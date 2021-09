LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP in DIRETTA: bruttissima caduta per Tony Cairoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

BRUTTA CADUTA PER TONY CAIROLI NELLE QUALIFICHE: COME STA IL SICILIANO

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Sardegna 2021, valido come decimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross. Dopo le due manche di Maggiora si torna a gareggiare in Italia, questa è al momento la situazione in classifica nella categoria MXGP: Tim Gajser (Honda) in vetta con 355 punti, a precedere il francese Romain Febvre (Kawasaki) con 327 punti e Tony Cairoli (KTM) con 326 punti.

Appuntamento particolare e sicuramente emozionante per Tony Cairoli, che ha già annunciato il ritiro a fine stagione. I principali avversari di ogi saranno, oltre che i due già citati Gajser e Febvre, Jorge Prado (KTM) e Jeffrey Herlings, l’azzurro proverà il tutto per tutto per rientrare in classifica, in fatti è ancora pienamente in corsa per il Mondiale 2021: la testa dista “solo” 29 punti. La Gara-1 prenderà il via alle ore 13:15, mentre la Gara-2 partirà alle ore 16:10, nel corso della giornata ci sarà spazio anche per l’MX2. Molta attenzione ci sarà sicuramente su Tim Gajser che, durante un allenamento, è rimasto vittima di un incidente che gli ha provocato una frattura della clavicola sinistra, le sue condizioni saranno quindi tutte da verificare.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Gran Premio di Sardegna 2021, valido come decimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, si parte alle ore 13:15 con Gara-1!

Foto: LaPresse/Tocco Alessandro