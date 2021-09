Superbike, risultati superpole race GP Catalogna 2021: Jonathan Rea piega Razgatlioglu e ora si porta a +9 in classifica

Il duello tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu non smette di regalarci grandissime emozioni. Oggi il sei volte campione del mondo ha dato tutto quello che aveva e ha fatto sua la superpole race del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Sul tracciato del Montmelò la gara sprint non ha certo lesinato in fatto di emozioni, con una bandiera rossa che l’ha divisa in due, e con i due grandi sfidanti che si sono attaccati curva dopo curva.

Dopo una serie di staccate mozzafiato, e risposte del rivale, l’ha spuntata il portacolori della Kawasaki per appena 211 millesimi sul turco della Yamaha. Completa il podio lo spagnolo Alvaro Bautista (Honda) con un distacco di 2.771, mentre è quarto il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 2.948.

Quinta posizione per il nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 3.428, sesta per Axel Bassani (Ducati) a 5.431, settima per il britannico Leon Haslam (Honda) a 5.729, mentre è ottavo lo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha) a 5.814. Completano la top ten il francese Christophe Ponsson (Yamaha) a 9.514, mentre è decimo l’argentino Leandro Mercado (Honda) a 9.818. Si ferma in undicesima posizione Samuele Cavalieri (Ducati) a 10.767, mentre è solamente quindicesimo Scott Redding (Ducati) a 19.893. Out per una caduta, invece, Andrea Locatelli (Yamaha).

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’41.609 313 2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 0.211 +0.211 1’41.493 320 3 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 2.771 +2.560 1’42.012 326 4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 2.948 +0.177 1’41.847 320 5 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 3.428 +0.480 1’41.689 323 6 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 5.431 +2.003 1’41.939 320 7 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 5.729 +0.298 1’42.162 321 8 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 5.814 +0.085 1’42.314 322 9 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 9.514 +3.700 1’43.136 315 10 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 9.818 +0.304 1’43.142 316 11 76 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 10.767 +0.949 1’43.427 319 12 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 12.713 +1.946 1’43.554 315 13 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 13.005 +0.292 1’43.874 319 14 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 14.513 +1.508 1’44.154 312 15 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 19.893 +5.380 1’42.201 320 16 83 EPIS Lachlan Kawasaki ZX-10RR 28.773 +8.880 1’46.929 300 RT 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’43.560 303 RT 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1

A questo punto in classifica generale Jonathan Rea allunga lievemente e si porta a +9 su Toprak Razgatlioglu e conferma di non avere la minima intenzione di abdicare dal trono della Superbike. Alle ore 15.15 tutto sarà rimesso in palio in una attesissima Gara-2.

LA GARA

La gara scatta con Razgatlioglu che prende il comando in curva 1, infilando subito Redding, mentre Rea insegue in terza posizione. Il campione del mondo non si scompone e infila il ducatista in curva 4 mettendosi alla caccia del turco della Yamaha. Dopo un giro di “studio” il portacolori della Kawasaki tenta due attacchi, prima in curva 1, poi in curva 10, ma Razgatlioglu chiude sempre la porta in faccia al campione del mondo. Nel frattempo, al terzo giro, in curva 11, vanno a contatto Mahias e Davies e finiscono rovinosamente a terra. Bandiera rossa e gara sospesa con i due piloti che vengono portati fuori senza gravi conseguenze.

La superpole race riparte dopo circa 10 minuti di stop, con soli 5 giri da effettuare ma le emozioni non sono mancate. Al via Razgatlioglu e Rea finiscono gomito a gomito, con il turco che tiene duro, ma il campione del mondo lo passa dopo pochi metri e prende il comando delle operazioni. Tra di loro si inserisce Bautista che fa perdere un giro al portacolori della Yamaha. Il nord-irlandese mette tra sé e gli altri circa sei decimi, ma Razgatlioglu non demorde e si mette alla sua caccia, sbarazzandosi di Bautista. Il turco ci prova fino all’ultimo metro, ma Rea mantiene 211 millesimi e fa sua la gara.

Foto: LPS Otto Moretti