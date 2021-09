Moto3, Gp San Marino: Migno chiude in vetta la FP3 avanti a Foggia e Acosta. Brutte cadute per Oncu e Surra

Ancora Italia durante le prove libere del GP di San Marino. Sul circuito di Misano ‘Marco Simoncelli’ è Andrea Migno a strappare il miglior tempo, in una mattinata però caratterizzata da due cadute che hanno bloccato per due volte la sessione. A pochi minuti dal via il turco Deniz Oncu (KTM Tech 3) è stato sbalzato dalla sua moto all’uscita della curva Misano 2, mentre a due minuti dal termine Alberto Surra (Rivacold Snipers Team) ha tamponato il giapponese Yuki Kunii nel tratto veloce tra ‘Curvone’ e ‘Carro’. Per entrambi i piloti un trauma cranico con conseguente perdita di conoscenza per una trentina di secondi, ma si sono ripresi senza altre conseguenze.

A causa della seconda caduta, si è creata una situazione surreale: tutti i piloti sono scesi in pista per migliorarsi, con il pilota della Honda capace di strappare il miglior tempo a Dennis Foggia, il migliore della giornata di ieri, in 1.41.680. L’alfiere della Leopard è comunque secondo in 1.41.865, avanti al leader del mondiale Pedro Acosta (KTM), che ha chiuso in 1.41.909. Quarto posto per Niccolò Antonelli (Avintia VR46) in 1.42.074, seguito da Sergio Garcia (GasGas Aspar Team) in 1.42.083 e l’altro spagnolo Jaume Masia (1.42.156). Settimo posto per Romano Fenati, che precede Darryn Binder, Izvan Guevara, Xavier Artigas, Stefano Nepa, Elia Bartolini, Ayumu Sasaki e Kaito Toba, quattordicesimo e ultimo a giocarsi la pole position.

Rimangono fuori per un niente Matteo Bertelle, quindicesimo per tre millesimi dietro Toba (1.42.654) e Riccardo Rossi (1.42.679). Diciassettesimo John McPhee (1.42.777), avanti allo sfortunato Oncu che non è riuscito a migliorarsi per la caduta. Solo ventisettesimo Gabriel Rodrigo, inchiodato sull’1.43.147 della FP1, ultimo invece Alberto Surra in 1.43.716.

GP SAN MARINO 2021, LA FP3 DELLA MOTO3

1 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’42.673 17 1’42.495 15 1’41.680 17

2 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’42.009 17 0.185 0.185 1’42.333 13 1’41.865 8

3 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’43.272 13 0.229 0.044 1’42.346 13 1’41.909 12

4 23 N.ANTONELLI ITA Avintia VR46 Academy KTM 1’42.671 16 0.394 0.165 1’42.452 15 1’42.074 11

5 11 S.GARCIA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 1’43.277 16 0.403 0.009 1’43.306 16 1’42.083 16

6 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’43.103 15 0.476 0.073 1’42.882 15 1’42.156 11

7 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’42.379 16 0.534 0.058 1’42.469 12 1’42.214 15

8 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’43.225 14 0.577 0.043 1’42.850 5 1’42.257 18

9 28 I.GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 1’43.063 19 0.634 0.057 1’43.048 16 1’42.314 13

10 43 X.ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 1’43.112 13 0.635 0.001 1’43.529 5 1’42.315 12

11 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’43.272 15 0.650 0.015 1’43.181 13 1’42.330 11

12 22 E.BARTOLINI ITA Bardahl VR46 Riders Academy KTM 1’43.560 16 0.681 0.031 1’43.625 7 1’42.361 18

13 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’43.780 13 0.893 0.212 1’43.430 5 1’42.573 12

14 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’43.743 18 0.971 0.078 1’43.801 12 1’42.651 18

15 18 M.BERTELLE ITA Bardahl VR46 Riders Academy KTM 1’43.287 17 0.974 0.003 1’42.714 13 1’42.654 19

16 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’43.663 17 0.999 0.025 1’43.454 12 1’42.679 8

17 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’43.723 15 1.097 0.098 1’42.777 14 1’42.817 11

18 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’42.789 13 1.109 0.012 1’42.987 5 1’43.573 2

19 99 C.TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’43.733 14 1.131 0.022 1’43.140 12 1’42.811 20

20 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’44.234 8 1.143 0.012 1’43.894 14 1’42.823 16

21 12 F.SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 1’43.207 14 1.180 0.037 1’42.860 13 1’42.929 11

22 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’43.601 14 1.190 0.010 1’43.639 5 1’42.870 9

23 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’42.932 14 1.252 0.062 1’43.367 5 1’43.154 3

24 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’43.427 17 1.267 0.015 1’43.962 9 1’42.947 17

25 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’44.634 9 1.362 0.095 1’43.930 15 1’43.042 19

26 19 A.IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1’43.687 19 1.452 0.090 1’44.186 16 1’43.132 11

27 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’43.147 13 1.467 0.015 1’43.474 11 1’47.987 2

28 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’44.729 16 1.612 0.145 1’44.213 5 1’43.292 10

29 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’43.742 15 1.845 0.233 1’44.206 15 1’43.525 9

30 67 A.SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’44.179 16 2.036 0.191

Foto: MotoGp.com Press