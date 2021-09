LIVE Italia-Usa, Mondiali volley donne U18 in DIRETTA: le azzurrine si giocano la semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, programma, Tv e streaming di Italia-Usa, semifinale del Mondiale Under 18 2021 – Cronaca dei quarti di finale: Italia-Romania – Cronaca degli ottavi di finale: Italia-Canada

Buona giornata agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Usa, semifinale dei Mondiali Under 18 di volley femminili 2021. La rassegna iridata in programma a Durango in Messico è ormai alla sua fase decisiva e l’Italia guidata da Marco Mencarelli è presente, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che si continua a svolgere a livello giovanile italiano.

La formazione azzurra dopo aver superato brillantemente, senza battute d’arresto, la prima fase a gironi, ha sconfitto nettamente il Canada negli ottavi di finale e, nella notte, ha battuto con un 3-0 piuttosto netto la Romania conquistando così la “final four”.

Ituma (18 punti contro la Romania) e la capitana Giuliani sono le giocatrici a cui si affida Marco Mencarelli per piegare la resistenza degli Stati Uniti che sono approdati in semifinale in modo rocambolesco, battendo prima l’Argentina 3-2 negli ottavi e poi questa notte superando ancora 3-2 la Turchia. Nell’altra semifinale in programma a mezzanotte, ora italiana, sono di fronte Russia e Serbia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Usa, semifinale dei Mondiali Under 18 di volley femminili 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 3.00! Buon divertimento!

Foto: Fivb