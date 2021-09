Tennis, US Open 2021: Medvedev perde un set, ma conquista la semifinale. Auger-Aliassime sfrutta il ritiro di Alcaraz

La prima semifinale maschile degli US Open 2021 vedrà opposti Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime. Il russo ha superato il sorprendente olandese Botic Van De Zandschulp in quattro set (6-3 6-0 4-6 7-5); mentre il canadese ha sfruttato il ritiro del giovane spagnolo Carlos Alcaraz ad inizio secondo set.

Perde il primo set del torneo, ma Daniil Medvedev stacca il biglietto per la semifinale. Una partita a due facce quella contro Van De Zandschulp, perchè nella prima metà il russo domina e lascia pochissimo all’olandese, che cede rapidamente 6-3 6-0 senza dare la minima sensazione di poter impensierire il numero due del mondo. Il break nel quinto game del terzo set, però, cambia totalmente il match perchè il numero 117 del ranking non solo accorcia le distanze, ma comincia a prendere coraggio. Medvedev, però, è attento e preciso nei propri turni di battuta ed evita l’insidioso tie-break nel quarto set, trovando il break nel dodicesimo gioco.

Dura solamente poco più di un’ora l’altro quarto di finale. Un problema agli adduttori ha fermato Carlos Alcaraz, con il giovane spagnolo che ha pagato le fatiche di un torneo che lo ha visto vincere al quinto set prima contro Tsitsipas e poi contro Gojowczyk. Auger-Aliassime, che aveva comunque vinto il primo set per 6-3 ed era avanti di un break anche nel secondo (3-1) si qualifica così per la prima volta in semifinale in uno Slam, in una giornata indimenticabile per il Canada visto che anche al femminile Leylah Fernandez è tra le prime quattro del torneo.

RISULTATI QUARTI DI FINALE MASCHILI US OPEN 2021

Medvedev (Rus) b. Van De Zandschulp (Ned) 6-3 6-0 4-6 7-5

Auger-Aliassime (Can) b. Alcaraz (Spa) 6-3 3-1 ret.

Foto: LaPresse