LIVE MotoGP, Test Misano 2021 in DIRETTA: Aleix Espargarò sugli scudi con Aprilia, dietro Nakagami e Mir. Bene Marini, Pirro e Bagnaia

18.06 Questi i tempi della sessione pomeridiana:

1 P ESPARGARO, Aleix 1:31.584 32 / 37 Pit In 2 P NAKAGAMI, Takaaki 1:31.735 0.151 0.151 23 / 23 Pit In 3 P MIR, Joan 1:31.873 0.289 0.138 32 / 33 Pit In 4 P QUARTARARO, Fabio 1:31.974 0.390 0.101 32 / 33 Pit In 5 P VIÑALES, Maverick 1:32.035 0.451 0.061 49 / 52 Pit In 6 ESPARGARO, Pol 1:32.105 0.521 0.070 33 / 37 1:32.222 7 P MARQUEZ, Marc 1:32.151 0.567 0.046 30 / 36 Pit In 8 P MILLER, Jack 1:32.166 0.582 0.015 26 / 26 Pit In 9 P MARINI, Luca 1:32.201 0.617 0.035 23 / 28 Pit In 10 P BINDER, Brad 1:32.202 0.618 0.001 43 / 44 Pit In 11 P MARQUEZ, Alex 1:32.259 0.675 0.057 37 / 44 Pit In 12 P PIRRO, Michele 1:32.331 0.747 0.072 22 / 29 Pit In 13 P RINS, Alex 1:32.352 0.768 0.021 10 / 32 Pit In 14 P MARTIN, Jorge 1:32.624 1.040 0.272 12 / 12 Pit In 15 P OLIVEIRA, Miguel 1:32.898 1.314 0.274 14 / 24 Pit In 16 P PEDROSA, Dani 1:32.959 1.375 0.061 23 / 31 Pit In 17 P MORBIDELLI, Franco 1:32.978 1.394 0.019 15 / 28 Pit In 18 P DOVIZIOSO, Andrea 1:33.027 1.443 0.049 6 / 32 Pit In 19 P ROSSI, Valentino 1:33.656 2.072 0.629 6 / 12 Pit In 20 P SAVADORI, Lorenzo 1:34.043 2.459 0.387 33 / 38 Pit In 21 P FERNANDEZ, Raul 1:34.360 2.776 0.317 8 / 17 Pit In 22 P GARDNER, Remy 1:35.086 3.502 0.726 14 / 14 Pit In

18.05 Da segnalare anche l’ottima nona posizione di Luca Marini e la dodicesima di Michele Pirro.

18.03 Ottime le sensazioni date questa mattina da parte di Pecco Bagnaia con la nuova carena. Il torinese nel pomeriggio non ha girato. Alla grandissima l’Aprilia che piazza il miglior tempo con Aleix Espargarò e il quinto con Maverick Vinales. La sorpresa principale riguarda Nagakami, secondo.

18.00 FINISCE LA DUE GIORNI DI TEST A MISANO!

17.59 Decimo Binder con KTM! Sei decimi da Aleix Espargarò.

17.57 1:32.035! In extremis Vinales porta la sua Aprilia in quinta posizione dopo molteplici tentativi andati a vuoto!

17.55 Marquez torna ai box, si sta migliorando invece Brad Binder.

17.52 Ancora lontani dalle loro migliori performance i due centauri Honda.

17.49 Torna nuovamente ai box Morbidelli che in questo pomeriggio ha lavorato sul passo gara più che sul giro secco.

17.47 Ci prova anche Marc Marquez a migliorare la sua sesta posizione.

17.45 Anche Savadori e Morbidelli rientrano sul circuito per giocarsi le ultime cartucce.

17.43 Solo Pol Espargaro gira in questo momento, fermi tutti gli altri.

17.40 Venti minuti alla fine della due giorni di test a Misano.

17.38 Ancora una volta in pista Vinales per sparare qualche altra cartuccia.

17.35 Quinta posizione per Pol Espargaro che balza a cinque decimi dal fratello Aleix. Lo spagnolo si è fermato ora in curva 1 per qualche problema tecnico.

17.33 In pista solo Pol Espargaro e Binder.

17.30 RIEPILOGO TEMPI TEST MISANO DAY-2:

1 41 A. ESPARGARO 1:31.584

2 30 T. NAKAGAMI +0.151

3 36 J. MIR +0.289

4 20F. QUARTARARO +0.390

5 93 M. MARQUEZ +0.567

6 43 J. MILLER +0.582

7 44 P. ESPARGARO +0.604

8 10 L. MARINI +0.617

9 12 M. VIÑALES +0.648

10 73 A. MARQUEZ +0.675

17.28 Pedrosa e Morbidelli ancora fuori per migliorare rispettivamente la sedicesima e la diciassettesima posizione.

17.25 Proseguono i molteplici tentativi di Lorenzo Salvadori che ha girato tantissimo in questa due giorni di test.

17.22 Nuovamente dentro Aleix Espargaro che punta a migliorare il suo super tempo.

17.20 Torna anche Maverick Vinales per gli ultimi 40 minuti della seconda ed ultima giornata di test a Misano.

17.18 In pista torna Dani Pedrosa insieme a Lorenzo Salvadori,

17.16 Per sessanta millesimi non si migliora Pol Espargarò, rientra ai box Morbidelli.

17.14 Diciassettesima posizione per Morbidelli che non ha particolarmente brillato fino a questo momento a causa di pochi tentativi.

17.12 Devono ancora entrare in temperatura le gomme dei piloti di Honda e Yamaha.

17.10 Fermi ai box tutti eccetto Pol Espargaro e Franco Morbidelli.

17.08 Ancora casco rosso per Mir nel primo settore! Lo spagnolo rientra ai box ma ha fatto davvero un’ottima impressione.

17.06 Mir diventa il quarto pilota ad andare sotto 1’32”!! Terza posizione davanti a Quartararo a poco meno di tre decimi da Aleix Espargarò.

17.04 1:32.060!!! Quarta posizione per Joan Mir!! Che passo in avanti per lo spagnolo che si mette alle spalle il tempo di Marc Marquez.

17.02 Vinales rimane più o meno sui suoi tempi migliori, ma non piazza la zampata.

17.00 RIEPILOGO TEMPI TEST MISANO DAY-2 AD UN’ORA DALLA FINE:

16.58 Dentro anche Mir: sale la febbre nel pomeriggio di Misano.

16.56 Torna in pista anche l’Aprilia di Lorenzo Salvadori.

16.54 Vinales a tre decimi dalla sua migliore prestazione odierna.

16.52 In pista Pol Espargarò e Maverick Vinales.

16.50 Torna al comando Aleix Espargarò! 1:31.584, grandissimo tempo, il migliore del giorno.

16.48 Aleix Espargarò, Pedrosa e Alex Marquez stanno girando praticamente uno dietro l’altro.

16.46 Buona prima parte per il fratello di Marc che poi si spegne inesorabilmente nel secondo segmento di pista.

16.44 Occhio ad Alex Marquez che si sta rilanciando e sta facendo un buon giro.

16.42 NUOVO MIGLIOR TEMPO!! 1:31.735!! Sontuoso Nakagami!! Soli 8 millesimi meno di Aleix Espargarò.

16.40 Che tempo Nakagami!! Casco rosso nel primo settore e quarta posizione a soli cinque millesimi dal freschissimo tempo di Marquez!

16.38 Ecco Marc Marquez!! Terza posizione a quattro decimi da Aleix Espargaro! Il campionissimo della Honda ha ruggito e sembra in crescita verticale.

16.36 Grande prima parte di giro per Marc Marquez che poi perde terreno nel finale a causa di un errore.

16.34 In pista entrambe le Suzuki: Rins e Mir.

16.32 Ancora fermi Remy Gardner e Raul Fernandez con la KTM.

16.30 RIEPILOGO TEMPI TEST MISANO DAY-2:

16.28 Torna in pista Marc Marquez per aumentare sensazioni positive con la nuova carena.

16.26 1:32.259 e settima posizione per Alex Marquez! L’iberico è andato in maniera incredibile nella parte finale dopo un primo settore sottotono!

16.24 Altro buon giro per Nakagami che ora è settimo! 1:32.292 e cinque decimi e mezzo di ritardo da Aleix Espargarò.

16.22 Fa un altro balzettino Nakagami che si porta davanti al compagno Alex Marquez in undicesima posizione limando una quarantina di millesimi.

16.20 Dodicesima posizione e miglioramento per Nakagami che si porta a sette decimi e mezzo dalla testa.

16.18 Tornano ai box le Aprilia, adesso impegnato nel lavoro Alex Rins.

16.16 1:32.232 per Maverick Vinales: lo spagnolo si migliora e scalza Marquez dalla sesta posizione.

16.14 Conclude il suo programma di test anche Jack Miller che ha rilasciato delle dichiarazioni al termine: “Ho provato alcuni aspetti sia per il prosieguo di questa stagione sia per la prossima. Alcuni funzionano bene, altri hanno bisogno di più lavoro, qualche novità la sperimenteremo già da Austin“.

16.12 Rimangono in pista solo le due Aprilia, tutti gli altri fermi ai box.

16.10 Vinales non sta riuscendo a migliorare le sue prestazioni, in pista anche il compagno di scuderia Aleix Espargarò.

16.08 Mir scivola in curva 4! Fortunatamente non ci sono conseguenze per lo spagnolo.

16.06 Tra i migliori stanno girando Marc e Alex Marquez, Vinales e Mir.

16.04 Si migliora Marc Marquez che balza in sesta posizione! 1:32.294 e cinque decimi e mezzo di ritardo da Aleix Espargarò.

16.02 Anche Dani Pedrosa sta effettuando diversi tentativi con la sua KTM.

16.00 Arriva Michele Pirro e fa un gran tempo! 1:32.447 e ottava posizione con la sua Ducati!

15.59 Questi i tempi cronometrati fatti registrare sinora in questa sessione pomeridiana:

15.56 Ben ventisei giri ed agenda piena quest’oggi per la Ducati di Jack Miller:

15.53 Caduta in curva 6 per Franco Morbidelli! Fortunatamente il pilota italiano si è rialzato con grande prontezza e non si è fatto male.

15.49 Numerosi i giri anche delle Yamaha ufficiali di Quartararo e Morbidelli e di Miller, a differenza di Bagnaia che ha già concluso.

15.44 Pol e Aleix Espargaro proseguono i loro giri in pista, ma nessuno fa segnare ancora un tempo cronometrato. In tanti hanno già concluso il loro percorso in questi test di Misano.

15.40 Pecco Bagnaia ha finito il programma in questa due giorni di test a Misano ed ha rilasciato queste dichiarazioni ai media: “Questa mattina non ho fatto il primo tempo, ma solo perché ho usato la gomma media al posteriore. Sono contento, perché in passato calavo quando la gomma era usurata, mentre adesso riesco a tenere botta“.

15.36 Continuano gli esperimenti di Andrea Dovizioso con la Yamaha dopo che il forlivese ieri non ha girato quasi per niente per modifiche alla guidabilità della moto.

15.33 Queste le parole di Enea Bastianini nella pausa pranzo che vanno ad analizzare questa due giorni di test: “Sono stati due giorni da dimenticare. Ho provato un cambio diverso e lo porteremo anche ad Austin. Il mio obiettivo era essere competitivo anche in questi test dopo la gara fatta domenica, ma le condizioni sono cambiate, faceva più freddo e io non mi sono saputo adattare. In ogni caso adesso mi preparerò per Austin, dove vado con grande fiducia“.

15.29 Anche Luca Marini, molto pimpante ieri, scende in pista.

15.25 Pol Espargarò, Morbidelli e Quartararo scaldano le gomme e si preparano ad essere protagonisti nei test di oggi pomeriggio.

15.22 Nakagami sta girando insieme ad Oliveira, ma senza far segnare prestazioni degne di nota.

15.18 Quando mancano meno di tre ore al termine di questa seconda giornata di test, nessuno ha ancora fatto registrare un tempo cronometrato. Aleix Espargaro e Jack Miller sono in pista per preparare il terreno per qualche tentativo.

15.14 Anche Lorenzo Salvadori è in pista per testare la sua Aprilia che in questi giorni è apparsa in grande crescita soprattutto con Aleix Espargarò.

15.10 Pecco Bagnaia ha messo a segno delle prestazioni molto soddisfacenti sia ieri che stamattina con la Ducati 2022. Il lavoro per il pilota torinese continua a gonfie vele anche per quanto concerne la stagione ventura.

15.05 Ritroveremo Johann Zarco a Austin a causa di una caduta di ieri che lo ha costretto ad un’operazione questa mattina:

15.01 Valentino Rossi che nella giornata di ieri ha fatto segnare oltre 50 giri cronometrati, dandosi tanto da fare, con la consapevolezza che oggi probabilmente non sarebbe sceso in pista-

14.57 Valentino Rossi e Francesco Bagnaia non sono ancora scesi in pista e con ogni probabilità hanno già concluso questa due-giorni di test a Misano.

14.52 A poco più di tre ore dalla conclusione dei test, scendono in pista anche il test rider KTM Dani Pedrosa, la Suzuki di Mir e l’Aprilia di Aleix Espargarò.

14.49 Programma di lavoro abbastanza intenso per Jack Miller oggi pomeriggio, dato che il suo compagno di squadra Bagnaia ha già concluso anzitempo i suoi test:

14.44 Pista sempre più affollata, cominciano a girare anche la Suzuki di Rins e la KTM di Binder.

14.41 Primi giri della sessione pomeridiana per Maverick Vinales con l’Aprilia e per Remy Gardner (leader del Mondiale Moto2) con la KTM che guiderà l’anno prossimo.

14.38 In pista anche Jorge Martin con la Ducati Pramac e Luca Marini con la Ducati del Team SKY VR46 Avintia.

14.34 Comincia il primo run pomeridiano in casa Yamaha Factory per Franco Morbidelli, 17° nella prima sessione in 1’32″6 percorrendo appena una decina di tornate. Il romano è ancora lontano dal top della condizione dopo l’operazione al ginocchio ed il lungo stop.

14.30 Prima della pausa pranzo, Maverick Vinales è stato il pilota più attivo con un totale di 57 giri percorsi in sella alla sua Aprilia. A seguire Miller con 55 e Pol Espargarò con 52.

14.24 Ecco le immagini dell’ingresso in pista del Dovi nella sessione pomeridiana con la sua M1:

14.21 Primi giri dopo la pausa anche per Andrea Dovizioso, impegnato in un lungo processo di crescita alla guida della Yamaha del Team Petronas.

14.17 Fanno il loro ingresso in pista nel frattempo Alex Marquez con la Honda ed il debuttante Raul Fernandez con la KTM del Tech 3. Quest’ultimo si è ben comportato in mattinata, girando a 2″3 dalla vetta della classifica dopo soli 34 giri in sella ad una MotoGP.

14.13 Comincia il suo programma di lavoro pomeridiano anche Marc Marquez con la Honda prototipo 2022, dopo aver firmato il 12° tempo al mattino in 1’32″246.

14.08 Jack Miller rompe gli indugi e scende in pista con la Ducati ufficiale. L’australiano aveva concluso la sessione mattutina al quarto posto con due decimi di ritardo dalla testa.

14.04 Tutto tace al momento sulla pista romagnola. A breve dovrebbero iniziare i primi run pomeridiani.

14.00 SEMAFORO VERDE!! Cominciano le ultime 4 ore di attività in pista della due-giorni di test MotoGP a Misano.

13.56 Valentino Rossi ha effettuato 30 tornate complessive in mattinata con un miglior crono personale di 1’32″8, valido per la 18ma piazza a 1″243 dalla vetta. Il Dottore potrebbe decidere di non scendere in pista nel pomeriggio.

13.53 Alle 14 scatterà la seconda sessione di giornata, con le ultime 4 ore di test ufficiali a disposizione per i team da qui a fine stagione.

13.50 Grande curiosità dunque nelle prossime ore per seguire i progressi di Maverick Vinales con l’Aprilia, di Andrea Dovizioso con la Yamaha Petronas e dei due debuttanti Remy Gardner e Raul Fernandez con le KTM del Team Tech 3.

13.47 Bagnaia, dopo aver completato 39 giri in mattinata con il secondo miglior tempo assoluto, dovrebbe aver concluso i suoi test e non scenderà quindi in pista con la Ducati nel pomeriggio.

13.44 Di seguito la classifica completa della sessione mattutina:

1 ESPARGARO, Aleix 1:31.599 33 / 45

2 BAGNAIA, Francesco 1:31.664 0.065 0.065 23 / 39

3 MIR, Joan 1:31.707 0.108 0.043 34 / 35

4 MILLER, Jack 1:31.798 0.199 0.091 55 / 55

5 NAKAGAMI, Takaaki 1:31.887 0.288 0.089 35 / 44

6 ESPARGARO, Pol 1:31.926 0.327 0.039 15 / 52

7 QUARTARARO, Fabio 1:31.959 0.360 0.033 15 / 44

8 VIÑALES, Maverick 1:32.002 0.403 0.043 51 / 57

9 OLIVEIRA, Miguel 1:32.136 0.537 0.134 7 / 47

10 MARINI, Luca 1:32.156 0.557 0.020 34 / 34

11 BINDER, Brad 1:32.175 0.576 0.019 24 / 39

12 MARQUEZ, Marc 1:32.246 0.647 0.071 23 / 33

13 MARQUEZ, Alex 1:32.278 0.679 0.032 39 / 46

14 RINS, Alex 1:32.371 0.772 0.093 17 / 45

15 MARTIN, Jorge 1:32.412 0.813 0.041 22 / 22

16 PIRRO, Michele 1:32.491 0.892 0.079 12 / 32

17 MORBIDELLI, Franco 1:32.635 1.036 0.144 3 / 10

18 DOVIZIOSO, Andrea 1:32.830 1.231 0.195 26 / 47

19 ROSSI, Valentino 1:32.842 1.243 0.012 21 / 30

20 BASTIANINI, Enea 1:32.975 1.376 0.133 9 / 10

21 PEDROSA, Dani 1:33.373 1.774 0.398 20 / 22

22 FERNANDEZ, Raul 1:33.988 2.389 0.615 34 / 34

23 GUINTOLI, Sylvain 1:34.141 2.542 0.153 31 / 33

24 SAVADORI, Lorenzo 1:34.367 2.768 0.226 4 / 22

25 GARDNER, Remy 1:34.641 3.042 0.274 30 / 33

13.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta della seconda sessione del day-2 di test per la MotoGP a Misano.

13.06 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle 14.00 per la seconda parte della giornata.

13.04 Si chiude qui la mattinata di Misano. Ancora tanto lavoro in ottica 2022 con Aleix Espargarò in vetta, ottima conferma di Pecco Bagnaia, mentre le Yamaha accumulano chilometri

13.02 RIEPILOGO TEMPI

13.00 BANDIERA A SCACCHI!!!!!! SI CHIUDE LA PRIMA PARTE DEL DAY2 DEI TEST DI MISANO. Jack Miller migliora proprio in extremis e si porta in quarta posizione a 199 millesimi da Aleix Espargarò.

12.57 Jack Miller fa segnare i suoi migliori parziali, arriva al T3 con 366 millesimi di distacco e chiude in 1.32.043, rimane ottavo, ma si porta a 444 millesimi dalla vetta. Luca Marini accusa soli 176 millesimi e chiude limando qualcosa, ora è a 557 millesimi.

12.54 Non migliora nessuno in questo momento. Siamo ormai alla pausa pranzo, si completano gli ultimi giri prima del break.

12.51 Torna in pista Rossi, 19° in 1:32.842 a 1.243 dalla vetta, mentre si ferma Mir. Pol Espargarò segna il record nel T1, salvo poi perdere 2 decimi nel secondo settore. Per il resto in pista Miller, Marini, Morbidelli, Bastianini e Pirro.

12.48 Joan Mir prosegue nel suo forcing, record per 246 millesimi al T1, arriva al T3 con 80 millesimi, quindi chiude in 1:31.707 e migliora ancora, ora si trova a 108 millesimi dalla vetta. Nakagami quarto a 288 millesimi chiude due giri ad un soffio dal suo crono

12.45 Joan Mir riparte con 149 millesimi di record nel T1, accusa 84 nel T2, quindi 333 nel T3 e chiude in 1:31.930 ed è quinto a 331 millesimi. Lo spagnolo non si ferma, 220 millesimi di record nel T1, 22 nel T2, quindi accusa 140 millesimi al T3, chiude in 1:31.772 ed è terzo a 173 millesimi

12.42 Mir apre il suo 30° giro con il record nel T1 per 131 millesimi, quindi lascia 3 decimi nel T2, accusa 351 millesimi al T3 e chiude in 1:32.046 a 447 millesimi. Miller sale in ottava posizione a 509.

12.39 Prosegue Dovizioso, che tocca quota 43 giri, mentre Rossi è fermo ai box dopo 17. Bastianini riparte per il suo decimo giro, mentre Vinales si rilancia e, dopo il record nel T1, fa segnare i suoi migliori parziali. Chiude in 1:32.002, limando 5 millesimi al suo crono.

12.36 Si lancia Vinales, record nel T1 per 79 millesimi, lascia 2 decimi al T2, e non va a migliorare. Prosegue Bagnaia, mentre torna in azione Aleix Espargarò.

12.33 Francesco Bagnaia vola nel T1 con il record per 22 millesimi, quindi cede 68 millesimi nel T2, rimonta nel T3 con record per 54 millesimi e chiude in 1:31.7 perdendo due decimi nel solo T4. Risponde Pol Espargarò con il record nel T1, ma lascia mezzo secondo nel T3.

12.30 AGGIORNAMENTO TEMPI TEST MISANO

12.27 12.27 Quartararo apre il suo 44° giro con il record nel T1 per 85 millesimi, quindi è indietro al T2 di 179 e di 359 al T3 Chiude senza migliorare. Ci riesce di nuovo Rossi, in 1:33.001 a 1.402

12.24 Ancora una volta Quartararo piazza il record nel T1 e T2 ma non migliora, lo fa Rossi, ma rimane 20° a 1.452 dalla vetta. Marini, Oliveira, Miller, Rins e Nakagami tornano ai box,

12.21 Scatto in avanti di Nakagami che si posta in terza posizione in 1:31.887 a 288 millesimi dalla vetta, quindi prosegue ma perde 2 decimi nel T2. Risponde Quartararo con il record nel T1 ma senza migliorare, lo fa invece Marini, decimo a 586 millesimi.

12.18 Luca Marini migliora il suo crono ed è 17° a 1.045 dalla vetta. Tornano in azione Aleix Espargarò e Quartararo. Ancora in azione Rins, Oliveira, Miller, Marc Marquez e molti altri

12.15 Miguel Oliveira fa segnare i suoi migliori parziali, ma per tutto nel T3 e non migliora il suo settimo tempo per un soffio.

12.12 Al momento il maggio numero di tornate lo ha messo a segno Alex Rins con 45 giri, poi Vinales con 42 e Quartararo con 37.

12.09 Prosegue il lavoro di Vinales, che chiude un altro giro su buoni tempi, mentre Rins per l’ennesima volta fa segnare i suoi migliori T1 e T2, salvo poi perdere tutto nel T3.

12.06 Valentino Rossi chiude il suo 13° giro e rimane 20° a 1.495, mentre Rins fa segnare i suoi migliori T1 e T2, ma non migliora la sua 12a posizione

12.03 Quartararo si ferma ai box, mentre Vinales chiude il 38° giro a 1.8 dal suo migliore crono

12.00 AGGIORNAMENTO TEMPI

11.58 Quartararo spinge con il record nel T1, quindi perde mezzo secondo nel solo T3 e non migliora il suo crono

11.55 Aleix Espargarò passa al comando! Nuovo giro veloce per l’alfiere dell’Aprilia che precede di 65 millesimi Francesco Bagnaia.

11.52 Bagnaia, A. Espargarò, Quartararo si migliorano nel primo settore della pista! Attendiamo i rifermenti sul traguardo.

11.50 Si migliora Alex Marquez (Honda), 14° posto per lo spagnolo che sta cercando di salire nella classifica dei tempi

11.47 La classifica aggiornata:

11.45 Rientra Remy Gardner, leader del Mondiale Moto2. KTM testa i giovani piloti che stanno dando spettacolo nel serie intermedia.

11.42 Finalmente entra in pista Valentino Rossi, attendiamo i parziali del pluricampione italiano.

11.40 La classifica aggiornata:

11.38 Michele Pirro in pista con la Ducati. Il collaudatore della casa di Borgo Panigale ha gareggiato settimana scorsa come wild-card nel round di casa.

11.35 Mir è l’unico pilota in pista in questo momento. Gli altri protagonisti sono rientrati in pit lane.

11.32 Honda in azione in vista del 2022:

11.28 La classifica aggiornata:

11.25 Francesco Bagnaia! Giro veloce per l’alfiere di Ducati in 1.31.8. Sono 54 i millesimi di vantaggio per il piemontese sulla Honda.

11.23 Franco Morbidelli torna in pista con il miglior tempo nel primo settore del tracciato. Il portacolori di Yamaha perde terreno nella seconda parte della pista.

11.20 Vinales! Terzo tempo per l’Aprilia dello spagnolo che insegue Yamaha e Honda. La casa italiana è al lavoro per replicare il podio di A. Espargarò in quel di Silverstone.

11.18 Si migliora Joan Mir, secondo posto per l’iberico di Suzuki.

11.16 Presente Valentino Rossi, pilota che non partecipa allo sviluppo della moto per il prossimo anno. Il pluricampione della Yamaha, lo ricordiamo, si ritirerà al termine della stagione in corso.

11.13 La classifica aggiornata:

11.10 Molti piloti tornano ai box. Mancano ancora quasi due ore al termine della prima sessione.

11.08 Nel frattempo segnaliamo in pista anche la presenza di Franco Morbidelli che è tornato in azione settimana scorsa dopo una lunga sosta dovuta ad un problema ad una gamba. Il nostro connazionale lavora in vista di Austin.

11.06 Problemi per Enea Bastianini alla curva 16, non ci sono conseguenze per lui.

11.02 Honda al comando. Pol Espargarò è l’unico ad aver abbattuto insieme a Quartararo il muro del minuto e 32. Terzo tempo per Francesco Bagnaia che si è migliorato nell’ultimo passaggio sul traguardo.

10.58 Lavoro diverso per le Ducati che non stanno cercando il tempo. Settimo tempo per Jack Miller 397 millesimi.

10.56 La classifica aggiornata:

10.53 Pol Espargarò! Nuovo giro veloce di giornata per l’iberico di Honda in 1.31.9! L’iberico stacca di 33 millesimi Quartararo.

10.50. Pedrosa è fermo nella seconda parte della pista. Non ci sono altre notizie in merito allo spagnolo.

10.47 La classifica aggiornata:

10.44 Ottavo crono per Alex Rins, mentre inizia la giornata anche per Jack Miller (Ducati). Tutte le squadre si concentrano in vista del 2022 e per le ultime competizioni del 2021.

10.41 Manca all’appello Johann Zarco (Ducati/Pramac), operato questa settimana per sindrome compartimentale.

10.39. Occhi puntati ora anche su Marini e Bastianini. I due giovani volti di Ducati escono dalla pit lane di Misano, completamente rinnovata lo scorso anno.

10.36 Dani Pedrosa prende la via della pista insieme a Raul Fernandez ed a Remy Gardner. I due protagonisti della Moto2 prendono le misure con la classe regina del Motomondiale.

10.33 Takaaki Nakagami (Honda) inizia il proprio test con il quarto tempo. Aleix Espargarò (Aprilia) è terzo alle spalle di Miguel Oliveira e Fabio Quartararo.

10.30 Entrano in pista le Ducati! Francesco Bagnaia e Jorge Martin prendono la via della pista.

10.27 Tredici piloti hanno registrato almeno un giro veloce. Il migliore è sempre Quartararo in 1.32.100! Il leader del Mondiale è appena rientrato in pista.

10.24 Ancora assente in pista la Ducati, mentre l’Honda accende i motori con Marc Marquez e Pol Espargarò.

10.22 La classifica aggiornata:

10.19 Oliveira si migliora e firma il secondo tempo assoluto con 36 millesimi di scarto da Quartararo.

10.16 Suzuki al lavoro in vista del 2022:

10.13 Anche Oliveira scende in pista con la seconda KTM. La casa austriaca cerca di rifarsi dopo una parte centrale dopo un’ottima parte centrale di stagione.

10.10 Fabio Quartararo al comando! 1.32.100 è il nuovo best lap di questa seconda giornata in pista.

10.07 Fernandez è pronto a scendere in pista:

10.04 Dovizioso, Rins e Quartararo scendono in pista. Vinales è al comando delle operazioni davanti a Binder e Savadori.

10.01 Lo spagnolo Raul Fernandez debutta con KTM nel Mondiale insieme all’australiano Remy Gardner. Test importanti in vista del 2022

9.58 Inizia la giornata di KTM con il sudafricano Brad Binder. Attendiamo i primi riscontri della casa austriaca.

9.56 Scende in pista anche Lorenzo Savadori, protagonista anche ieri di molti giri.

9.53 Continua a girare Vinales, nono passaggio per l’iberico che, lo ricordiamo, è stato licenziato da Yamaha durante la stagione 2021.

9.50 Subito competitivo Vinales in 1.32.3! Il crono dello spagnolo è un segno importante, potremmo scendere sotto la pole-position fatta registrare sabato da Francesco Bagnaia (Ducati).

9.47 Maverick Vinales è già in pista con la sua Aprilia. Accende i motori anche la Suzuki con Sylvain Guintoli.

9.45 Green Flag! Inizia la giornata di azione. Ricordiamo che vi sarà una pausa tra le 13.00 e le 14.00.

9.43 Secondo ed ultimo girono di test al Misano World Circuit Marco Simoncelli, tracciato che riaccoglierà il Motomondiale ad ottobre dopo la trasferta americana del COTA (Texas/Austin).

9.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla seconda giornata di test di Misano per quanto riguarda la MotoGP. Tra pochi minuti si parte!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima giornata di test riservati alla MotoGP di Misano. Dopo il Day-1 di ieri, piloti e team della classe regina saranno nuovamente in pista per le ultime sette ore di lavoro. Un lavoro che come si è visto ieri è quasi totalmente incentrato verso il 2022.

Per quanto visto ieri, i team sono già proiettati verso il prossimo campionato. La Honda, per esempio, ha provato le 2022-spec RC213V, la Ducati ha fatto diverse comparazioni sui telai dell’anno venturo, mentre l’Aprilia ha lavorato sulle ali anteriori (più snelle rispetto a quelle di questa annata), infine in casa Yamaha, Fabio Quartararo ha girato con la M1 in versione 2022.

Francesco Bagnaia (Ducati) ha fatto segnare un ottimo 1:31.524, distanziando di 107 millesimi Pol Espargarò (Honda). Terzo tempo a 389 millesimi per Takaaki Nakagami (LCR Honda) in 1:31.913, quarto Joan Mir (Suzuki) in 1:31.927 a 403 millesimi, mentre è quinto Aleix Espargarò (Aprilia). Brillante sesto crono per Luca Marini (Ducati Avintia VR46) a 474 millesimi, quindi settimo Jack Miller (Ducati) a 520 millesimi, ottavo Fabio Quartararo (Yamaha) a 539 millesimi dalla vetta, mentre ha concluso all’undicesimo posto Valentino Rossi (Yamaha Petronas) che, rispetto a quanto previsto, girerà anche oggi.

La seconda giornata dei test MotoGP di Misano scatterà alle ore 10.00 per concludersi alle ore 18.00. Nel mezzo vedremo una pausa tra le ore 13.00 e le 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere nemmeno un istante del lavoro sul tracciato romagnolo.

