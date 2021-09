Nuoto, ISL Napoli 2021. Aqua Centurions ad un passo dalle semifinali! Tutti gli intrecci del match 10

Riusciranno gli Aqua Centurions ad evitare lo spareggio per qualificarsi alla seconda fase della ISL a cui saranno costrette a partecipare le ultime quattro squadre della graduatoria? Nel week-end il verdetto. Dopo la prima due giorni che vede in acqua, oggi e domani, tre delle grandi favorite per la vittoria finale dell’edizione numero tre della sfida riserbata ai Club, arriva il fine settimana dedicato soprattutto alle squadre che puntano ad evitare l’eliminazione al primo turno.

In gara ci saranno gli Aqua Centurions (6 punti), gli Iron (5 punti), i Tokyo Frog Kings (4 punti assieme ai DC) e i New York Breakers, ultimi con 3 punti.

Se gli Aqua Centurions si aggiudicheranno il match 10, raggiungeranno quota 10 punti, chiudendo al sesto posto assoluto e dunque evitando lo spareggio. Se gli Aqua Centurions chiudessero al secondo posto, raggiungerebbero quota 9 punti e non sarebbero sesti solo in caso di vittoria degli Iron. Se i Centurions arrivano secondi e gli Iron vincono, le due squadre finiranno entrambe a 9 punti e per decidere chi eviterà la sfida supplementare per decidere le due eliminazioni si utilizzeranno i seguenti criteri: scontro diretto negli eventi, numero totale di vittorie dell’evento, punteggio totale in tutte le partite, quindi se gli Aqua Centurions arrivano secondi e gli Iron vincono, saranno gli Iron ad evitare gli spareggi, visto che questa è la prima sfida tra le due squadre.

Se gli Aqua Centurions arrivano terzi, i Tokyo Frog Kings vincono e gli Iron arrivano secondi, ci saranno tutte le e tre le squadre a otto punti. In questo caso, visto che Iron e Centurions non si sono mai affrontati, così come Tokyo Frog Kings e Iron, sarebbe la squadra giapponese ad evitare gli spareggi, quindi per gli Aqua Centurions qualsiasi arrivo a pari punti con i due avversari che li possono raggiungere favorirebbe le formazioni avversarie. Molto difficile, invece, che i NY Breakers possano rientrare in gioco per evitare l’ultima posizione ma, anche se riuscissero a vincere il match, sarebbero comunque costretti a disputare gli spareggi.

Detto questo gli Aqua Centurions, anche guardando le sfide precedenti, non dovrebbero avere problemi a piazzarsi in una delle prime due posizioni, mentre gli Iron dovranno compiere un vero e proprio miracolo per superare la franchigia italiana che dunque dovrebbe avere assicurato il sesto posto ed evitare l’ultimo appuntamento napoletano di questa edizione della ISL, conquistando così già da domenica il diritto a partecipare alla semifinale della ISL ad Eindhoven. Quella che scatta sabato, dunque, potrebbe essere l’ultima occasione per vedere all’opera Federica Pellegrini a Napoli.

