LIVE Roma-Lazio, Serie A calcio in DIRETTA: primo derby tra Sarri e Mourinho

Cari amici di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Lazio, match valido per la sesta giornata della Seria A di calcio 2021/2022. E’ arrivato il momento del “derby della capitale”, un appuntamento sempre molto atteso nel nostro campionato, oggi a giocare in casa sono i biancocelesti.

Roma e Lazio giungono a questo appuntamento con umori assai differenti: la prima si trova al momento in quinta posizione in classifica con 12 punti (quattro vittorie ed una sconfitta), la seconda è invece settima con 8 punti, ma nelle ultime tre giornate hanno trovato due pareggi ed una sconfitta. L’anno scorso le due formazioni si sono divise gli scontri diretti, secondo le statistiche oggi ad essere favorita è la Lazio che, negli ultimi 4 derby giocati in casa, non ha mai perso, ma il campo fino a questo momento ha detto altro quest’anno. Per la prima volta dopo due anni il pubblico tornerà ad assistere al derby capitolino, sicuramente sarà una grande emozione, non solo per gli spettatori, ma anche per i giocatori stessi.

Queste le probabili formazioni alla vigilia:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

