Dolomiti Energia Trento-Segafredo Virtus Bologna, match valido per la prima giornata del campionato Serie A UnipolSai 2021-2022. E’ il giorno dell’esordio per i campioni in carica alla BLM Group Arena di Trento.

Tra le poche compagini a non aver cambiato guida tecnica nel corso di quest’estate l’Aquila Trento riparte da coach Emanuele Molin (subentrato nel corso della scorsa stagione a Nicola Brienza) e dall’ottavo posto nella regular season dello scorso campionato, valso la qualificazione ai playoff. Il roster dei trentini è stato piuttosto rivoluzionato con le sole conferme di Forray, Mezzanotte e Pascolo e gli arrivi di Jordan Caroline (Jutai Technology, Taiwan), Cameron Reynolds (Austin Spurs, G-League), Diego Flaccadori (Bayern Monaco, Germania, prestito), Desonta Bredford (Phoenix Brussels, Belgio), Wesley Saunders (Fortitudo Bologna) e Johnatan Williams (Niners Chemnitz, Germania).

La Virtus Bologna si presenta invece all’esordio del PalaTrento da campione in carica sia della Serie A, che della Supercoppa, conquistata superando cinque giorni fa l’Olimpia Milano a Casalecchio di Reno (90-84). La dirigenza delle V Nere ha allestito un roster che le permetterà di essere competitiva sia in campionato che in Eurocup, dove l’obiettivo sarà di nuovo quello di dare l’assalto all’Eurolega, sfumata la scorsa stagione in seguito all’eliminazione in semifinale per mano dell’Unics Kazan.

In panchina è arrivato un nome di primordine quale è quello di Sergio Scariolo, per il campo unitamente alle conferme di Teodosic, Belinelli, Abass, Pajola, Weems, Alibegovic e Tessitori sono approdati in bianco-nero Michele Ruzzier da Varese, Kevin Hervey dal Lokomotiv Kuban (Russia), Ekpe Udoh dai Beijing Royal Fighters (Cina), Mouhammadou Jaiteh dal Gaziantep (Turchia), il promettente Marco Ceron da Mantova (Serie A2) e infine il colpo forse più importante del mercato bolognese, Nico Mannion dai Golden State Warriors (NBA).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Trento-Virtus Bologna, match valido per la prima giornata del campionato italiano di basket di Serie A 2021-2022. Palla a due prevista per le ore 20.45 alla BLM Group Arena di Trento, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 20.15.

