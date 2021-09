LIVE Italia-Usa 3-0, Mondiali volley donne U18 in DIRETTA: le azzurre demoliscono le statunitensi e volano in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

4.33: L’appuntamento è per domani notte, sempre alle 3: finale per l’oro tra Italia e Russia. Grazie per averci seguito e buonanotte

4.31: Ituma chiude come ieri nei quarti, da top scorer con 22 punti all’attivo, 13 punti per Viscioni e 8 per Acciarri. In casa Usa l’unica in doppia cifra è la banda Wucherer con 15 punti

4.29: Un successo netto, se si esclude il primo set, e meritato per la formazione azzurra che ha giocato meglio in tutti i fondamentali, tranne la ricezione con qualche sofferenza di troppo sulle ficcanti battute avversarie. Bene a muro soprattutto nei primi due set, bene in attacco con Ituma che ha giocato una partita in crescendo ed è stata decisiva da metà del secondo set in poi, mettendo comunque a segno anche qualche attacco decisivo nel finale di un primo set non brillantissimo

4.27: Per la quarta volta consecutiva,. dunque, l’Italia raggiunge la finale del Mondiale Under 18 e sfata il tabu Stati Uniti che avevano vinto la finale nel 2019 battendo al tie break le azzurre

25-22 E’ FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! La chiude Ituma con un mani out da zona 4!!! Grande Italia!!! Sarà Italia-Russia per l’oro iridato!

24-22 Out l’attacco di Ituma

24-21 Errore al servizio Italia

24-20 Errore al servizio Usa

23-20 Il muro si Allick su Giuliani

23-19 Out l’attacco di Murray che ci dà una bella mano!

22-19 La free ball di Murray, ancora in difficoltà la ricezione azzurra

22-18 La fast di Allick

22-17 Ace Wucherer

22-16 Errore al servizio Italia

22-15 Itumaaaaaaaaaaa! La pipe vincente

21-15 Il pallonetto da zona 4 di Wucherer, non si arrende

21-14 Mano out di Giuliani da zona 4

20-14 La pipe di Giuliani

19-14 La diagonale vincente di Wucherer da zona 4

19-13 Itumaaaaaaaaaaaa mani alte del muro da zona 4

18-13 Errore al servizio Italia

18-12 Muroooooooooooooooooo Viscioniiiiiiiiiiiiiiiii

17-12 Itumaaaaaaaaaaaa vincente da zona 4

16-12 Mano out di Ituma da zona 4

15-12 La pipe di Giuliani sulle mani del muro

14-12 La free ball di Gannar

13-12 Mano out di Ituma da zona 4

12-12 Tocco vincente di Chicoine da zona 4

11-12 Invasione Usa

11-11 Murooooooooooooo Acciarriiiiiiiiiiiiiiiiiiii

10-11 Itumaaaaaaaaaaaa mano out da zona 4

9-11 Diagonale stretta di Ituma da zona 4

8-11 Primo tempo Acciarri

7-11 Ancora vincente Chicoine da zona 4, azzurre in grossa difficoltà in ricezione

7-10 Vincente Chicoine da zona 4

7-9 Out Giuliani da zona 4

7-8 Finalmente vincente la diagonale di Giuliani da zona 4

6-8 La parallela vincente di Wucherer, ancora problemi per Giuliani in attacco

6-7 Vincente la pipe di Ituma

5-7 Non passa Giuliani da zona 4

5-6 Attacco vincente di Wucherer da zona 4

5-5 Potentissima diagonale di Ituma da zona 4

4-5 Muro Allick

4-4 In rete l’attacco di Ituma dopo una rocambolesca difesa delle statunitensi

4-3 Vincente Wucherer da zona 4

4-2 Diagonale vincente di Ituma da zona 4

3-2 Primo tempo Mendelson

3-1 Aceeeeeeeeeeeeeeee Acciarriiiiiiiiiiiiiiii

2-1 In rete l’attacco di Kahahawai

1-1 La parallela di Viscioni da zona 2

0-1 Vincente la diagonale da zona 4 di Chicoine

Dominio azzurro nel secondo parziale, “sporcato” dalle distrazioni nel finale che rischiano di rimettere in partita gli Stati Uniti apparsi in grande difficoltà in tutti i fondamentali. L’Italia è cresciuta invece e brava Passaro a variare il gioco e a puntare su Viscioni in grande serata

25-18 L’Italia si aggiudica il secondo set grazie ad un’invasione delle statunitensi

24-18 Finalmente Giuliani interrompe la serie positiva delle statunitensi con un attacco in diagonale da zona 4

23-18 Ace Stucky, break di 0-5 Usa

23-17 Vincente la diagonale di Wucherer da zona 4

23-16 Ace Stucky

23-15 Vincente la Fast di Allick

23-14 Errore al servizio Italia

23-13 Vincente la fast di Gannar

22-13 La free ball di Kahahawai

22-12 Errore al servizio Italia

22-11 Errore al servizio Usa

21-11 Muro Kahahawai

21-10 Usa in confusione. Non si capiscono palleggiatrice e attaccante, punto Italia

20-10 Mano out di Viscioni da zona 2

19-10 Errore dal centro di Mendelson

18-10 Aceeeeeeeeeeeeeeee Acciarriiiiiiiiiiiiiiiii

17-10 Muroooooooooooooooooo Itumaaaaaaaaaaaaaaaa

16-10 Viscioni vincente in parallela da zona 2

15-10 errore al servizio Usa

14-10 Vincente Reilly di seconda intenzione

14-9 Itumaaaaaaaaaaaaaaaa mano out da zona 4

13-9 Ituma vincente da zona 4

12-9 Murooooooooooooo Acciarriiiiiiiiiiiiiiiii

11-9 Mano out Viscioni da zona 4

10-9 Vincente Chicoine da zona 4

10-8 In rete la fast di Wucherer

9-8 Muroooooooooooooo Acciarriiiiiiiiiiiiiiiii

8-8 La fast di Acciarri

7-8 Errore al servizio Italia

7-7 Tocco vincente a muro di Gannar

6-7 Pallonetto vincente di Kahahawai da zona 2

6-6 Aceeeeeeeeeeeee Itumaaaaaaaaaaaa

5-6 Vincente il palleggio di Passaro sulle mani del muro

4-6 Disattenta la difesa azzurra sull’attacco di Wucherer da zona 4

4-5 Il pallonetto di Wucherer da zona 4

4-4 Potente Ituma da zona 4

3-4 Mano out Wucherer da zona 4

3-3 Errore al servizio Italia

3-2 Vincente Viscioni da zona 2

2-2 In rete l’attacco di Viscioni. In difficoltà la ricezione azzurra

2-1 Mano out Chicoine da zona 4

2-0 Tocco vincente di Ituma da zona 4

1-0 Giuliani sulle mani del muro da zona 2

Bene a muro le azzurre, che hanno subito un break pesante nella parte centrale del set ma poi si sono rimesse in carreggiata nel finale, facendo leva anche su una Ituma partita un po’ contratta

25-23 Viscioniiiiiiiiiiii!!! Sopra al muro da zona 2: la mette a terra sulla riga e regala all’Italia il primo set!!!

24-23 Primo tempo Mendelson

24-22 Itumaaaaaaaaaaaa sulle mani alte del muro da zona 4

23-22 Itumaaaaaaaaaaaa!!! Vincente da zona 4

22-22 Vincente la diagonale stretta di Murray da zona 4

22-21 Muroooooooooooooooo Acciarriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

21-21 Vincente la parallela di Viscioni da zona 2

20-21 Mano out di Giuliani da zona 4

19-21 La fast di Allick

19-20 Muroooooooooooooo Giulianiiiiiiiiiiiiiii

18-20 Errore al servizio Usa

17-20 Vincente Wucherer da zona 4

17-19 Errore al servizio Usa

16-19 Errore al servizio Italia

16-18 Errore al servizio Usa

15-18 Out l’attacco di Ituma da zona 4

15-17 Vincente l’attacco di Wucherer da zona 4. parziale di 0-5 e time out Italia

15-16 Ace di Mendelson che riporta avanti gli Usa

15-15 Il muro Usa su Ituma che attacca staccata da rete

15-14 Free ball di Allick

15-13 La parallela di Wucherer da zona 4

15-12 Muroooooooooooooooo Itumaaaaaaaaaaaaaaaaa

14-12 Muroooooooooo Gannaaaaaaaaaaaaaaar

13-12 Ituma!!! Vincente la diagonale da zona 4

12-12 Murooooooooooooooo Gannaaaaaaaaar

11-12 Errore al servizio Usa

10-12 Muro Usa su Ituma

10-11 Free ball Kahahahwai

10-10 Miracolo di Viscioni in attacco da zona 2

9-10 Vincente Mendelson da zona 2

9-9 Muroooooooooooo Giulianiiiiiiiiiiiiiiiii

8-9 La free ball di Mendelson

8-8 Il muro azzurro incoccia sulla testa di Allick e finisce nel campo italiano. Sfortuna azzurra

8-7 Muroooooooooooo Passaroooooooooooo

7-7 Vincente la parallela di Allick da zona 2

7-6 Out l’attacco di Allick da zona 2

6-6 Diagonale vincente di Wucherer da zona 4

6-5 Errore al servizio Italia

6-4 Mano out Viscioni da seconda linea

5-4 Mano out di Wucherer da zona 4

5-3 La free ball di Gannar

4-3 Vincente Ituma da zona 4

3-3 Primo tempo Melndelson

3-2 Errore al servizio Italia

3-1 Errore al servizio Usa

2-0 Out l’attacco di Mendelson

1-0 Vincente il tocco da zona 2 di Viscioni

3.00: Formazioni annunciate in campo, match che sta per iniziare

2.58: Gli Usa, dopo aver vinto senza sconfitte il girone preliminare, hanno sconfitto 3-2 l’Argentina negli ottavi di finale e ancora 3-2 la Turchia nei quarti

2.57: Squadre schierate a fondo campo per gli inni nazionali. Palasport gremito in ogni ordine di posto

2.56: Le attaccanti McKenna Wucherer, Chloe Chicoine e Devin Kahahawai sono le americane più temibili insieme alla centrale Rebekah Allick, specialista soprattutto del muro.

2.54: L’opposto è la valida Giulia Viscioni, al centro stanno piacendo Islam Gannar e Nausica Acciarri, entrambe hanno già compiuto 17 anni e vestiranno l’azzurro anche in campionato (Nausica ha già assaporato la A1 con Firenze), proprio come il libero Emma Barbero

2.52: L’alzatrice è Viola Passaro, che compirà i 17 anni il 30 novembre: veneziana è reduce da un’annata in B2 con il Fusion Volley e ora è pronta per l’approdo in A2 col Club Italia.

2.49: In casa azzurra le più attese sono le schiacciatrici Julia Ituma e Dominika Giuliani: entrambe del 2004, spegneranno le 17 candeline rispettivamente l’8 ottobre e il 26 novembre, sono reduci da una bella stagione al Club Italia e si stanno mettendo in vetrina a suon di punti.

2.46: Per l’Italia si tratta della quarta semifinale consecutiva in questa kermesse: nel 2015 e nel 2017 riuscì ad avere la meglio, nel 2019 perse la finale al tie-break proprio contro gli USA.

2.43: La prima finalista del Mondiale Under 18 è la Russia che ha da poco superato nettamente 3-0 (25-13, 25-8, 25-21) la Serbia nella prima semifinale al termine di un match a senso unico

2.40: Buona giornata agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Usa, semifinale dei Mondiali Under 18 di volley femminili 2021.

Orario, programma, Tv e streaming di Italia-Usa, semifinale del Mondiale Under 18 2021 – Cronaca dei quarti di finale: Italia-Romania – Cronaca degli ottavi di finale: Italia-Canada

Buona giornata agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Usa, semifinale dei Mondiali Under 18 di volley femminili 2021. La rassegna iridata in programma a Durango in Messico è ormai alla sua fase decisiva e l’Italia guidata da Marco Mencarelli è presente, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che si continua a svolgere a livello giovanile italiano.

La formazione azzurra dopo aver superato brillantemente, senza battute d’arresto, la prima fase a gironi, ha sconfitto nettamente il Canada negli ottavi di finale e, nella notte, ha battuto con un 3-0 piuttosto netto la Romania conquistando così la “final four”.

Ituma (18 punti contro la Romania) e la capitana Giuliani sono le giocatrici a cui si affida Marco Mencarelli per piegare la resistenza degli Stati Uniti che sono approdati in semifinale in modo rocambolesco, battendo prima l’Argentina 3-2 negli ottavi e poi questa notte superando ancora 3-2 la Turchia. Nell’altra semifinale in programma a mezzanotte, ora italiana, sono di fronte Russia e Serbia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Usa, semifinale dei Mondiali Under 18 di volley femminili 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 3.00! Buon divertimento!

Foto: Fivb