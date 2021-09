LIVE Milan-Venezia, Serie A calcio in DIRETTA: i lagunari sognano lo sgambetto al Diavolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Era il 14 ottobre 2001, campionato di Serie A 2001-2002, l’ultimo per il Venezia nella massima serie prima di una lunga assenza, quando i lagunari affrontavano per l’ultima volta il Milan a San Siro. Allora terminò 1-1 con vantaggio rossonero firmato Shevchenko al 44′ e pareggio ospite ad opera di Maniero. Stasera la squadra di Paolo Zanetti, reduce dalla sconfitta interna con lo Spezia (1-2) proverà a regalarsi una grande serata nella “Scala del calcio”, provando magari proprio a bissare il risultato di 20 anni fa.

Il Milan di Stefano Pioli arriva invece al match infra-settimanale di campionato dopo la sconfitta di Liverpool (3-2) al ritorno in Champions League dopo 7 anni di assenza. In Serie A nelle prime quattro giornate i rossoneri hanno ottenuto tre vittorie contro Sampdoria, Cagliari e Lazio, e un pareggio in casa della Juventus nell’ultimo turno. Al vantaggio di Alvaro Morata al 4′ ha risposto Ante Rebic su assist di Sandro Tonali al 76′ per l’1-1 finale.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore: Paolo Zanetti.

Foto: Lapresse.