Ryder Cup 2021 oggi: orari 24 settembre, tv, programma, streaming

Si comincia: la Ryder Cup prende il via per l’edizione 2021, questa volta negli Stati Uniti. La competizione che mette di fronte Europa e Stati Uniti prende il via nel Wisconsin, con gli americani che vogliono rivivere le emozioni del 2016, l’anno in cui si ripresero la Coppa per cederla agli europei nel 2018.

Si comincia con i foursome, cioè quel tipo di golf nel quale i due giocatori di una coppia si alternano nel giocare la stessa palla. Nello storico degli anni dal 2002 a oggi, quelli del venerdì hanno visto comandare gli USA per quattro volte, l’Europa in altrettante con una situazione di parità, quella del 2012. Molto particolare quanto accaduto nel 2016, con il 4-0 americano, e nel 2018, con il 4-0 europeo. Nel primo caso, però, i foursome venivano prima dei fourball (come in quest’occasione), mentre nel secondo la situazione era opposta. Dal 2008 negli States si parte sempre con la specialità tradotta in italiano come quattro palle.

La Ryder Cup si giocherà da venerdì 24 a domenica 26 settembre al Whistling Straits Golf Course di Sheboygan, nel Wisconsin, USA, dove ci sono 7 ore di fuso orario rispetto all’Italia. Sarà possibile seguire l’intera competizione su Eurosport 2 in diretta tv, nonché in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove i canali di Eurosport sono disponibili. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta e integrale, per non perdersi davvero nulla.

RYDER CUP 2021: FOURSOME PRIMA GIORNATA

VENERDI’ 24 SETTEMBRE

14:05 Justin Thomas/Jordan Spieth–Jon Rahm/Sergio Garcia

14:21 Dustin Johnson/Collin Morikawa–Paul Casey/Viktor Hovland

14:37 Brooks Koepka/Daniel Berger–Lee Westwood/Matt Fitzpatrick

14:53 Patrick Cantlay/Xander Schauffele–Rory McIlroy/Ian Poulter

Fourball: ore 19:10, 19:26, 19:24, 19:58 (saranno definiti dopo i foursome)

RYDER CUP 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse