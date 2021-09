Superbike, risultati GP Francia FP2: Toprak Razgatlıoğlu padrone a Magny-Cours

Toprak Razgatlıoğlu svetta nella seconda sessione di libere del Gran Premio di Francia, ottavo atto del Mondiale Superbike 2021. Il turco di Yamaha sigla il best lap del turno in 1.37.138 mostrandosi nettamente superiore nel secondo settore della pista.

Impressionante passo per il leader del campionato che ha inanellato una perfetta serie di giri veloci nella parte conclusiva del turno. Il #54 del gruppo, autore di 20 passaggi cronometrati, precede di 208 millesimi il britannico Scott Redding (Ducati) e di 288 millesimi l’inglese Jonathan Rea (Kawasaki).

Chaz Davies (Ducati) e Leon Haslam (Honda) completano la Top5 davanti alla BMW di Tom Sykes ed alla Yamaha dell’americano Garret Gerloff. Nono crono per Michael Ruben Rinaldi, il migliore degli italiani nella FP2. L’alfiere della casa di Borgo Panigale precede Michael van der Mark (BMW) ed Andrea Locatelli (Yamaha).

Da segnalare un ritardo nell’avvio della sessione in seguito ad un problema sul circuito. Un pilota della SSP300 ha perso dell’olio nel secondo settore della pista ed ha costretto l’intervento dei commissari per pulire la pista.

Appuntamento a domani per la superpole race e per la prima delle due competizioni del week-end prevista come sempre alle 14.00.

RISULTATO GP FRANCIA FP SUPERBIKE 2021

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.138 20 163,475 295,9

2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.346 0.208 0.208 19 163,125 296,7

3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.426 0.288 0.080 20 162,991 295,1

4 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’37.472 0.334 0.046 18 162,914 300,8

5 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.545 0.407 0.073 15 162,793 291,1

6 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’37.607 0.469 0.062 10 162,689 288,8

7 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’37.635 0.497 0.028 19 162,642 291,1

8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.668 0.530 0.033 20 162,588 295,1

9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.771 0.633 0.103 20 162,416 292,7

10 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’37.808 0.670 0.037 16 162,355 293,5

11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.826 0.688 0.018 22 162,325 292,7

12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.842 0.704 0.016 19 162,298 299,2

13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’38.234 1.096 0.392 20 161,651 289,5

14 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.368 1.230 0.134 16 161,431 279,1

15 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’38.919 1.781 0.551 17 160,531 289,5

16 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’39.046 1.908 0.127 17 160,326 288,0

17 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’39.198 2.060 0.152 20 160,080 293,5

18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’39.407 2.269 0.209 20 159,743 288,8

19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.531 2.393 0.124 15 159,544 289,5

20 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.784 2.646 0.253 16 159,140 289,5

21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.591 3.453 0.807 17 157,863 287,

Foto: LPS-Otto-Moretti-