MotoGP oggi, Test Misano 2021: orari 22 settembre, tv, programma, streaming

Dopo la prima giornata di ieri, si vanno a concludere i test di Misano 2021 riservati alla MotoGP. Sulla pista intitolata a Marco Simoncelli, i piloti della classe regina avranno l’occasione di tornare in pista per le ultime 7 ore di lavoro. Si inizierà alle ore 10.00 e si terminerà alle ore 18.00, con un’ora di pausa pranzo tra le ore 13.00 e 14.00.

Per quanto visto ieri, i team sono già proiettati verso il prossimo campionato. La Honda, per esempio, ha provato le 2022-spec RC213V, la Ducati ha fatto diverse comparazioni sui telai dell’anno venturo, mentre l’Aprilia ha lavorato sulle ali anteriori (più snelle rispetto a quelle di questa annata), infine in casa Yamaha, Fabio Quartararo ha girato con la M1 in versione 2022.

Francesco Bagnaia (Ducati) ha fatto segnare un ottimo 1:31.524, distanziando di 107 millesimi Pol Espargarò (Honda). Terzo tempo a 389 millesimi per Takaaki Nakagami (LCR Honda) in 1:31.913, quarto Joan Mir (Suzuki) in 1:31.927 a 403 millesimi, mentre è quinto Aleix Espargarò (Aprilia). Brillante sesto crono per Luca Marini (Ducati Avintia VR46) a 474 millesimi, quindi settimo Jack Miller (Ducati) a 520 millesimi, ottavo Fabio Quartararo (Yamaha) a 539 millesimi dalla vetta, mentre ha concluso all’undicesimo posto Valentino Rossi (Yamaha Petronas).

IN TV – La seconda giornata dei test di Misano non avrà copertura televisiva, nè in streaming. OA Sport, invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle 7 ore di lavoro sulla pista intitolata a Marco Simoncelli.

PROGRAMMA TEST MISANO 2021 – MOTOGP

Mercoledì 22 settembre

Ore 10.00-13.00 Prima parte seconda giornata Test MotoGP di Misano

Ore 14.00-18.00 Seconda parte seconda giornata Test MotoGP di Misano

