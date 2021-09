Superbike, Jonathan Rea da record! Ottava Superpole consecutiva e primato della pista a Magny-Cours

Jonathan Rea continua ad aggiornare il suo personale libro dei record e si proietta nel migliore dei modi verso le tre manche di gara del Gran Premio di Francia 2021, ottavo round stagionale del Mondiale Superbike. Il fuoriclasse nordirlandese della Kawasaki si è imposto nelle qualifiche di Magny-Cours firmando il nuovo record del circuito in 1’35″683 (battuto di 13 millesimi il crono di Tom Sykes nel 2018) e conquistando l’ottava Superpole consecutiva dell’anno.

Si tratta della striscia di imbattibilità più lunga della storia in qualifica nel campionato iridato riservato alle derivate di serie, con Rea che ha superato proprio quest’oggi le 7 Superpole di seguito ottenute da Ben Spies nel 2009. Da segnalare però in chiave iridata l’ottima prestazione sul giro secco del turco Toprak Razgatlioglu, 2° in griglia a 101 millesimi dalla pole in sella alla sua Yamaha R1.

Completa la prima fila un grande specialista del time-attack come il britannico Tom Sykes, 3° a 236 millesimi dalla vetta con la BMW, precedendo il connazionale della Kawasaki Alex Lowes, 4° a 0.342 dal compagno di squadra Rea. Buonissima quinta piazza per il migliore degli italiani, Andrea Locatelli, che accusa un gap di 518 millesimi dal leader.

Sesto posto per la Honda del britannico Leon Haslam, a 575 millesimi dalla pole, mentre alle sue spalle si devono accontentare rispettivamente della settima e dell’ottava piazza i due centauri di Ducati Aruba, Michael Ruben Rinaldi e Scott Redding, con un ritardo di 732 e 802 millesimi dalla miglior prestazione di Rea. 13° l’ultimo azzurro Axel Bassani con la Ducati.

CLASSIFICA SUPERPOLE GP FRANCIA 2021 – SUPERBIKE

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.683 4 165,961 294,3

2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’35.784 0.101 0.101 5 165,786 296,7

3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’35.919 0.236 0.135 5 165,552 287,2

4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’36.025 0.342 0.106 7 165,369 294,3

5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’36.201 0.518 0.176 5 165,067 294,3

6 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’36.258 0.575 0.057 7 164,969 297,5

7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’36.415 0.732 0.157 7 164,701 290,3

8 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’36.485 0.802 0.070 5 164,581 298,3

9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’36.736 1.053 0.251 8 164,154 295,9

10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’36.814 1.131 0.078 3 164,022 274,8

11 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’36.871 1.188 0.057 6 163,925 299,2

12 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.926 1.243 0.055 5 163,832 294,3

13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’37.114 1.431 0.188 5 163,515 292,7

14 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.269 1.586 0.155 6 163,254 300,8

15 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’37.719 2.036 0.450 5 162,503 297,5

16 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’37.860 2.177 0.141 5 162,269 291,9

17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’37.970 2.287 0.110 6 162,086 289,5

18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’37.997 2.314 0.027 5 162,042 281,3

19 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’38.184 2.501 0.187 5 161,733 291,1

20 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’38.357 2.674 0.173 7 161,449 295,9

21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.862 3.179 0.505 6 160,624 285,7

Credit: WSBK