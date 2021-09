Si apre il mese di settembre e tutto è pronto per l’ottavo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. E, mai come in questa occasione, si annuncia un fine settimana di capitale importanza per la lotta al titolo iridato del campionato dedicato alle moto derivate di serie. Siamo ai nastri di partenza del Gran Premio di Francia, che metterà in palio punti davvero pesantissimi.

Il tracciato di Magny-Cours sarà il palcoscenico ideale per quello che vivremo, ovvero l’ennesimo capitolo del duello tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, senza dimenticare uno Scott Redding che sta facendo di tutto per non mollare la presa e rimettersi ufficialmente in lizza per la rincorsa al titolo.

La classifica generale, dopotutto, conferma in maniera perfetta l’equilibrio assoluto che stiamo vivendo round dopo round. Al comando troviamo, a pari merito, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu con 311 punti, mentre Scott Redding rincorre al terzo posto con 273 punti, quindi a 38 lunghezze. Un ritardo non certo incolmabile ma, con il ritmo elevatissimo che stanno tenendo i due battistrada, l’inglese della Ducati sa che dovrà inanellare una bella serie di vittorie se vorrà davvero mettersi nelle condizioni per puntare al successo finale.

Sulla pista francese il sei volte campione del mondo ha vinto in ben otto occasioni negli ultimi anni, per cui sa come domare Magny-Cours, sulla quale nella giornata di sabato, in concomitanza con Gara-1, vedremo anche il tanto temuto rischio pioggia, che potrebbe andare a scombinare le carte in tavola. Per quanto riguarda superpole race e Gara-2 di domenica, invece, dovremmo vedere sole pieno e temperature estive (rispetto al solito a queste latitudini) per uno spettacolo che, già di suo, si annuncia elettrizzante. La Superbike entra nel vivo della propria annata, e il Gran Premio di Francia ci regalerà emozioni a non finire con tre campioni a contendersi vittorie e testa della classifica generale.

Foto: LPS Otto Moretti