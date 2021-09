CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

34′ Quando mancano poco più di 10 minuti al termine del primo tempo, Milan-Venezia 0-0, possesso palla 70%-30%.

33′ Rimessa laterale in zona d’attacco in favore del Milan.

32′ KALULU! Milan vicinissimo al goal del vantaggio, l’ex Saint-Priest e Lione intercetta un pallone sulla destra e va in progressione, duetta con Rebic e conclude con il destro dal limite sfiorando il palo.

31′ Rimessa laterale in favore del Venezia all’altezza del cerchio di centrocampo.

30′ FLORENZI! L’ex Psg e Valencia si coordina e colpisce al volo sul cross dalla sinistra di Leao, pallone largo.

29′ Fallo a centrocampo di Vacca sull’accelerazione di Leao, punizione Milan.

28′ Riparte il match a San Siro, punteggio ancora fermo sullo 0-0.

27′ Gioco fermo con lo staff medico del Milan in campo per soccorrere Gabbia.

26′ GIALLO VENEZIA! Forte interviene a gamba alta su Gabbia a centrocampo e riceve il primo cartellino di serata.

25′ REBIC! L’ex Fiorentina e Verona colpisce di testa sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto da Tonali, pallone alto.

24′ Destro dal limite di Tonali che trova la deviazione di un giocatore del Venezia, angolo.

23′ Johnsen non controlla sulla rimessa di Molinaro con il pallone che oltrepassa la linea di fondo, si ripartirà con un rinvio di Maignan.

22′ Rimessa laterale in zona d’attacco in favore del Venezia, che ha alzato il proprio baricentro.

21′ ARAMU! Il Venezia prova ad affacciarsi dalle parti di Maignan, cross dalla testa di Ebuehi e testa del numero 10 ospite con il pallone che finisce sul fondo.

20′ Fallo commesso a centrocampo da Gabbia su Forte, punizione Venezia.

19′ REBIC! Traversone velenoso dalla destra del croato che Maenpaa allontana in qualche modo.

18′ Jonhsen va in progressione accentrandosi dalla sinistra ma viene fermato dal recupero di Kalulu.

17′ Bennacer cade sulla tre-quarti a seguito di un contatto con Busio, l’arbitro lascia proseguire.

16′ Se ne è andato il primo quarto d’ora di gara, Milan-Venezia 0-0.

15′ Leao cerca Florenzi con un cambio di gioco in verticale, Maenpaa esce e fa suo il pallone.

14′ Ottimo intervento difensivo di Kalulu che vince il duello con Johnsen e fa ripartire il Milan.

13′ Non si chiude il triangolo tra Rebic e Brahim Diaz con Maenpaa che anticipa lo spagnolo in uscita.

12′ Rilancio lungo di Maenpaa.

11′ Numero di Leao che va via a due giocatori del Venezia regalandosi gli applausi di San Siro.

10′ Prova a distendersi il Milan, Leao va da Kalulu poi si propone in area ma controlla male il passaggio di ritorno del compagno con l’azione che sfuma.

9′ Lancio lungo fuori-misura di Gabbia a cercare Kalulu, rimessa Venezia.

8′ Il Milan imposta dal basso con la coppia di centrali Gabbia-Romagnoli.

7′ Pallone di Brahim Diaz a cercare Kalulu sulla destra che si spegne oltre la linea che delimita la fine del rettangolo di gioco, rimessa dal fondo Venezia.

6′ REBIC! Il primo tiro verso la porta è del croato, pallone alto.

5′ Traversone di Molinaro dalla sinistra che si trasforma in un tiro sul quale Maignan deve indietreggiare per bloccare il pallone.

4′ Possesso Milan in queste prime battute dell’incontro.

3′ Fallo commesso da Aramu su Ballo-Tourè a centrocampo, punizione Milan.

2′ Classica divisa a bande verticali rosso-nere per il Milan, azzurro con maniche nere ed inserti arancio-verdi per il Venezia con calzoncini e calzettoni bianchi.

1′ SI PARTE! Il Milan muove il primo pallone del match.

20.45 Inno della Lega Serie A.

20.42 Entrano in campo le squadre, tra pochissimo si parte.

20.39 Le squadre hanno ultimato il riscaldamento a San Siro, sei minuti al calcio d’inizio.

20.37 L’ingresso in campo dei giocatori del Milan per il riscaldamento:

20.34 Questa la squadra arbitrale:

Arbitro: Ivano PEZZUTO di Lecce.

Assistenti: Salvatore LONGO di Paola – Filippo BERCIGLI di Firenze

IV ufficiale: Matteo GARIGLIO di Pinerolo.

VAR: Luca BANTI di Livorno.

AVAR: Stefano ALASSIO di Imperia.

20.31 A dispozione per il Milan: Tatarusanu, Jungdal, Conti, Theo Hernandez, Tomori, Castillejo, Kessiè, Saelemaekers, Maldini, Pellegri.

20.28 A disposizione per il Venezia: Neri, Modolo, Ebuehi, Svoboda, Tessmann, Heymans, Bjarkason, Kiyine, Crnigoj, Henry, Okereke.

20.25 Mattia Caldara, del Venezia, ha un passato in rossonero, ma con la maglia del Milan non ha mai giocato in Serie A TIM, collezionando soltanto una partita in Coppa Italia e una in Europa League.

20.22 Solamente Ivan Ilic dell’Hellas Verona è più giovane del centrocampista del Milan Sandro Tonali tra i giocatori con almeno un goal e almeno un assist all’attivo in questo campionato

20.20 Il Venezia ha subito tre degli ultimi quattro gol in Serie A TIM dal minuto 89 in poi; il goal finora più tardivo del Milan in questo campionato è proprio l’ultimo, quello segnato da Rebic alla Juventus al 76’.

20.17 L’ultima vittoria in trasferta del Venezia contro una squadra lombarda in Serie A TIM risale al maggio 1947, a tavolino contro il Brescia – l’ultimo successo sul campo è datato invece aprile 1943, 4-1 contro l’Inter.

20.15 Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A TIM (un pareggio), parziale in cui ha subito soltanto una rete; nelle precedenti 10, i rossoneri avevano ottenuto lo stesso numero di successi (2 pareggi, 5 sconfitte) e mantenuto solo due volte la porta inviolata.

20.12 Con una vittoria il Milan eguaglierebbe i 13 punti conquistati nello scorso campionato dopo le prime cinque giornate (4 vittorie, un pareggio): sarebbe solo la quarta volta con almeno 13 punti per i rossoneri a questo punto del torneo nel XXI secolo (2002/03, 2003/04 e 2020/21).

20.10 Rafael Leão ha segnato nelle prime due partite dei rossoneri a San Siro in questa stagione. Dall’inizio dell’era dei tre punti per vittoria, solo cinque giocatori del Diavolo hanno segnato in ciascuna delle prime tre partite casalinghe del Milan in Serie A: Weah e Baggio nel 1996, Bierhoff nel 1999, Shevchenko nel 2000 e Inzaghi nel 2002.

20.08 Il Milan ha perso solo una delle ultime 19 partite contro squadre neopromosse in Serie A TIM (0-2 contro lo Spezia, lo scorso febbraio): nel parziale per i rossoneri 13 vittorie e cinque pareggi, con un totale di 11 clean sheet.

20.05 Sarà la sera dell’esordio dal 1′ per Fodé Ballo-Touré, esterno difensivo classe 1997 naturalizzato senegalese arrivato questa estate al Milan dal Monaco a titolo definitivo.

20.02 Ecco lo starting XI del Milan:

20.00 Il Venezia ha vinto l’ultima trasferta di Serie A TIM contro l’Empoli e l’unica volta in cui ha ottenuto almeno due successi esterni consecutivi (tre in quel caso) nel massimo campionato è stata nel lontano 1943.

19.58 Il Milan ha perso soltanto una delle 12 partite interne di Serie A TIM giocate contro il Venezia (7vittorie 4 pareggi): successo (2-1) arancio-nero-verde arrivato nel novembre 1942.

19.56 I giocatori del Milan durante il pre-partita a San Siro:

19.54 Il Milan torna ad affrontare il Venezia in Serie A TIM a distanza di 7150 giorni dall’ultima sfida tra queste due formazioni (24 febbraio 2002): in quell’occasione i rossoneri vinsero 4-1, grazie anche agli unici due goal nel massimo campionato italiano di Javi Moreno.

19.51 Solito 4-2-3-1 invece per Stefano Pioli con Maignan in porta, turn-over in difesa dove giocano Kalulu, Gabbia, Romagnoli e Ballo-Toure, Bennacer e Tonali a centrocampo, Florenzi a destra, Leao a sinistra e Diaz tre-quartista alle spalle di Rebic riferimento offensivo.

19.49 Paolo Zanetti schiera il suo 4-3-3 con Maenpaa tra i pali, Mazzocchi e Molinaro sugli esterni, Ceccaroni e l’ex di serata Caldara i centrali, Peretz, Vacca e Busio a centrocampo e il tridente offensivo composto da Aramu, Forte e Johnsen.

19.47 Queste le formazioni ufficiali del match:

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Toure, Bennacer, Tonali, Florenzi, Diaz, Leao, Rebic. All. Pioli.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro, Peretz, Vacca, Busio, Aramu, Forte, Johnsen. All. Zanetti.

19.45 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Venezia.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Venezia, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A TIM 2021-2022. Dopo 20 anni i lagunari tornano a giocare una sfida a San Siro nella massima serie.

Era il 14 ottobre 2001, campionato di Serie A 2001-2002, l’ultimo per il Venezia nella massima serie prima di una lunga assenza, quando i lagunari affrontavano per l’ultima volta il Milan a San Siro. Allora terminò 1-1 con vantaggio rossonero firmato Shevchenko al 44′ e pareggio ospite ad opera di Maniero. Stasera la squadra di Paolo Zanetti, reduce dalla sconfitta interna con lo Spezia (1-2) proverà a regalarsi una grande serata nella “Scala del calcio”, tentando magari proprio di bissare il risultato di 20 anni fa.

Il Milan di Stefano Pioli arriva invece al match infra-settimanale di campionato dopo la sconfitta di Liverpool (3-2) al ritorno in Champions League dopo 7 anni di assenza. In Serie A nelle prime quattro giornate i rossoneri hanno ottenuto tre vittorie contro Sampdoria, Cagliari e Lazio, e un pareggio in casa della Juventus nell’ultimo turno. Al vantaggio di Alvaro Morata al 4′ ha risposto Ante Rebic su assist di Sandro Tonali al 76′ per l’1-1 finale.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore: Paolo Zanetti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Milan-Venezia, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A TIM 2021-2022. Calcio d’inizio previsto per le ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 19.45.

Foto: Lapresse.