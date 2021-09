Italia-Usa oggi, semifinale Mondiali volley U18 donne: orario, tv, programma, streaming

L’Italia del volley giovanile non tradisce mai e ancora una volta una nazionale azzurra si trova nella final four del Campionato del Mondo Under 18 donne.

La squadra allenata da Marco Mencarelli, infatti, ha raggiunto la semifinale della rassegna iridata femminile in corso di svolgimento in Messico a Durango e questa notte alle 3 ora italiana si gioca l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione contro gli Stati Uniti.

La formazione azzurra dopo aver superato brillantemente, senza sconfitte, la prima fase a gironi, ha sconfitto nettamente il Canada negli ottavi di finale e, nella notte, ha battuto con un 3-0 piuttosto netto la Romania conquistando così la “final four”.

Ituma (18 punti contro la Romania) e la capitana Giuliani le giocatrici a cui si affida Marco Mencarelli per piegare la resistenza degli Stati Uniti che sono approdati in semifinale in modo rocambolesco, battendo prima l’Argentina 3-2 negli ottavi e poi questa notte superando ancora 3-2 la Turchia. Nell’altra semifinale in programma a mezzanotte, ora italiana, saranno di fronte Russia e Serbia.

Non è prevista la trasmissione in diretta Tv del match su alcuna emittente nazionale sia sul digitale terrestre, sia via satellite. L’unico modo per assistere in diretta al match sarà collegarsi al canale YouTube di Volleyball World. Sarà possibile seguire l’incontro anche grazie alla diretta live scritta su OA Sport con aggiornamenti costanti in tempo reale.

ITALIA-USA, SEMIFINALE MONDIALE UNDER 18 DATA E ORARIO



Mercoledì 29 settembre:

3.00: Italia-Usa

ITALIA-USA, SEMIFINALE MONDIALI VOLLEY UNDER 18 FEMMINILI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV O STREAMING

Diretta streaming sulla pagina YouTube di Volleyball World: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbVCx4hq5E0nb6Nn57ZTiRG0_H9OiPQJr

Foto Fibv