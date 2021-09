LIVE Italia-Slovenia, Europei volley in DIRETTA: orario e canale tv in chiaro. In palio il primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cari amici di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per la fase a gironi degli Europei di volley maschile 2021. Il percorso di crescita della giovane formazione di Fefè De Giorgi prosegue, oggi Giannelli e compagni si troveranno davanti la Slovenia, formazione che storicamente nelle ultime edizione degli Europei ha sempre fatto benissimo.

Gli azzurri si trovano al momento in testa al Gruppo C con 9 punti, ottenuti grazie alle tre vittorie ottenute contro Bielorussia (3-0), Montenegro (3-0) e Bulgaria (3-0). La Slovenia, nonostante abbia giocato un match in più, è subito alle spalle della nostra nazionale con gli stessi punti, la formazione di Giuliani ha vinto contro Montenegro, Slovenia e Bielorussia, ma a pesare è la sconfitta nella prima partita contro la Repubblica Ceca. Il match di oggi sarà fondamentale: in sostanza la squadra che uscirà vittoriosa sarà quasi certa del primo posto nel girone, fattore fondamentale per evitare agli ottavi e ai quarti squadre troppo ostiche (vi ricordiamo che il nostro girone si incontrerà con quello della Francia).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per la fase a gironi degli Europei di volley maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi proprio nulla, si parte alle ore 15:45, la partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai2!

Foto: CEV