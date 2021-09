Motocross MXGP, brutta caduta per Tony Cairoli nel GP di Sardegna. Come sta il siciliano

Solo qualche giorno fa Tony Cairoli aveva annunciato il ritiro dal Motocross a fine stagione, al termine di una carriera gloriosa e con ben nove titoli iridati in bacheca. Rimaneva però un ultimo obiettivo: provare a dare l’assalto a quella decima corona per la quale si trovava pienamente in lotta nel Campionato in corso. Oggi, tuttavia, il sogno del siciliano sembra definitivamente tramontato. Il quasi 36enne di Patti (li compirà tra quattro giorni) è rimasto vittima di un bruttissima caduta nel corso delle qualifiche del GP di Sardegna 2021 di MXGP.

Sulla sabbia di Riola, il centauro italiano si è sbilanciato durante un salto in discesa, cadendo bruscamente a terra. La sua KTM si è distrutta, con il manubrio completamente staccato dal resto della moto. Cairoli è rimasto disteso per diversi minuti, subito circondato dai soccorritori, prima di venire portato in ospedale in barella.

Dalle prime notizie pare che il fuoriclasse siciliano sia cosciente ed abbia il pieno movimento degli arti. Appare però quasi scontato che oggi non potrà prendere parte al GP di Sardegna, la cui gara-1 inizierà alle 13.15. Per la cronaca, le qualifiche hanno visto tagliare il traguardo per primo l’olandese Jeffrey Herlings davanti allo spagnolo Jorge Prado ed al connazionale Calvin Vlaanderen.

Foto: LivePhotoSport