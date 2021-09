CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16:51 Questa la classifica mondiale aggiornata: Jeffrey Herlings è in testa con 371 punti, ad inseguire c’è Tim Gajser con 370, terzo Romain Febvre (367), quarto Jorge Prado (359) e quinto Tony Cairoli (326). Sulla carta sono questi i piloti che si giocheranno la vittoria finale, peccato per l’infortunio del siciliano, che oggi avrebbe potuto recuperare molti punti.

16:48 In casa Italia Alberto Forato ha faticato sul finale ed ha chiuso sedicesimo, diciottesimo Alessandro Lupino e ventisettesimo Morgan Lesiardo.

16:48 Ottima ottava posizione per Tim Gajser, che si è difeso come ha potuto, grande carattere per lui.

16:47 Seconda piazza per Jorge Prado e terzo per Romain Febvre.

16:46 Prestazioni enormi oggi per l’olandese, che in classifica recupera una quantità di punti enorme.

16:45 DOPPIETTA DI JEFFREY HERLINGS!

ULTIMO GIRO!

Due giri al termine: Febvre sta provando a rientrare su Prado, si deciderà tutto all’ultimo giro!

Tre giri al termine: che superiorità di Herlings, che da quando ha deciso di accelerare ha lasciato la polvere agli avversari.

2′ Buona gara di Alberto Forato, che resta stabile in decima posizione.

4′ Che allungo di Herlings, sono già 5 i secondi vantaggio su Prado.

6′ Prado sta faticando oltremodo adesso, Febvre è ormai a mezzo secondo.

7′ ARRIVA IL SORPASSO DI HERLINGS!

8′ Gajser risale in ottava posizione, che forza questo campione che, nonostante tutti i problemi fisici, sta combattendo come un leone.

10′ Posizioni in ghiaccio, non ci sono sconvolgimenti in nessuna parte della classifica.

12′ Piccolo errore per l’olandese, Febvre si riavvicina.

14′ Herlings ci sta provando in tutti i modi, ma non riesce a trovare spazio per superare lo spagnolo.

16′ Che bagarre tra Prado ed Herlings, se le stanno dando di santa ragione.

18′ Gajser e Forato sono rispettivamente saliti in decima ed undicesima posizione.

20′ Romain Febvre fa segnare il miglior rigiro e si riavvicina ad Herlings, gara decisamente più aperta rispetto a quella di qualche ora fa.

22′ Per il podio sono in tre al momento, Pauls Jonass è già a più di otto secondi da Prado.

24′ Tim Gajser è partito meglio rispetto a Gara-1 e sta viaggiando intorno alla dodicesima posizione.

25′ Provano a prendere il largo Prado ed Herlings, l’unico a restare a contatto è Febvre.

26′ Bene in avvio Alberto Forato, che si trova al momento in tredicesima posizione.

-28′ Partenza a razzo per Jorge Prado, alle sue spalle c’è subito Jeffrey Herlings.

16:10 PARTITI!

16:07 Orami ci siamo, i piloti si posizionano al gate di partenza!

16:04 Tim Gajser ha faticato oltremodo in Gara-1, ha concluso in diciannovesima posizione i problemi fisici si stanno facendo sentire ed oggi rischierà di perdere la leadership della classifica mondiale.

16:01 Vi ricordiamo che Tony Cairoli non sarà della partita a causa di una brutta caduta in mattinata, il rammarico è tanto perchè oggi si potevano guadagnare tanti punti.

15:58 Gara-1 è andata a Jeffrey Herlings, che ha dimostrati di avere un altro passo sul tracciato sardo, l’olandese ha bisogno di un’altra vittoria per accorciare in classifica generale.

15:55 Ben ritrovati amici di OA Sport, tra circa quindici minuti inizierà Gara-2 del GP di Sardegna di MXGP.

13:57 Tim Gajser alla fine è riuscito a risalire fino alla diciannovesima posizione, guadagnando così un po’ di punti importanti in vista della classifica mondiale.

13:55 Gara estremamente complessa per gli azzurri: Morgan Lesiardo ventitreesimo, venticinquesimo Alberto Forato e ventisettesimo Alessandro Lupino.

VITTORIA SONTUOSA PER JEFFREY HERLINGS! 42 Secondi vantaggio su Jorge Prado e 53 su Romain Febvre!

ULTIMO GIRO! Arriva il sorpasso di Fevbre, che ormai è quasi sicuro della terza piazza.

Due giri al termine: Fevbre ha ripreso Vlaanderen, l’inerzia sembra tutta dalla parte del francese!

Tre giri al termine: Alberto Forato ha avuto purtroppo qualche problema, l’azzurro è scivolato in dodicesima posizione.

1′ Fevbre sta provando l’impossibile, la terza piazza di Vlaanderen dista tre secondi!

3′ Jorge Prado sta amministrando per non sprecare troppe energie in vista di Gara-2, ha ormai capito che oggi meglio del secondo posto non si può fare.

5′ Arriva il sorpasso di Fevbre, il francese è quarto!

6′ Fevbre resta incollato a Seewer, ma sta facendo una fatica enorme nel superarlo.

8′ 15 secondi di vantaggio per Herlings su Prado, oggi non c’è storia, superiorità schiacciante.

10′ Alberto Forato è a poco più di due secondi dalla top10, mentre Gajser è ventitreesimo e rischia di non prendere punti.

12′ Davanti posizioni cristallizzate con Herlings in testa, Prado secondo e Vlaanderen terzo.

14′ Fevbre sta salendo su forte, ha superato Watson e adesso si sta lanciando su Seewer per la quarta piazza.

16′ Watson sta faticando oltremodo dopo una partenza forse esagerata, è lotta a tre per il quarto posto con Seewer e Febvre.

18′ Bagarre tra Watson e Vlaanderen, con quest’ultimo che è passato in terza piazza.

19′ Herlings sta facendo una gara a parte, l’olandese ha quasi otto secondi di margine su Jorge Prado!

20′ In casa Italia Alberto Forato è dodicesimo, mentre Alessandro Lupino è ventiduesimo.

21′ Perde posizioni Romain Febvre, il francese al momento è sesto.

22′ Jorge Prado passa Ben Watson, che battaglia per il secondo posto!

23′ Tim Gajser dimostra che con i problemi fisici non si scherza, il leader della classifica mondiale è ultimo, vediamo se riuscirà a portare a termine la gara.

24′ Posizione invariate in testa, Herlings ha già più di 4 secondi di vantaggio.

26′ Herlings resta ampiamente in testa, dietro ad inseguire ci sono Ben Watson, Jorge Prado e Jeremy Seewer.

28′ Parte davanti Jeffrey Herlings, l’inerzia sembra tutta dalla sua parte in questa fase della stagione. Attardati in tredicesima e diciottesima posizione Alberto Forato e Alessandro Lupino.

13:15 PARTITI!

13:11 I piloti si posizionano al gate di partenza, manca sempre meno all’inizio di gara-1!!

13:08 Manca davvero poco al via, è tutto pronto per l’accensione dei semafori!

13:05 Questa al momento la Top5 mondiale: Tim Gajser è in testa con 355 punti, ad inseguire ci sono Romain Febvre (327), Tony Cairoli (326), Jeffrey Herlings (321) e Jorge Prado Garcia (315).

13:02 Tony Cairoli ha annunciato il ritiro a fino a fine stagione, il sogno era quello di vederlo in lotta fino alla fine per il Mondiale 2021, ma questa situazione complica tutto.

12:59 Questa invece è la graduatoria delle Time Practice, che ha stabilito anche la griglia di partenza delle due manche odierne:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:44.013 2 0:00.000 0:00.000 11 60.569 2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:44.457 2 0:00.444 0:00.444 6 60.312 3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 1:46.089 2 0:02.076 0:01.632 8 59.384 4 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 1:46.169 2 0:02.156 0:00.080 7 59.339 5 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:46.293 5 0:02.280 0:00.124 8 59.27 6 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 1:46.343 2 0:02.330 0:00.050 9 59.242 7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 1:46.374 5 0:02.361 0:00.031 9 59.225 8 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:46.377 2 0:02.364 0:00.003 5 59.223 9 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 1:46.461 4 0:02.448 0:00.084 8 59.177 10 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:46.470 11 0:02.457 0:00.009 11 59.172 11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 1:46.483 2 0:02.470 0:00.013 8 59.164 12 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 1:46.633 4 0:02.620 0:00.150 11 59.081 13 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 1:46.656 2 0:02.643 0:00.023 9 59.068 14 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 1:46.732 2 0:02.719 0:00.076 8 59.026 15 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 1:46.932 2 0:02.919 0:00.200 8 58.916 16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 1:47.159 2 0:03.146 0:00.227 7 58.791 17 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:47.340 3 0:03.327 0:00.181 9 58.692 18 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:47.402 3 0:03.389 0:00.062 9 58.658 19 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1:47.534 2 0:03.521 0:00.132 8 58.586 20 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 1:47.537 2 0:03.524 0:00.003 9 58.584 21 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 1:47.612 7 0:03.599 0:00.075 9 58.544 22 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 1:47.896 4 0:03.883 0:00.284 10 58.39 23 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 1:48.250 10 0:04.237 0:00.354 11 58.199 24 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 1:48.511 4 0:04.498 0:00.261 5 58.059 25 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 1:49.327 2 0:05.314 0:00.816 9 57.625 26 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 1:51.447 2 0:07.434 0:02.120 9 56.529 27 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Honda 1:52.966 4 0:08.953 0:01.519 10 55.769 28 97 Ivanov, Michael BUL BMF Husqvarna 1:58.373 2 0:14.360 0:05.407 5 53.222

12:56 Di seguito i risultati delle prime free practice:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:46.123 6 0:00.000 0:00.000 6 59.365 2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 1:47.990 6 0:01.867 0:01.867 7 58.339 3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:48.609 6 0:02.486 0:00.619 6 58.006 4 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 1:48.749 6 0:02.626 0:00.140 6 57.932 5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:48.778 5 0:02.655 0:00.029 5 57.916 6 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 1:48.872 6 0:02.749 0:00.094 6 57.866 7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:48.910 6 0:02.787 0:00.038 6 57.846 8 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 1:49.027 7 0:02.904 0:00.117 8 57.784 9 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 1:49.064 6 0:02.941 0:00.037 7 57.764 10 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:49.153 4 0:03.030 0:00.089 4 57.717 11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 1:49.270 6 0:03.147 0:00.117 7 57.655 12 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 1:49.288 6 0:03.165 0:00.018 7 57.646 13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 1:49.342 7 0:03.219 0:00.054 7 57.617 14 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 1:49.615 6 0:03.492 0:00.273 6 57.474 15 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:49.637 5 0:03.514 0:00.022 7 57.462 16 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 1:49.663 4 0:03.540 0:00.026 5 57.449 17 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 1:49.940 4 0:03.817 0:00.277 7 57.304 18 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:50.228 5 0:04.105 0:00.288 7 57.154 19 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 1:50.620 4 0:04.497 0:00.392 7 56.952 20 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1:50.624 3 0:04.501 0:00.004 6 56.95 21 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 1:50.762 4 0:04.639 0:00.138 5 56.879 22 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 1:50.990 7 0:04.867 0:00.228 7 56.762 23 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 1:51.418 4 0:05.295 0:00.428 6 56.544 24 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 1:52.146 5 0:06.023 0:00.728 5 56.177 25 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 1:52.761 4 0:06.638 0:00.615 5 55.87 26 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 1:53.006 8 0:06.883 0:00.245 8 55.749 27 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Honda 1:55.655 5 0:09.532 0:02.649 5 54.472 28 97 Ivanov, Michael BUL BMF Husqvarna 2:01.834 4 0:15.711 0:06.179 4 51.71

12:53 Purtroppo non arrivano belle notizie per l’Italia: Tony Cairoli, nel corso delle qualifiche, ha subito un bruttissimo infortunio a causa di una caduta, all’inizio le intenzioni del siciliano erano di gareggiare comunque, ma al momento questa opzione appare assai utopistica.

12:50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Sardegna 2021, valido come decimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross.

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Sardegna 2021, valido come decimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross. Dopo le due manche di Maggiora si torna a gareggiare in Italia, questa è al momento la situazione in classifica nella categoria MXGP: Tim Gajser (Honda) in vetta con 355 punti, a precedere il francese Romain Febvre (Kawasaki) con 327 punti e Tony Cairoli (KTM) con 326 punti.

Appuntamento particolare e sicuramente emozionante per Tony Cairoli, che ha già annunciato il ritiro a fine stagione. I principali avversari di ogi saranno, oltre che i due già citati Gajser e Febvre, Jorge Prado (KTM) e Jeffrey Herlings, l’azzurro proverà il tutto per tutto per rientrare in classifica, in fatti è ancora pienamente in corsa per il Mondiale 2021: la testa dista “solo” 29 punti. La Gara-1 prenderà il via alle ore 13:15, mentre la Gara-2 partirà alle ore 16:10, nel corso della giornata ci sarà spazio anche per l’MX2. Molta attenzione ci sarà sicuramente su Tim Gajser che, durante un allenamento, è rimasto vittima di un incidente che gli ha provocato una frattura della clavicola sinistra, le sue condizioni saranno quindi tutte da verificare.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Gran Premio di Sardegna 2021, valido come decimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, si parte alle ore 13:15 con Gara-1!

Foto: LaPresse/Tocco Alessandro