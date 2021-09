LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 1, comincia la sfida tra Stati Uniti ed Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della Ryder Cup 2021, di scena al Whistling Straits Golf Course di Sheboygan, Wisconsin, USA. Europa e Stati Uniti mettono a confronto i loro dodici migliori golfisti a tre anni di distanza dal 17.5-10.5 europeo di Parigi 2018.

Si è detto e scritto di tutto a proposito di questa edizione della Ryder, rinviata di un anno a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19. Curiosamente, si è proprio tornati alla cadenza originale, quella in anni dispari, a sua volta cambiata per via di tutte le misure (e non solo) adottate dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.

Diversi i debuttanti, alcuni dei quali prendono il via proprio nella prima sessione: da parte europea il solo norvegese Viktor Hovland, da parte americana ben quattro dei sei rookie, e cioè Xander Schauffele, Patrick Cantlay (insieme, peraltro), Collin Morikawa e Daniel Berger. Di questi, va detto che Morikawa è un debuttante extralusso, avendo già vinto due Major e diventando il capofila della nuova generazione del golf.

Ricordiamo la struttura della giornata: dopo i foursome, saranno annunciate le coppie dei quattro fourball, che andranno in scena a strettissimo giro rispetto ai citati quattro palle. La differenza fondamentale è che, se nei foursome la palla è una sola e la giocano in due, nei fourball ce ne sono due in gioco, con i golfisti che sono indipendenti tra di loro.

La prima giornata della Ryder Cup 2021 inizierà alle ore 14:05 italiane con il primo foursome. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse