LIVE Trento-Virtus Bologna 88-102, Serie A basket in DIRETTA: le V Nere sfondano quota 100 alla prima giornata con 21 punti di Kevin Hervey

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.39 La nostra diretta live si chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.37 Al termine di una gara intensa la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo supera una comunque mai doma Trento sfondando quota 100 già alla prima giornata, top-scorer Cameron Reynolds con 24 punti, il migliore della Segafredo è Kevin Hervey con 21.

FINISCE COSI’! LA VIRTUS BOLOGNA RISPONDE A MILANO E INIZIA CON UNA VITTORIA!

88-102 Hervey in sospensione.

88-100 2/2 Pajola che trova i primi punti della sua partita con la Virtus che raggiunge quota 100.

Fallo di Conti che manda in lunetta Pajola.

88-98 Piazzato di Williams, 1’05” da giocare, squadre in bonus.

86-98 Hervey in allontanamento con l’ausilio del ferro.

86-96 REYNOOOLDSS!!! Tripla dell’ex Houston Rockets, Dolomiti a -10, time out di un infuriato Scariolo.

83-96 Penetrazione di Reynolds.

81-96 Reynolds incrementa il bottino di Trento dalla lunetta.

80-96 Un libero di Saunders.

79-96 TRIPLA dall’angolo di Weems, 3’17” sul cronometro, scappa via la Segafredo.

Non entra il libero supplementare.

79-93 WEEMS! Canestro con il fallo subito da Conti, potenziale gioco da tre.

Time out che arriva dalla panchina della Dolomiti Energia.

Infrazione di 24 Virtus, palla in mano Trento con 5’06” da giocare.

79-91 Due liberi di Reynolds.

77-91 Conti trova un canestro andando a rimbalzo.

75-91 TRIPLA di Belinelli.

La Virtus ha esaurito il bonus con 7’23” da giocare, un fallo per Trento, gara non ancora completamente chiusa sebbene le V Nere sembrassero in controllo dopo il +20 di fine terzo quarto.

75-88 TRIPLA di Bradford, Trento torna sul -13, si anima il pubblico della BLM Group Arena, time out Scariolo.

72-88 Dentro il libero aggiuntivo.

71-88 FORRAY! Il play italo-argentino appoggia a canestro subendo il fallo di Tedosic.

69-88 Piazzato di Alibegovic.

69-86 Gioco da tre trovato da Williams.

66-86 Jaiteh si appoggia al tabellone.

66-84 Bradford muove ancora lo score della Dolomiti dalla lunetta.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

64-84 Due liberi di Bradford.

62-84 Belinelli pesca il taglio di Jaiteh.

62-82 Due liberi di Flaccadori.

60-82 Altra penetrazione di Toto Forray, 49″ sul cronometro del terzo quarto.

58-82 Jaiteh realizza dopo un rimbalzo.

58-80 Alexander si prende e realizza un tiro da centro area.

58-78 Penetrazione di Forray.

56-78 Teodosic si alza dal perimetro, massimo vantaggio Virtus sul +22.

56-75 TRIPLA dall’angolo di Weems, time out Molin.

56-72 2/2 per la guardia della Segafredo che torna sul +16.

Viaggio in lunetta per Marco Belinelli.

56-70 TRIPLA di Forray, prova a scuotersi Trento scivolata nel punteggio, 3’55” al termine del terzo quarto.

53-70 Reynolds in sospensione.

51-70 Tessitori si appoggia al tabellone.

51-68 Hervey in allontanamento, 17 per lui, +17 Segafredo, 5’45” da giocare nel terzo quarto.

51-66 2/2 Hervey in lunetta, ora possesso aggiuntivo in favore della Virtus Bologna.

Fallo antisportivo di Mezzanotte su Hervey.

51-64 Correzione a canestro di Tessitori.

51-62 Dentro il libero aggiuntivo.

50-62 WILLIAMS! Canestro con il fallo subito da Weems, potenziale gioco da tre.

48-62 Assist di Weems per Jaiteh che si appoggia al tabellone.

48-60 Penetrazione centrale di Reynolds, 7’35” da giocare nel terzo quarto.

46-60 1/2 Jaiteh.

Fallo di Saunders che manda Jaiteh in lunetta.

46-59 TRIPLA di Mezzanotte.

43-59 Assist di Jaiteh per Hervey che si appoggia al tabellone.

43-57 1/2 Jaiteh.

Fallo di Williams che manda Jaiteh in lunetta.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.36 A tra poco per il secondo tempo di Aquila Trento-Virtus Bologna su OA Sport.

21.33 La Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo chiude avanti di 13 punti sulla Dolomiti Energia Trentino al termine del primo tempo (17-30 26-26 i parziali). Top-scorer Marco Belinelli che chiude i primi 20 minuti con 14 punti, il migliore di Trento è Cameron Reynolds con 12.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

43-56 SCHIACCIATA DI ALIBEGOVIC, su assist di Weems.

43-54 TEODOSIC DA TRE!

43-51 TRIPLA di Flaccadori, la Dolomiti c’è, time out di coach Sergio Scariolo con 36″ sul cronometro del secondo quarto.

40-51 1/2 Alibegovi in lunetta.

40-50 Trento replica subito dall’altra parte sull’asse Flaccadori-Conti.

38-50 Assist di Tedosic per l’appoggio a canestro di Alibegovic.

38-48 Saunders in penetrazione, 1″20 sul cronometro.

36-48 SCHIACCIATA di Weems, su assist di Hervey.

36-46 TRIPLA di Reynolds, 2’39” al termine del primo tempo.

33-46 Pajola guida il contropiede della Virtus e serve un nuovo assist, questa volta a Weems per il nuovo +13.

33-44 Assist di Pajola per l’entrata di Hervey.

Time out chiamato da coach Emanuele Molin.

33-42 Piazzato di Belinelli, la Segafredo torna sul +9.

33-40 HERVEY DA TRE! 5’00” al termine del primo tempo.

33-37 FLACCADORI RISPONDE DALL’ALTRA PARTE!

30-37 TRIPLA di Belinelli.

Non entra il libero supplementare, la Virtus mantiene due possessi di vantaggio.

30-34 WILLIAMS! Canestro con il fallo subito da Tessitori, potenziale gioco da tre.

28-34 Magia di Teodosic per la schiacciata di Tessitori.

28-32 Penetrazione di Forray, 6’43” per chiudere il secondo quarto.

26-32 TRIPLA DI MEZZANOTTE! Trento è tornata in campo con una nuova energia, -6.

Time out che arriva dalla panchina della Virtus Bologna.

23-32 BRADFORD DA TRE! Trento ritorna sotto la doppia cifra di svantaggio.

20-32 Piazzato di Belinelli dall’angolo.

20-30 TRIPLA di Flaccadori.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

17-30 Due liberi di Belinelli.

Abass mette giù male la caviglia in penetrazione ed è costretto ad uscire tra l’applauso del pubblico trentino.

17-28 2/2 per l’ex Virtus Roma che riporta le V Nere sul +11.

Alibegovic va in lunetta con 25″ sul cronometro del primo quarto di gara.

17-26 Penetrazione di Flaccadori che chiude il parziale di 7-0 in favore della Segafredo.

15-26 ANCORA ALIBEGOVIC! Piazzato a bersaglio, massimo vantaggio Virtus sul +11, time out Trento.

15-24 Anche Alibegovic scrive il suo nome sul tabellino, 1’09” sul cronometro del primo quarto.

15-22 TRIPLA di Alexander.

15-19 Williams in sospensione.

13-19 Hervey sfrutta il mismatch con Flaccadori e realizza in penetrazione.

13-17 Saunders si appoggia al tabellone dopo una lotta a rimbalzo.

11-17 Reynolds in leggero allontanamento, 4’10” sul cronometro.

9-17 Milos Teodosic si iscrive al tabellino della partita con una tripla.

9-14 Hervey in step-back, 5’00” da giocare nel primo quarto, 2-1 i falli.

9-12 1/3 Reynolds.

Stavolta è Jaiteh a commettere fallo sul tentativo dall’arco di Reynolds, liberi.

8-12 3/3 Belinelli.

Il primo viaggio in lunetta della partita lo fa Marco Belinelli con tre liberi dopo il fallo di Williams.

8-9 Assist di Flaccadori per il piazzato in sospensione di Saunders.

6-9 Blocco di Pajola per la penetrazione di Hervey.

6-7 Semi-gancio di mano sinistra di Belinelli che porta avanti la Virtus per la prima volta in partita.

6-5 TRIPLA di Weems, 7’57” sul cronometro del primo quarto.

6-2 FLACCADORI DA TRE!

3-2 Penetrazione di Jaiteh.

3-0 TRIPLA di Reynolds.

PALLA A DUE ALLA BLM GROUP ARENA!

20.44 Arbitri: Denny Borgioni, Giacomo Dori, Alessandro Martolini.

20.43 QUINTETTI, TRENTO: Williams, Reynolds, Flaccadori, Saunders, Mezzanotte; VIRTUS BOLOGNA: Belinelli, Weems, Hervey, Pajola, Jaiteh.

20.42 Inno di Mameli, tra pochissimo si parte.

20.41 VIRTUS BOLOGNA: Tessitori, Belinelli, Pajola, Alibegovic, Hervey, Ruzzier, Jaiteh, Alexander, Weems, Teodosic, Abass, Barbieri.

20.40 TRENTO: Bradford, Williams, Reynolds, Conti, Forray, Flaccadori, Saunders, Mezzanotte, Ladurner, Morina.

20.35 In corso il riscaldamento, tra dieci minuti la palla a due del match.

20.30 I giocatori della Virtus Bologna in arrivo alla BLM Group Arena:

20.25 Questi i risultati dei match odierni, ieri invece l’Olimpia Milano ha superato 73-63 la Gevi Napoli al PalaBarbuto nel match che ha aperto questo campionato:

Trieste-Brindisi 84-82

Varese-Brescia 75-72

Dinamo Sassari-Pesaro 75-73

Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 80-81

Tortona-Treviso (in corso) 53-70

Venezia-Cremona (in corso) 27-24.

20.20 I campioni d’Italia in carica passati in estate dalla guida di Sasha Djordjevic a quella di Sergio Scariolo, esordiranno dunque alla BLM Group Arena di Trento con la Dolomiti Energia di coach Emanuele Molin, confermato invece dopo aver raggiunto i playoff al termine della scorsa stagione.

20.15 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Virtus Bologna, match che chiuderà la prima giornata del campionato Serie A UnipolSai 2021-2022.

Basket , A1 2021-2022, le favorite, sarà ancora Virtus Bologna-Olimpia Milano – Basket, A1, come sono cambiate le squadre – Basket, A1, gli italiani squadra per squadra

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Dolomiti Energia Trento-Segafredo Virtus Bologna, match valido per la prima giornata del campionato Serie A UnipolSai 2021-2022. E’ il giorno dell’esordio per i campioni in carica alla BLM Group Arena di Trento.

Tra le poche compagini a non aver cambiato guida tecnica nel corso di quest’estate l’Aquila Trento riparte da coach Emanuele Molin (subentrato nel corso della scorsa stagione a Nicola Brienza) e dall’ottavo posto nella regular season dello scorso campionato, valso la qualificazione ai playoff. Il roster dei trentini è stato piuttosto rivoluzionato con le sole conferme di Forray, Mezzanotte e Pascolo e gli arrivi di Jordan Caroline (Jutai Technology, Taiwan), Cameron Reynolds (Austin Spurs, G-League), Diego Flaccadori (Bayern Monaco, Germania, prestito), Desonta Bredford (Phoenix Brussels, Belgio), Wesley Saunders (Fortitudo Bologna) e Johnatan Williams (Niners Chemnitz, Germania).

La Virtus Bologna si presenta invece all’esordio del PalaTrento da campione in carica sia della Serie A, che della Supercoppa, conquistata superando cinque giorni fa l’Olimpia Milano a Casalecchio di Reno (90-84). La dirigenza delle V Nere ha allestito un roster che le permetterà di essere competitiva sia in campionato che in Eurocup, dove l’obiettivo sarà di nuovo quello di dare l’assalto all’Eurolega, sfumata la scorsa stagione in seguito all’eliminazione in semifinale per mano dell’Unics Kazan.

In panchina è arrivato un nome di primordine quale è quello di Sergio Scariolo, per il campo unitamente alle conferme di Teodosic, Belinelli, Abass, Pajola, Weems, Alibegovic e Tessitori sono approdati in bianco-nero Michele Ruzzier da Varese, Kevin Hervey dal Lokomotiv Kuban (Russia), Ekpe Udoh dai Beijing Royal Fighters (Cina), Mouhammadou Jaiteh dal Gaziantep (Turchia), il promettente Marco Ceron da Mantova (Serie A2) e infine il colpo forse più importante del mercato bolognese, Nico Mannion dai Golden State Warriors (NBA).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Trento-Virtus Bologna, match valido per la prima giornata del campionato italiano di basket di Serie A 2021-2022. Palla a due prevista per le ore 20.45 alla BLM Group Arena di Trento, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 20.15.

Credit: Ciamillo