LIVE Moto3, GP Aragon 2021 in DIRETTA: warm-up e gara, gli italiani provano a ripetere il trionfo di Silverstone

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Alcaniz, denominato MotorLand, andrà in scena una gara di capitale importanza per l’intera stagione, con Pedro Acosta a caccia di punti importanti per blindare la sua fuga a livello di classifica generale.

La giornata, come sempre, prenderà il via alle ore 8.40 con il warm-up, ovvero gli ultimi venti minuti a disposizione di team e piloti per trovare il giusto bilanciamento per le rispettive moto e, soprattutto, scegliere la gomma ideale. La gara scatterà alle ore 11.00, regalandoci il consueto spettacolo che solo la classe più leggera sa offrire con sorpassi e contro-sorpassi curva dopo curva. In graduatoria continua a dettare legge Pedro Acosta, il “Rookie Maravilla” con 201 punti, davanti a Sergio Garcia con 155 e Romano Fenati con 132.

Davanti a tutti partirà Darryn Binder che ieri ha centrato la pole position davanti a Gabriel Rodrigo e Tatsuki Suzuki con Sergio Garcia quarto. Primo degli italiani è Andrea Migno in sesta posizione, mentre Niccolò Antonelli è ottavo davanti a Pedro Acosta. Solamente diciassettesimo Romano Fenati, chiamato alla risalita per puntare al bis di Silverstone.

La domenica del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021, prenderà il via alle ore 8.40 con il warm-up, mentre la gara scatterà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera al MotorLand.

Credit: MotoGP.com Press