LIVE Moto3, GP Misano 2021 in DIRETTA: Foggia svetta su Antonelli e Migno. Festa italiana a Misano!

11.57 Grazie per averci seguito. Appuntamento ad Austin (Texas/COTA) il 3 ottobre per il quindicesimo atto della stagione. Un saluto a tutti!

11.55 La classifica finale del GP di San Marino:

1 25 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 148.4 39’17.002

2 20 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 148.4 +0.565

3 16 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 148.4 +0.817

4 13 11 Sergio GARCIA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 148.3 +2.140

5 11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 148.2 +3.098

6 10 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 147.9 +7.633

7 9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 147.8 +9.991

8 8 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 147.8 +10.184

9 7 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 147.8 +10.341

10 6 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 147.8 +10.344

11 5 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 147.8 +10.360

12 4 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 147.5 +14.626

13 3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 147.5 +14.898

14 2 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 147.5 +15.019

15 1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 147.5 +15.072

16 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 147.2 +18.859

17 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 147.2 +18.874

18 18 Matteo BERTELLE ITA Bardahl VR46 Riders Academy KTM 147.2 +18.921

19 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 147.2 +19.303

20 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 147.1 +21.363

21 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 146.7 +26.962

22 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 146.5 +30.466

23 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 145.5 +46.656

24 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 145.1 +53.470

Non classificato

12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 147.4 6 Giri

43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 147.1 9 Giri

55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 148.5 10 Giri

22 Elia BARTOLINI ITA Bardahl VR46 Riders Academy KTM 137.7 22 Giri

11.51 Difficoltà oggi per Pedro Acosta che ha rischiato di non entrare nei primi 10 all’arrivo. L’iberico dovrà difendersi da qui alla fine della stagione.

11.47 La classifica del Mondiale dopo il GP di San Marino:

Pedro Acosta – 210 Dennis Foggia – 168 Sergio Garcia – 168 Romano Fenati – 134 Jaume Masià – 112

11.45 Pedro Acosta completa al settimo posto con quasi 10 secondi di ritardo da Foggia. Il nostro connazionale sale al secondo posto del Mondiale con gli stessi punti di Sergio Garcia (Aspar), quarto oggi.

11.42 La classifica finale:

1 7 D. FOGGIA 39:17.002 2 23 N. ANTONELLI +0.565 3 16 A. MIGNO +0.817 4 11 S. GARCIA +2.140 5 5 J. MASIA +3.098 6 40 D. BINDER +7.633 7 37 P. ACOSTA +9.991 8 99 C. TATAY +10.184 9 82 S. NEPA +10.341 10 71 A. SASAKI +10.344

11.40 Dennis Foggia vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini per la Moto3! Seconda vittoria consecutiva per l’alfiere di Leopard, la quarta in stagione. Niccolò Antonelli completa secondo davanti ad Andrea Migno!

-1 Antonelli prova a rimontare su Foggia! Incredibile prestazione del padrone di casa di Esponsorama che si porta a 5 decimi dal rivale.

-2 Avvertimento per track limits per Garcia che ora è quarto! Tripletta italiana virtuale a Misano!

-3 Foggia allunga! Sette decimi per il #7 di Leopard sui rivali!

-4 Altro passaggio con una virtuale doppietta italiana. Migno paga 5 decimi da Foggia, mentre Antonelli attacca Garcia per l’ultimo gradino del podio.

-5 Acosta solo decimo, Foggia resta al comando su Migno che nella seconda metà della pista non riesce a recuperare sul leader della corsa.

-5 La classifica aggiornata:

1 7 D. FOGGIA 30:31.325 2 16 A. MIGNO +0.520 3 11 S. GARCIA +0.748 4 5 J. MASIA +0.852 5 23 N. ANTONELLI +0.943 6 40 D. BINDER +1.197 7 82 S. NEPA +8.070 8 37 P. ACOSTA +8.337 9 99 C. TATAY +8.544 10 71 A. SASAKI +8.703

-6 Non cambia la situazione con Foggia che vede ridursi di 2 decimi il proprio gap. Migno e Garcia inseguono l’italiano.

-7 Errore per Garcia che passa quarto. Foggia si porta nel secondo settore della pista con 4 decimi di scarto su Migno e Masià.

-8 Foggia cerca di allungare! Il portacolori di Leopard prova a scappare su Migno e Garcia.

-8 Foggia è leader davanti a Migno e Garcia, Acosta è ottavo ed al momento non è in lotta per il successo. Errore grave per Fenati che oggi sembrava imbattibile oggi.

-9 ROMANO FENATI! Errore alla ‘Misano 1’ per il leader della gara che aveva 3 secondi di vantaggio!

-10 La classifica aggiornata:

1 55 R. FENATI 23:02.762 2 7 D. FOGGIA +2.719 3 16 A. MIGNO +2.893 4 40 D. BINDER +3.022 5 11 S. GARCIA +3.242 6 5 J. MASIA +3.592 7 23 N. ANTONELLI +3.673 8 82 S. NEPA +8.398 9 37 P. ACOSTA +8.640 10 54 R. ROSSI +8.828

-11 Fenati ha 2 secondi e 5 di vantaggio! Incredibile passo per l’autore della pole-position che non ha rivali!

-12 Errore di Garcia! L’alfiere di Aspar attacca Foggia alla ‘Variante del Parco’, ma viene infilato da Migno che si rimette all’attacco del centauro di Leopard.

-13 Antonelli allunga ad 1.8! Foggia precede Garcia che ha beffato Migno.

-14 ERRORE DI ANTONELLI! L’alfiere di Esponsorama sbaglia alla ‘Rio’ e scivola settimo!

-15 Foggia al Carro! Sorpasso per il pilota di Leopard che ora si mette all’inseguimento di Antonelli.

-16 Sono 5 i decimi di vantaggio per Fenati su Antonelli Migno e Foggia non riescono a chiudere il gap con i primi due.

-17 La classifica aggiornata:

1 55 R. FENATI 10:34.091 2 23 N. ANTONELLI +0.609 3 16 A. MIGNO +1.231 4 5 J. MASIA +1.378 5 7 D. FOGGIA +1.559 6 40 D. BINDER +1.712 7 11 S. GARCIA +1.870 8 43 X. ARTIGAS +2.166 9 37 P. ACOSTA +3.256 10 71 A. SASAKI +3.411

-18 Antonelli si stacca dal gruppo e prova ad inseguire Fenati. Acosta è nono, il leader del Mondiale non ha il ritmo dei primi!

-19 ROMANO FENATI ALLUNGA! Lotta tra Migno e Foggia per il terzo posto! Il romagnolo passa l’alfiere di Leopard è stato infilato anche da Masià.

-19 La classifica aggiornata:

1 55 R. FENATI 6:22.936 2 23 N. ANTONELLI +0.319 3 7 D. FOGGIA +0.597 4 5 J. MASIA +0.841 5 16 A. MIGNO +0.941 6 43 X. ARTIGAS +1.167 7 40 D. BINDER +1.439 8 11 S. GARCIA +1.606 9 37 P. ACOSTA +1.846 10 71 A. SASAKI +2.350

-20 Garcia è ottavo davanti ad Acosta, mentre Fenati continua con un ottimo passo.

-21 Fenati guida su Antonelli, Foggia e Migno. I quartetto italiano si conferma padrone della corsa

-22 Caduta per Bartolini alla ‘Rio’, non ci sono conseguenze per lui.

-22 Resta immutata la classifica al primo intertempo con Foggia che attacca Antonelli. Fenati cerca di allungare.

-23 Fenati resta al comando delle operazioni davanti ad Antonelli. Foggia scivola quarto, Migno sale terzo.

11.00 Si parte! Scatta il GP di Misano per quanto riguarda la Moto3!

10.58 La griglia di partenza, scatta il giro di formazione in questo momento:

1 55 R. FENATI 1:41.756 2 7 D. FOGGIA +0.257 3 23 N. ANTONELLI +0.264 4 16 A. MIGNO +0.343 5 5 J. MASIA +0.355 6 43 X. ARTIGAS +0.515 7 54 R. ROSSI +0.520 8 22 E. BARTOLINI +0.796 9 37 P. ACOSTA +0.802 10 99 C. TATAY +0.810

10.55 Quattro italiani nella Top5, i padroni di casa sono pronti a dare spettacolo nell’impianto di casa.

10.53 I piloti sono pronti per la corsa, la prima delle due che si terranno nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli. Fenati scatta dalla pole davanti a Foggia ed ad Antonelli

10.49 La graduatoria del Mondiale alla vigilia del GP di San Marino:

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 201

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 155

3 Dennis FOGGIA Honda ITA 143

4 Romano FENATI Husqvarna ITA 134

5 Jaume MASIA KTM SPA 111

6 Darryn BINDER Honda RSA 104

7 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 98

8 Ayumu SASAKI KTM JPN 87

9 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 73

10 Izan GUEVARA GASGAS SPA 72

11 Andrea MIGNO Honda ITA 68

12 Kaito TOBA KTM JPN 62

13 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 61

14 Jeremy ALCOBA Honda SPA 60

15 Gabriel RODRIGO Honda ARG 60

16 John MCPHEE Honda GBR 53

17 Filip SALAC KTM CZE 46

18 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 42

19 Xavier ARTIGAS Honda SPA 30

20 Stefano NEPA KTM ITA 30

21 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

22 Riccardo ROSSI KTM ITA 24

23 Carlos TATAY KTM SPA 20

24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 20

25 Yuki KUNII Honda JPN 15

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10

27 Elia BARTOLINI KTM ITA 7

28 Syarifuddin AZMAN Honda MAL 3

29 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 3

30 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

31 Lorenzo FELLON Honda FRA

32 Joel KELSO KTM AUS

33 Takuma MATSUYAMA Honda JPN

34 Alberto SURRA Honda ITA

35 David SALVADOR Honda SPA

10.46 La classifica del warm-up di questa mattina:

1 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 210.1 1’41.978

2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 211.3 1’42.016 0.038 / 0.038

3 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 211.7 1’42.146 0.168 / 0.130

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 206.8 1’42.180 0.202 / 0.034

5 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 206.8 1’42.193 0.215 / 0.013

6 11 Sergio GARCIA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 211.7 1’42.213 0.235 / 0.020

7 22 Elia BARTOLINI ITA Bardahl VR46 Riders Academy KTM 208.4 1’42.279 0.301 / 0.066

8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 212.1 1’42.321 0.343 / 0.042

9 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 209.3 1’42.327 0.349 / 0.006

10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 213.0 1’42.339 0.361 / 0.012

11 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 211.7 1’42.420 0.442 / 0.081

12 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 210.9 1’42.421 0.443 / 0.001

13 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 209.7 1’42.461 0.483 / 0.040

14 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 211.7 1’42.496 0.518 / 0.035

15 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 208.0 1’42.561 0.583 / 0.065

16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 208.4 1’42.561 0.583

17 18 Matteo BERTELLE ITA Bardahl VR46 Riders Academy KTM 207.2 1’42.606 0.628 / 0.045

18 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 209.7 1’42.626 0.648 / 0.020

19 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 212.1 1’42.634 0.656 / 0.008

20 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 212.1 1’42.809 0.831 / 0.175

21 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 208.8 1’42.828 0.850 / 0.019

22 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 205.7 1’42.833 0.855 / 0.005

23 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 210.5 1’42.944 0.966 / 0.111

24 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 207.6 1’43.012 1.034 / 0.068

25 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 210.9 1’43.015 1.037 / 0.003

26 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 211.7 1’43.117 1.139 / 0.102

27 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 208.0 1’43.533 1.555 / 0.416

28 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 206.8 1’43.615 1.637 / 0.082

29 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 208.4 1’43.767 1.789 / 0.152

2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda

10.43 Il sole splende a Misano, la gara della Moto3 non dovrebbe essere condizionata dal maltempo. La pioggia potrebbe arrivare nel pomeriggio.

10.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti a la Diretta Live del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo atto del Mondiale Moto3. Tra poco si parte!

9.10 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 11.00 per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini per quanto riguarda la Moto3. Un saluto a tutti!

9.06 Foggia, Fenati, Antonelli e Migno si confermano. Bene anche Nepa al termine di un warm-up che ha visto molto competitivo anche Bartolini.

9.03 La classifica finale del warm-up:

1 55 R. FENATI 1:41.978 2 7 D. FOGGIA +0.038 3 28 I. GUEVARA +0.168 4 23 N. ANTONELLI +0.202 5 82 S. NEPA +0.215 6 11 S. GARCIA +0.235 7 22 E. BARTOLINI +0.301 8 37 P. ACOSTA +0.348 9 5 J. MASIA +0.361 10 17 J. MCPHEE +0.443

9.00 Bandiera a scacchi! Altro ottimo turno per gli italiani con Fenati che dovrebbe concludere al comando la sessione.

8.57 Fenati ancora al comando su Foggia e Guevara. Antonelli è quarto davanti a Nepa e Garcia.

8.55 Sesto posto per Garcia, pilota che deve rifarsi dopo la deludente prestazione di settimana scorsa in quel di Aragon.

8.53 Fenati al comando in 1.41.978. Guevara è secondo davanti a Foggia.

8.50 La classifica aggiornata:

1 55 R. FENATI 1:42.045 2 7 D. FOGGIA +0.331 3 16 A. MIGNO +0.798 4 11 S. GARCIA +0.882 5 23 N. ANTONELLI +0.925 6 22 E. BARTOLINI +0.935 7 37 P. ACOSTA +1.020 8 27 K. TOBA +1.078 9 82 S. NEPA +1.233 10 67 A. SURRA +1.244

8.47 Dennis Foggia! 1.42.376 è il nuovo giro veloce di questa sessione. Il romano è pronto a confermarsi dopo la vittoria in quel di Aragon.

8.45 Il giapponese Kunii è stato squalificato in seguito all’incidente avvenuto ieri al ‘Curvone’ con Surra. Attendiamo la conferma della sanzione.

8.42 Deniz Oncu, caduto violentemente nella FP3, è stato dichiarato idoneo per correre.

8.40 Bandiera verde! Scatta il warm-up della Moto3

8.36 I piloti si preparano per 20 minuti di azione. Assente Surra, caduti ieri mattina durante la FP3. Non ci sarà anche Rodrigo, infortunato dopo il GP d’Aragon di settimana scorsa.

8.33 Occhi puntati sugli italiani che sono pronti a dare battaglia. Fenati scatterà in pole-position davanti a Foggia, Antonelli e Migno.

8.29 La classifica del Mondiale alla vigilia del GP di San Marino:

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 201

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 155

3 Dennis FOGGIA Honda ITA 143

4 Romano FENATI Husqvarna ITA 134

5 Jaume MASIA KTM SPA 111

6 Darryn BINDER Honda RSA 104

7 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 98

8 Ayumu SASAKI KTM JPN 87

9 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 73

10 Izan GUEVARA GASGAS SPA 72

11 Andrea MIGNO Honda ITA 68

12 Kaito TOBA KTM JPN 62

13 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 61

14 Jeremy ALCOBA Honda SPA 60

15 Gabriel RODRIGO Honda ARG 60

16 John MCPHEE Honda GBR 53

17 Filip SALAC KTM CZE 46

18 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 42

19 Xavier ARTIGAS Honda SPA 30

20 Stefano NEPA KTM ITA 30

21 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

22 Riccardo ROSSI KTM ITA 24

23 Carlos TATAY KTM SPA 20

24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 20

25 Yuki KUNII Honda JPN 15

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10

27 Elia BARTOLINI KTM ITA 7

28 Syarifuddin AZMAN Honda MAL 3

29 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 3

30 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

31 Lorenzo FELLON Honda FRA

32 Joel KELSO KTM AUS

33 Takuma MATSUYAMA Honda JPN

34 Alberto SURRA Honda ITA

35 David SALVADOR Honda SPA

8.26 Il risultato della Q2 di ieri:

1 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 204.9 1’41.756

2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 206.5 1’42.013 0.257 / 0.257

3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 205.3 1’42.020 0.264 / 0.007

4 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 205.3 1’42.099 0.343 / 0.079

5 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 204.9 1’42.111 0.355 / 0.012

6 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 204.9 1’42.271 0.515 / 0.160

7 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 204.1 1’42.276 0.520 / 0.005

8 22 Elia BARTOLINI ITA Bardahl VR46 Riders Academy KTM 203.7 1’42.552 0.796 / 0.276

9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 203.7 1’42.558 0.802 / 0.006

10 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 204.1 1’42.566 0.810 / 0.008

11 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 203.7 1’42.619 0.863 / 0.053

12 11 Sergio GARCIA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 203.0 1’42.687 0.931 / 0.068

13 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 205.7 1’42.729 0.973 / 0.042

14 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 204.1 1’42.752 0.996 / 0.023

15 18 Matteo BERTELLE ITA Bardahl VR46 Riders Academy KTM 198.1 1’42.796 1.040 / 0.044

16 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 207.2 1’43.021 1.265 / 0.225

17 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 204.1 1’43.033 1.277 / 0.012

18 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 206.5 1’43.107 1.351 / 0.074

8.23 Tutto è pronto per una giornata da non perdere a Misano Adriatico, tracciato che accoglierà una seconda competizione ad ottobre al posto della tappa in Malesia.

8.20 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Tra pochi minuti si parte.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo atto della Moto3 2021. Lo spettacolo è assicurato in quella che sarà la prima delle due competizioni che si terranno nel tracciato romagnolo.

L’Italia si prepara a dare battaglia nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli. Romano Fenati (Max Racing) scatterà dalla pole-position davanti a Dennis Foggia (Leopard), Niccolò Antonelli (Esponsorama) ed Andrea Migno (Snipers), quarto ieri nella Q2.

Lo spagnolo Pedro Acosta (KTM), nono ieri nella qualifica, è il leader del campionato con 46 punti di vantaggio sul connazionale Sergio Garcia (Aspar), undicesimo sullo schieramento quest’oggi dopo una deludente sessione.

Appuntamento alle 8.20 per il warm-up e successivamente alle 11.00 per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Buon divertimento!

