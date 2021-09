LIVE Italia-Slovenia 3-0, Europei volley in DIRETTA: tabellone interessante. Le pagelle degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.26 Top-scorer per l’Italia Michieletto con 17 punti, bene anche Lavia con 13 e Galassi con 10. Da segnalare i 9 palloni messi giù da Yuri Romanò, subentrato dalla panchina al posto di uno spento Pinali.

17:25 Veramente una grande prestazione per la nostra giovane nazionale, gli azzurri anno superato 3-0 la formazione che nel 2019 aveva vinto l’argento! Con la vittoria di oggi Giannelli e compagni sono matematicamente primi con una giornata di anticipo! Domani testa alla Repubblica Ceca per chiudere in bellezza, ma la testa è già al girone D, dal quale uscirà l’avversaria per gli ottavi di finale!

25-23 MURONEEEEEEEEEE DI GALASSI SU URNAT! SIAMO PRIMIIIIIII NEL GIRONE!!!!

24-23 Sette ampissima di Galassi, match-point Italia!

23-23 Esce il servizio di Romanò.

23-22 Time-out per la Slovenia.

23-22 Miracolo di Giannelli ad una mano, poi ci pensa Galassi in attacco!

22-22 Purtroppo arriva l’invasione di Romanò, Giannelli sta spingendo tanto la palla a filo rete. Time-out per De Giorgi.

22-21 Diagonale profonda di Mozic.

22-20 Questa volta è la ricezione di Urnaut ad essere abbondante, Romanò la chiude a filo rete!

21-20 Schema stupendo di Giannelli, che serve una delta a Michieletto!

20-20 Scappa la ricezione di Michieletto, ne approfitta Ropret, tutto da rifare.

20-19 Gran parallela di Mozic.

20-18 Fallosi gli sloveni, restiamo avanti!

19-18 Invasione a rete di Michieletto, peccato per due palle troppo attaccate a rete.

19-17 Ci salviamo da una situazione difficile grazie ad una gran copertura di Anzani, poi ci pensa ancora una volta Michieletto in attacco!

18-17 Galassi ha litigato con il servizio oggi.

18-16 Scappa l’attacco di Stern!

17-16 Muro di Michieletto su Stern, restiamo avanti!

16-16 Ace di Ropret, tutto da rifare.

16-15 Muro di Urnaut su Galassi, giocata strana di Giannelli.

16-14 Stern passa questa volta da seconda linea.

16-13 Stern prende l’asta, gli azzurri ringraziano!

15-13 ANDIAMO!!!!! Il nostro muro adesso tocca tutto, poi ci pensa Michieletto con una parallela stupenda! Time-out Slovenia.

14-13 Ancora una stampatona di Giannelli su Urnaut, torniamo in vantaggio!

13-13 Muroneeeee di testa di Giannelli su Urnaut!

12-13 Out il servizio di Pajenk.

11-13 Abbiamo lavorato alla grande in difesa, poi però purtroppo Lavia ha sciupato la palla della parità.

11-12 Parallela paurosa di Lavia, mamma mia che bordata!

10-12 Pajenk riceve e attacca senza problemi.

10-11 Esce la battuta di Stern.

9-11 Si insacca l’attacco di Stern.

9-10 Grandi altezze per Michieletto da posto due.

8-10 Esce di un pelo il servizio di Giannelli.

8-9 Gran diagonale di Romanò da seconda linea.

7-9 Mozic porta i suoi a +2.

7-8 Pallonetto spinto di Urnaut, visto il metro arbitrale questo poteva essere fallo. Cartellino giallo per proteste per l’Italia.

7-7 Mani-out di Romanò da seconda linea.

6-7 Urnaut questa volta gioca sul muro poco invadente di Galassi.

6-6 Muroneeeee di Lavia su Urnaut!

5-6 Pallonetto di Pajenk, questa palla andava difesa.

5-5 Ottima sette di Galassi.

4-5 Lavia forza su una palla staccata, purtroppo il suo attacco è fuori.

4-4 Stern risponde in parallela da seconda linea.

4-3 Passa questa volta Romanò con una diagonale stretta pazzesca.

3-3 Mani-out di Mozic, peccato perchè Romanò aveva avuto la palla del +2.

3-2 Grandissimo lavoro dei nostri in difesa, poi ci pensa Lavia con un pallonetto estremamente intelligente.

2-2 Si fa perdonare immediatamente Michieletto con un gran colpo alto.

1-2 Non passa il pallonetto spinto di Michieletto.

1-1 Mani-out di Mozic da posto quattro.

1-0 Si riparte con una gran pipe di Lavia!

25-20 La chiude Galassi, voliamo sul 2-0!

24-20 S’insacca l’attacco di Urnaut, che annulla il primo.

24-19 Mozic sbaglia la battuta, sono 5 set-point per i nostri!

23-19 Mani-out di Kozamernik, importante cambiare palla subito ora.

23-18 Errore in attacco di Cebulj, l’Italia ringrazia!

22-18 ACEEEEEEE! Michieletto ci manda a +4! Time-out per la Slovenia.

21-18 Mani-out di Romanò da posto quattro, bene così!

20-18 Cebulj passa in mezzo al muro, Lavia era in posizione, ma non è riuscito a tenere.

20-17 Non passa il primo tempo di Kozamernik, break pesantissimo!

19-17 Magia! Alzata ad una mano stupenda di Giannelli, poi ci pensa Anzani in attacco.

18-17 Non passa la battuta di Galassi.

18-16 WOW! Alzata stupenda di Balaso dai 12 metri, poi ci pensa Michiletto con una palla piazzata stupenda.

17-16 Primo tempo di Pajenk, dobbiamo forzare di più dai nove metri, perchè con la ricezione precisa facciamo fatica a muro.

17-15 Benissimo Romanò da seconda linea, ottimo l’ingresso del nostro opposto.

16-15 Pipe di Cebulj, che può fare quello che vuole senza muro.

16-14 Ancora un pallonetto spinto di Lavia, manteniamo un break di vantaggio!

15-14 Ster questa volta pass con una gran parallela.

15-13 MURONEEEEEEE! Stampatona di Galassi su Stern, time-out Slovenia!

14-13 ACE DI ANZANI! Torniamo avanti!

13-13 Mani-out anche per Lavia, Giannelli sta giocando molto poco al centro questa sera.

12-13 Diagonale profonda stupenda di Cebulj.

12-12 Mani-out di Michieletto da posto due.

11-12 Cebulj passa in pallonetto, purtroppo le nostre percentuali in contrattacco sono calate drasticamente.

11-11 ACE DI GIANNELLI! Torniamo in parità!

10-11 Romanò questa volta passa bene in parallela.

9-11 Non passa la battuta di Galassi.

9-10 Esce l’attacco di Cebulj, Giannelli è un po’ in confusione.

8-10 Muro di Cebulj su Romanò, non passiamo più.

8-9 Non passa neanche la pipe di Lavia, momento di difficoltà.

8-8 Muro di Stern su Michieletto, un po’ fermi i nostri in copertura.

8-7 Ancora primo tempo di Pajenk, dobbiamo tornare a spingere un po’ di più in attacco. Time-out per De Giorgi.

8-6 L’arbitro chiama un’invasione aerea a Giannelli, scelta nuovamente discutibile.

8-5 Non passa la battuta di Ropret.

7-5 Mani-out di Pajenk, la Slovenia torna a -2.

7-4 Esce il servizio di Romanò, l’idea era ottima.

7-3 Miracolo di Giannelli al servizio, poi ci pensa Lavia, bene così.

6-3 Ace di Kozamernik, bravo lui.

6-2 Stern sfonda da seconda linea.

6-1 Entra Ropret per la Slovenia.

6-1 Spallata di Lavia da posto quattro, inizio pazzesco dei nostri!

5-1 Disastro di Vincic e Kozamernik, che non si capiscono, voliamo a +4.

4-1 Pipe di Michieletto, mamma mia che classe questo giocatore!

3-1 Lavia gioca sulle mani alte del muro con una rincorsa in terzo tempo!

2-1 Cebulj passa in mezzo al muro, ma i nostri si sono comportati bene in difesa.

2-0 ANCORAAAAA! Gran battuta di Alessandro!

1-0 Si riparte con un servizio vincente di Michieletto!

27-25 DE GIORGIIIIII!!! Lo vince il nostro allenatore questo set grazie ad una gran chiamata di video check! Invasione a rete di Stern!

26-25 Primo tempo di Galassi! Secondo set-point per l’Italia!

25-25 Purtroppo non passa la battuta di Lavia al rientro dal time-out.

25-24 ACEEEEEEEEE DI DANIELE LAVIAAAAA!!! Time-out Slovenia!

24-24 MURONEEEEEEEE! Stampatona di Giannelli e Galassi su Cebulj, sospiro di sollievo!

23-24 Gran diagonale di Urnaut da posto due, set-point per la Slovenia.

23-23 Giannelli lascia Lavia con muro ad uno, Daniele non sbaglia!

22-23 Purtroppo esce la battuta di Sbertoli.

22-22 Entra Sbertoli su Anzani per il servizio.

22-22 Ricambia il favore Pajenk.

21-22 Purtroppo non passa la battuta di Michieletto.

21-21 Mamma mia come gioca Alessandro Michieletto! Ancora una bella difesa di Giannelli, ma poi Michieletto gioca contro il muro a tre da vero veterano.

20-21 Finisce qui una gran serie al servizio di Giannelli.

20-20 E ANDIAMO! Volo in difesa di Balaso, poi ci pensa Michieletto con una diagonale stretta pazzesca!

19-20 ROMANOOOOOOOO’!!!!! Torniamo a -1 grazie al nostro opposto, ma grande scambio in difesa dei nostri!

18-20 Muroneeeeeee di Anzani su Stern!

17-20 Finisce qui la serie al servizio dell’opposto sloveno.

16-20 Ace di Stern, peccato sciupare così dopo un buon recupero.

16-19 Mani-out di Stern da seconda linea, siamo fermi in difesa.

16-18 Murone di Cebulj su Pinali, Giulio viene sostituito da Romanò.

16-17 Secondo errore al servizio di Galassi.

16-16 GIANNELLI! Stampatona di Simone su Cebulj!

15-16 Gioco di seconda intenzione per Giannelli!

14-16 Scelta arbitrale ridicola! L’arbitro chiama un fallo di accompagnata a Michieletto, che l’aveva messa giù!

14-15 MURONEEEEEEEEEE! Cabina telefonica pazzesca di Michieletto su Stern, mamma mia!

13-15 Sette di Galassi, finalmente torniamo a fare un break!

12-15 Fallo di palleggio di Urnaut.

11-15 Diagonale stretta pazzesca di Stern, azzurri poco cinici in contrattacco.

11-14 Disastro in difesa di Vincic, gli azzurri ringraziano.

10-14 Invasione di piede di Pinali.

10-13 Alzata in bagher di Vincic per il centrale Kozamernik.

10-12 Ottima super di Giannelli, poi ci pensa Labia in pallonetto spinto.

9-12 Non passa il servizio di Michieletto.

9-11 Errore in attacco di Urnaut.

8-11 Parallela di Stern da seconda linea, per poco non arriva una difesa miracolosa di Balaso.

8-10 Non passa la battuta di Stern.

7-10 Errore al servizio di Galassi.

7-9 Michieletto gioca contro il muro a tre piazzato.

6-9 Ancora un gran primo tempo di Kozamernik.

6-8 Risponde al centro Galassi!

5-8 Primo tempo di Kozamernik.

5-7 Ci sblocchiamo con una gran diagonale di Lavia.

4-7 Ancora fuorigiri Pinali, chiama time-out De Giorgi.

4-6 Errore in attacco di Pinali.

4-5 Ancora un pallonetto, questa volta da parte di Urnaut.

4-4 Palla spinta di seconda di Vincic, impreciso Anzani in difesa.

4-3 Alzata ad una mano stupenda di Giannelli, poi Lavia si fa perdonare immediatamente in attacco.

3-3 Nooooo. Dopo una serie di miracoli in difesa Lavia spreca tutto con una palla spinta che va fuori.

3-2 MURONEEEEE! Gran stampata di Pinali su Urnaut!

2-2 Esce la battuta di Cebulj.

1-2 Primo tempo di Pajenk, break per la Slovenia.

1-1 Pallonetto millimetrico di Cebulj.

1-0 Si parte con una gran diagonale profonda di Michieletto!

15:43 La Slovenia risponde con: Pajenk, Kozamernik, Stern, Kovacic, Vincic, Urnaut e Cebulj.

15:40 Questo il sestetto dell’Italia: Giannelli, Pinali, Lavia, Michieletto, Anzani, Galassi e Balaso.

15:37 E’ il momento degli inni nazionali!

Cari amici di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per la fase a gironi degli Europei di volley maschile 2021. Il percorso di crescita della giovane formazione di Fefè De Giorgi prosegue, oggi Giannelli e compagni si troveranno davanti la Slovenia, formazione che storicamente nelle ultime edizione degli Europei ha sempre fatto benissimo.

Gli azzurri si trovano al momento in testa al Gruppo C con 9 punti, ottenuti grazie alle tre vittorie ottenute contro Bielorussia (3-0), Montenegro (3-0) e Bulgaria (3-0). La Slovenia, nonostante abbia giocato un match in più, è subito alle spalle della nostra nazionale con gli stessi punti, la formazione di Giuliani ha vinto contro Montenegro, Slovenia e Bielorussia, ma a pesare è la sconfitta nella prima partita contro la Repubblica Ceca. Il match di oggi sarà fondamentale: in sostanza la squadra che uscirà vittoriosa sarà quasi certa del primo posto nel girone, fattore fondamentale per evitare agli ottavi e ai quarti squadre troppo ostiche (vi ricordiamo che il nostro girone si incontrerà con quello della Francia).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per la fase a gironi degli Europei di volley maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi proprio nulla, si parte alle ore 15:45, la partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai2!

