LIVE Superbike, GP Francia 2021 in DIRETTA: Razgatlıoğlu vince la battaglia contro Rea, terzo posto per Redding

14.46 Appuntamento tra due settimane in Spagna a Barcellona. Grazie per averci seguito durante questo strepitoso fine settimana francese in cui le emozioni non sono mancate. Un saluto a tutti!

14.43 Redding limita i danni con il terzo posto. Il centauro della Ducati perde punti preziosi nella lotta per il titolo contro i diretti avversari.

14.40 Non cambia la classifica generale. Sono ora 13 i punti tra il turco e l’inglese dopo i primi otto round del campionato.

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’37.259 290 294 2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.908 +2.908 1’37.226 286 293 3 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 8.406 +5.498 1’37.414 286 292 4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 10.329 +1.923 1’37.653 286 293 5 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 10.734 +0.405 1’37.664 289 293 6 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 11.467 +0.733 1’37.663 291 296 7 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 13.901 +2.434 1’37.709 279 287 8 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 15.640 +1.739 1’37.577 283 288 9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 16.254 +0.614 1’37.819 278 291 10 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 20.911 +4.657 1’37.951 278 287 11 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 39.410 +18.499 1’38.476 287 289 12 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 42.808 +3.398 1’39.155 281 288 13 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 43.057 +0.249 1’38.986 273 279 14 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 44.106 +1.049 1’39.152 265 285 15 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 48.202 +4.096 1’39.111 288 293

14.38 La classifica aggiornata al traguardo:

14.35 Toprak Razgatlıoğlu vince race-2 del GP di Francia allungando in classifica. Secondo posto per Rea che taglia il traguardo davanti a Redding.

-1 Passerella finale per Razgatlıoğlu che negli ultimi due passaggi ha letteralmente abbattuto Rea.

-2 Potrebbe arrivare un clamoroso tris per Razgatlıoğlu che è il leader del campionato dopo la race-1 di ieri.

-3 Razgatlıoğlu porta ad un secondo il proprio gap! Allunga il turco!

-4 Magny-Cours sta regalando emozioni con Rea che continua ad inseguire Razgatlıoğlu.

-5 Errore per entrambi! Rea sbaglia nel secondo settore in curva 8, Razgatlıoğlu commette una sbavatura all’uscita del terzo tratto.

-5 Lungo di Rea all’Adelaide. Razgatlıoğlu mantiene un leggero gap.

-6 Rea esce perfettamente dall’Estoril, la piega che immette nel lungo rettilineo che si colloca nel primo settore, ma non basta. Razgatlıoğlu sembra gestire il britannico che studia le mosse del turco.

-7 Attacco di Rea! Il britannico passa Razgatlıoğlu, ma arriva lungo all’Adelaide. Frenata oltre il limite per la Kawasaki.

-8 Redding mette in cassaforte il terzo posto. Locatelli è quarto davanti a Davies. Sesto posto, invece, per Rinaldi che ora deve vedersela con Bautista.

-9 Razgatlıoğlu gestisce bene la prima parte della pista ed ora sembra in grado di allungare. Potrebbe essere una fase chiave della gare.

-10 Rea non molla! il britannico ci riprova. Battaglia ad armi pari sulla falsariga di quanto accaduto nella superpole race.

-11 Si appoggia Toprak alla curva 5! L’Adelaide regala un nuovo soprasso per il turco!

-12 Rea! Controsorpasso nel terzo settore della pista per il #1 che ora dovrà gestire la frenata dell’Adelaide dall’attacco del rivale.

-12 Razgatlıoğlu! Ancora all’Adelaide! Yamaha al comando con una nuova staccata incredibile. Rea ora deve rispondere.

-13 Rea continua a gestire Razgatlıoğlu che non molla. Che lotta tra i due!

-14 Giro veloce per Rea! Il #1 del gruppo cerca di allungare in questo momento! Razgatlıoğlu resta secondo davanti a Redding.

-15 La classifica aggiornata:

-16 Ancora Razgatlıoğlu! Nuovo tentativo all’Adelaide, ma Rea risponde colpo su colpo e mantiene il comando! Che inizio gara in Francia!

-16 CHE RISCHIO! Van der Mark e Locatelli si toccano sul rettilineo principale! I due restano miracolosamente in piedi.

-17 Caduta per Haslam, non ci sono conseguenze per lui. I primi due allungano su Redding che non sembra in grado di gestire le moto asiatiche.

-18 Rea vs Razgatlıoğlu! Sorpasso del turco all’Adelaide, risposta del britannico nel secondo tratto della pista. Attenzione anche a Redding che guarda da vicino i primi due.

-18 La classifica aggiornata:

-19 Giro veloce per Redding, mentre Rea si difende da Razgatlıoğlu all’Adelaide.

-20 Jonathan Rea! Attacco e sorpasso per il #1 del gruppo nel secondo settore della pista. Caduta intanto per Lowes che cede a Redding l’ultimo gradino del podio.

-20 Termina il primo passaggio con Razgatlıoğlu che precede Rea e Lowes. Il turco prova ad allungare.

-21 Nuova impressionante staccata all’Adelaide per Toprak Razgatlıoğlu che resta leader! Lowes è secondo davanti a Rea e Redding.

14.00 Bandiera verde! Scatta gara-2 del GP di Francia per quanto riguarda la Superbike!

13.57 I piloti si preparano per scendere in pista. Scatta il giro di formazione.

13.55 La classifica del Mondiale alla vigilia della race-2 del GP di Francia:

TOPRAK RAZGATLIOGLU348YAMAHA

JONATHAN REA340KAWASAKI

SCOTT REDDING282DUCATI

ALEX LOWES176KAWASAKI

ANDREA LOCATELLI173YAMAHA

MICHAEL RUBEN RINALDI163DUCATI

TOM SYKES153BMW

MICHAEL VAN DER MARK146BMW

GARRETT GERLOFF140YAMAHA

ALVARO BAUTISTA105HONDA

CHAZ DAVIES103DUCATI

AXEL BASSANI95DUCATI

LEON HASLAM78HONDA

LUCAS MAHIAS38KAWASAKI

TITO RABAT37DUCATI

KOHTA NOZANE30YAMAHA

ISAAC VINALES20KAWASAKI

JONAS FOLGER14BMW

EUGENE LAVERTY14BMW

CHRISTOPHE PONSSON14YAMAHA

LEANDRO MERCADO8HONDA

MARVIN FRITZ6YAMAHA

LORIS CRESSON3KAWASAKI

ANDREA MANTOVANI2KAWASAKI

LUKE MOSSEY2

13.52 La pista di Magny-Cours continuerà ad ospitare la Superbike almeno fino al 2024. La pista transalpina rinnova il proprio contratto con la categoria.

13.49 La classifica della superpole race di questa mattina:

1 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1’36.395 295,1 1’35.784 296,7

2 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 0.352 0.352 1’36.374 292,7 1’35.683 294,3

3 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 5.634 5.282 1’36.488 289,5 1’36.025 294,3

4 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 6.995 1.361 1’36.887 291,1 1’36.201 294,3

5 8 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 7.736 0.741 1’36.795 295,9 1’36.485 298,3

6 9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 8.471 0.735 1’37.056 293,5 1’36.736 295,9

7 14 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 9.867 1.396 1’37.208 298,3 1’37.269 300,8

8 11 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 10 10.240 0.373 1’37.192 292,7 1’36.871 299,2

9 6 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 11.677 1.437 1’37.266 289,5 1’36.258 297,5

10 7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 12.035 0.358 1’37.590 285,7 1’36.415 290,3

11 13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 10 12.331 0.296 1’37.397 291,9 1’37.114 292,7

12 3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 12.583 0.252 1’37.207 277,6 1’35.919 287,2

13 12 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 12.854 0.271 1’37.264 289,5 1’36.926 294,3

14 10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 21.949 9.095 1’38.432 279,8 1’36.814 274,8

15 15 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 10 22.670 0.721 1’38.265 288,0 1’37.719 297,5

16 18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.982 3.312 1’38.500 285,0 1’37.997 281,3

17 16 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 26.442 0.460 1’38.379 285,7 1’37.860 291,9

18 19 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 10 27.556 1.114 1’38.757 289,5 1’38.184 291,1

19 20 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 10 30.374 2.818 1’38.635 288,0 1’38.357 295,9

20 21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 33.876 3.502 1’39.570 284,2 1’38.862 285,7

————————————————–Not Classified————————————————–

RET 17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1 9 Laps 232,8 1’37.970 289,5

13.46 Il sole splende in quel di Magny-Cours, pista storica per questa serie che dal 2003 approda annualmente in questo impianto che nella sua storia ha accolto anche la F1.

13.43 Con ancora negli occhi le emozioni della prova di questa mattina ci avviciniamo all’ultimo atto del GP di Francia. Toprak Razgatlıoğlu cerca il tris.

13.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara-2 del GP di Francia per quanto riguarda il Mondiale Superbike.

11.28 L’appuntamento è per le 14.00 con la gara-2 del GP di Francia. Grazie per averci seguito, un saluto a tutti!

11.25 Redding potrebbe ben figurare dal quinto posto. Fine settimana negativo per ora per le Ducati che faticano nel raffronto contro le moto giapponesi.

11.22 Toprak Razgatlıoğlu allunga e si porta a +8 in classifica su Rea. Anche in race-2 ci sarà da divertirsi anche se sulla distanza la Yamaha appare decisamente superiore.

11.21 Terzo posto per Alex Lowes che precede sotto la bandiera a scacchi Locatelli e Redding. Il bergamasco cerca il podio questo pomeriggio come accaduto ieri.

11.19 La classifica finale:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’36.395 294 295

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.352 +0.352 1’36.374 293 293

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.634 +5.282 1’36.488 283 290

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 6.995 +1.361 1’36.887 285 291

5 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 7.736 +0.741 1’36.795 291 296

6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 8.471 +0.735 1’37.056 284 293

7 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 9.867 +1.396 1’37.208 298 298

8 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 10.240 +0.373 1’37.192 293 293

9 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 11.677 +1.437 1’37.266 283 290

10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 12.035 +0.358 1’37.590 278 286

11 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 12.331 +0.296 1’37.397 278 292

12 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 12.583 +0.252 1’37.207 278 278

13 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 12.854 +0.271 1’37.264 277 290

14 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 21.949 +9.095 1’38.432 280 280

15 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 22.670 +0.721 1’38.265 282 288

16 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 25.982 +3.312 1’38.500 283 285

17 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 26.442 +0.460 1’38.379 286 286

18 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 27.556 +1.114 1’38.757 287 290

19 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 30.374 +2.818 1’38.635 288 288

20 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 33.876 +3.502 1’39.570 281 284

RT 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 233 233

-11.17 La risposta di Toprak Razgatlıoğlu! Sorpasso del turco alla penultima curva durante il last lap! Che battaglia tra i due con l’alfiere della Yamaha che respinge l’assalto di Rea. Il centauro di Kawasaki ha provato in tutti i modi a conquistare la pole per la race-2, una missione non riuscita!

-1 JONATHAN REA! Sorpasso nel terzo tratto della pista!

-1 Toprak Razgatlıoğlu si difende bene all’Adelaide, si entra nel secondo tratto della pista per l’ultima volta.

-1 Ultimo giro! Rea all’attacco! Non è ancora finita.

-2 Razgatlıoğlu si difende in curva 5! Rea prova l’attacco all’Adelaide, ma non c’è nulla da fare.

-2 Rea riesce ad andare forte nelle prime tre curve, ma alla frenata dell’Adelaide non c’è storia. Toprak è nettamente superiore.

-3 Errore di Rea nel giro precedente all’Adelaide. Sono al momento 5 i decimi di gap tra i due.

-4 Rea perde due decimi nel secondo settore, ma attenzione perché il pluricampione di Kawasaki non molla.

-4 La classifica aggiornata:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD LEAD LEAD 1’36.395 1’36.395 294 295

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.396 +0.396 +0.606 +0.478 1’36.374 1’36.374 290 290

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 3.158 +2.762 +2.757 +3.060 1’37.134 1’36.488 283 288

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 4.865 +1.707 +1.592 +1.584 1’37.574 1’36.887 291 291

5 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 7.339 +2.474 +2.415 +2.310 1’37.053 1’37.053 296 296

6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 7.475 +0.136 +0.135 +0.217 1’37.327 1’37.327 284 293

7 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 7.771 +0.296 +0.284 +0.307 1’37.276 1’37.276 281 290

8 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 8.177 +0.406 +0.238 +0.274 1’37.279 1’37.237 290 293

9 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 8.647 +0.470 +0.678 +0.627 1’37.356 1’37.192 292 292

10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 8.878 +0.231 +0.295 +0.305 1’37.773 1’37.590 277 278

11 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 9.112 +0.234 +0.223 +0.113 1’37.577 1’37.397 271 292

12 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 9.488 +0.376 +0.379 +0.429 1’37.591 1’37.207 275 278

13 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 10.180 +0.692 +0.652 +0.636 1’37.264 1’37.264 287 290

-5 Rea non riesce nelle frenate a beffare la Yamaha del rivale che ha 3 decimi di vantaggio a metà gara.

-6 Giro veloce per Rea! Non è finita la battaglia per la vittoria!

-7 Razgatlıoğlu tenta l’allungo, mentre Alex Lowes firma il nuovo giro veloce. L’alfiere di Kawasaki insegue il teammate Rea. Locatelli è quarto.

-8 Rea non sembra riuscire a rispondere al rivale che potrebbe allungare ancora in classifica alla vigilia di race-2. Solo sesto al momento Rinaldi, mentre Redding è ottavo.

-9 Razgatlıoğlu! Che frenata all’Adelaide per il turco che è attualmente il nuovo leader della gara! Rea prova a riprendere il comando.

-9 La classifica dopo il primo giro:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 0.197 LEAD LEAD LEAD 1’36.888 294 294

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD +0.102 +0.103 +0.150 1’36.640 290 290

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 0.885 +0.885 +0.836 +0.981 1’37.665 279 279

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1.203 +0.318 +0.164 +0.213 1’37.820 281 281

5 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1.690 +0.487 +0.708 +0.966 1’38.436 281 281

6 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 2.366 +0.676 +0.739 +0.507 1’38.831 276 276

7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 2.772 +0.406 +0.175 +0.068 1’39.203 285 285

8 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 3.124 +0.352 +0.418 1’39.414 266 266

9 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 3.362 +0.238 +0.435 1’39.810 265 265

10 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 3.251 +0.168 1’39.595 281 281

-10 Parte bene Rea che resta al comando nonostante un’incredibile staccata di Razgatlıoğlu all’Adelaide. La Kawasaki #1 guida la prova all’ingresso del terzo settore, mentre Locatelli è terzo.

11.00 Semaforo verde! Scatta la superpole race del GP di Francia!

10.58 I piloti sono pronti per iniziare la gara, scatta il giro di formazione.

10.55 Il sole splende in Francia. Jonathan Rea scatta dalla pole-position per l’ottava volta in questa stagione. Ricordiamo che questa corsa determina la griglia di partenza della race-2 che scatterà questo pomeriggio alle 14.00.

10.52 La classifica del warm-up che si è svolto questa mattina:

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’36.364 8 164,788 295,9

2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’36.683 0.319 0.319 8 164,244 294,3

3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’36.794 0.430 0.111 7 164,056 294,3

4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’36.935 0.571 0.141 8 163,817 289,5

5 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.969 0.605 0.034 8 163,760 293,5

6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.001 0.637 0.032 8 163,706 292,7

7 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.125 0.761 0.124 8 163,497 295,1

8 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’37.268 0.904 0.143 8 163,256 300,0

9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’37.268 0.904 0.000 9 163,256 292,7

10 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.320 0.956 0.052 8 163,169 300,0

11 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.671 1.307 0.351 8 162,583 291,9

12 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.863 1.499 0.192 8 162,264 295,1

13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’37.995 1.631 0.132 9 162,045 291,1

14 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.177 1.813 0.182 8 161,745 284,2

15 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’38.765 2.401 0.588 7 160,782 290,3

16 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’38.841 2.477 0.076 8 160,658 288,0

17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’38.855 2.491 0.014 8 160,635 287,2

18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’39.266 2.902 0.411 8 159,970 289,5

19 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’39.447 3.083 0.181 8 159,679 279,8

20 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.480 3.116 0.033 5 159,626 287,2

21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.885 3.521 0.405 8 158,979 282,7

10.49 La classifica della race-1 di ieri:

1 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 1’36.937 295,1 1’35.784 296,7

2 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 4.467 4.467 1’37.096 292,7 1’35.683 294,3

3 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 10.285 5.818 1’37.490 288,8 1’36.201 294,3

4 7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 13.283 2.998 1’37.545 288,8 1’36.415 290,3

5 9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 15.535 2.252 1’37.468 294,3 1’36.736 295,9

6 13 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 17.824 2.289 1’37.726 296,7 1’37.269 300,8

7 10 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 20.067 2.243 1’37.740 288,0 1’36.871 299,2

8 12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 20.127 0.060 1’37.808 288,0 1’37.114 292,7

9 3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 20.150 0.023 1’37.776 283,5 1’35.919 287,2

10 6 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 23.763 3.613 1’37.742 287,2 1’36.258 297,5

11 11 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 23.977 0.214 1’37.641 283,5 1’36.926 294,3

12 8 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 38.551 14.574 1’37.689 288,8 1’36.485 298,3

13 15 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 44.742 6.191 1’39.001 288,0 1’37.860 291,9

14 14 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 45.494 0.752 1’38.995 289,5 1’37.719 297,5

15 16 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 45.612 0.118 1’39.034 279,8 1’37.970 289,5

16 18 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 21 55.985 10.373 1’38.847 291,1 1’38.184 291,1

17 17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 59.560 3.575 1’39.542 288,0 1’37.997 281,3

18 20 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 59.642 0.082 1’39.582 285,7 1’38.862 285,7

10.46 Magny-Cours accoglie l’ottava tappa del Mondiale. La pista è ben conosciuta da tutti i protagonisti, una classica del calendario della Superbike.

10.43 Toprak Razgatlıoğlu, vincitore ieri, cerca il bis per allungare in classifica. Lo spettacolo è assicurato oggi in Francia nelle due gare previste.

10.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole race del GP di Francia, ottava prova del Mondiale Superbike 2021.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole race e della gara-2 del Gran Premio di Francia, ottava tappa del Mondiale Superbike 2021. La battaglia è assicurata dopo le emozioni della prima competizione di ieri che ha premiato il turco Toprak Razgatlıoğlu.

Il portacolori della Yamaha ha l’opportunità di allungare in classifica sul britannico Jonathan Rea (Kawasaki), secondo ieri dopo aver provato in tutti i modi a contrastare il rivale. Occhi puntati sugli italiani, pronti a confermarsi dopo la race-1 di ieri.

Andrea Locatelli (Yamaha) e Michael Ruben Rinaldi (Ducati) cercano conferme dopo aver concluso al terzo ed al quarto posto la prima competizione in programma. Dovrà rifarsi, invece, l’inglese Scott Redding (Ducati), lontano ieri dal podio dopo delle mediocri qualifiche.

Appuntamento alle oggi con la superpole race, mentre la gara-2 è prevista per le 14.00. Quest’ultima sarà proposta in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky). Buon divertimento!

