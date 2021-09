Moto3, tripletta Italia a Misano! Dennis Foggia vince e riapre il Mondiale! Antonelli e Migno sul podio

Un trionfo italiano. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini ha questi connotati nella classe Moto3, tappa del Mondiale 2021. Tre italiani nei primi tre posti della classifica: Dennis Foggia (Honda – Leopard Racing) a precedere di 0″565 Niccolò Antonelli (KTM – Avintia VR46 Academy) e di 0″817 Andrea Migno (Honda – Rivacold Snipers Team).

Per Foggia una vittoria di grande rilievo trattandosi del quarto podio consecutivo e del 2° successo in fila dopo Aragon che avvalora il magic momento del centauro italiano. Una festa tricolore, come detto, anche per quanto fatto da Antonelli e Migno che hanno lottato come due leoni per le posizioni di vertici andando a completare una top-3 di grande rilievo. Un vero peccato per Romano Fenati, dominatore assoluto della gara fino a 10 giri dalla conclusione. Il pilota del team di Max Biaggi ha perso il controllo della sua Husqvarna percorrendo la Misano 1 e finendo la sua corsa nella ghiaia senza conseguenze fisiche, ma con il morale decisamente a terra.

Una top-10 completata dagli spagnoli Sergio Garcia (GASGAS Aspar Team) a 2″140 e Jaume Masiá (KTM – Red Bull KTM Ajo) a 3″098, dal sudafricano Darryn Binder (Honda – Petronas Sprinta Racing) a 7″633, dal leader del campionato Pedro Acosta (KTM – Red Bull KTM Ajo) a 9″991, in difficoltà nel corso della gara e bravo a limitare i danni, dall’altro iberico Carlos Tatay (KTM – Avintia Esponsorama Moto3) a 10″184, dall’altro italiano Stefano Nepa (KTM – BOE Owlride) a 10″341 e dal giapponese Ayumu Sasaki (KTM – Red Bull KTM Tech3) a 10″344.

Con questi risultati Acosta conserva la vetta della classifica con 210 punti, avendo un margine di 42 lunghezze su Foggia e Garcia. Un vantaggio di sicurezza importante, mancando quattro gare al termine, ma mai direi mai.

Da segnalare in casa Italia, l’undicesimo posto di Riccardo Rossi (KTM – BOE Owlride), il diciottesimo di Matteo Bertelle (KTM – Bardahl VR46 Riders Academy), per la prima volta al via del Motomondiale, e il 23° di Alberto Surra (Honda – Rivacold Snipers Team), rimasto coinvolto ieri in un incidente nella FP3.

CLASSIFICA GP SAN MARINO 2021 MOTO3

1 25 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 39’17.002 148.4

2 20 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 Academy KTM 39’17.567 148.4 0.565

3 16 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 39’17.819 148.4 0.817

4 13 11 Sergio GARCIA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 39’19.142 148.3 2.140

5 11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 39’20.100 148.2 3.098

6 10 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 39’24.635 147.9 7.633

7 9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 39’26.993 147.8 9.991

8 8 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 39’27.186 147.8 10.184

9 7 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 39’27.343 147.8 10.341

10 6 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 39’27.346 147.8 10.344

11 5 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 39’27.362 147.8 10.360

12 4 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 39’31.628 147.5 14.626

13 3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 39’31.900 147.5 14.898

14 2 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 39’32.021 147.5 15.019

15 1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 39’32.074 147.5 15.072

16 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 39’35.861 147.2 18.859

17 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 39’35.876 147.2 18.874

18 18 Matteo BERTELLE ITA Bardahl VR46 Riders Academy KTM 39’35.923 147.2 18.921

19 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 39’36.305 147.2 19.303

20 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 39’38.365 147.1 21.363

21 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 39’43.964 146.7 26.962

22 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 39’47.468 146.5 30.466

23 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 40’03.658 145.5 46.656

24 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 40’10.472 145.1 53.470

Foto: LaPresse