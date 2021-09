LIVE Italia-Montenegro 3-0, Europei volley in DIRETTA: gli azzurri vincono ma faticano decisamente più del dovuto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

20:46 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

20.45 Arriva una vittoria per gli azzurri, che però questa sera hanno sofferto in tutti i fondamentali, di fatto non ha funzionato niente. Bisognerà cambiare totalmente atteggiamento domani, perchè la Bulgaria è squadra di altra caratura. Al momento siamo in testa al gruppo B!

26-24 LAVIAAAAAAAAA! Daniele trova il tocco del muro!

25-24 GRAN PALLA DI GIANNELLI! Poi Pinali non sbaglia!

24-24 Mani-out di Vukasinovic.

24-23 Cacic pesta la linea dei tre metri! Match-point!

23-23 Muro di Michieletto su Vukasinovic!

22-23 Culafic riporta i suoi avanti.

22-22 ACE DI GIANNELLI! Forza ragazzi, un po’ di grinta!

21-22 Errore in attacco di Culafic, torniamo a -1.

20-22 Vukasinovic prende l’asta, ma nella nostra metà-campo in questo momento c’è la confusione più assoluta.

19-22 S’insacca l’attacco di Culafic, strano che De Giorgi non stia facendo ricorso alla panchina.

19-21 Caci trova l’ace, siamo a -2.

19-20 Culafic ancora bene da posto quattro, non abbiamo preso un muro questa sera su palla alta.

19-19 Pallonetto spinto di Michieletto, serve una bella fase break.

18-19 Che disastro in difesa su una palletta, De Giorgi su tutte le furie.

18-18 Ottima sette di Galassi.

17-18 Culafic a segno da seconda linea, la fatica che stiamo facendo in contrattacco è qualcosa di assurdo.

17-17 Mani-out di Cacic da posto quattro.

17-16 Per fortuna sbagliano un appoggio semplice i montenegrini e Lavia ne ha approfittato a filo rete.

16-16 Cacic riporta i suoi in parità, che fatica in ricezione per i nostri.

16-15 L’arbitro chiama un fallo di trattenuta alquanto severo.

16-14 Culafic passa da seconda linea, poco cinici noi in contrattacco.

16-13 Non passa Vukasinovic, stampatona di Pinali!

15-13 Lavia la mette giù al terzo tentativo, i montenegrini stanno difendendo qualsiasi cosa!

14-13 Stampatona di Lavia!

13-13 Gran diagonale di Pinali da posto due.

12-13 Ennesimo disastro in ricostruzione, stasera non sta funzionando quasi niente per i nostri.

12-12 Vukasinovic trova le mani del muro.

12-11 Spallata di Pinali da posto quattro.

11-11 Errore in attacco di Pinali, si soffre anche in queso set.

11-10 S’insacca l’attaco di Vukasinovic.

11-9 Ricambia il favore Cacic.

10-9 Non passa la battuta di Galassi.

10-8 Non trova le mani del muro Cacic.

9-8 S’insacca il primo tempo di Jacmenica.

9-7 A segno Pinali, che si sta sbloccando palla dopo palla.

8-7 Ottimo mani-out di Cacic.

8-6 Fallosi i montenegrini al servizio.

7-6 Svassoiata in difesa di Giannelli.

7-5 Murone di Galassi su Vukasinovic!

6-5 Culacic pesta la linea dei nove metri.

5-5 Non passa la battuta di Michieletto.

5-4 Ottimo muro di Lavia!

4-4 Parallela profonda di Lavia, ottimo colpo di Daniele.

3-4 Bel primo tempo di Ricci.

2-4 Disastro degli azzurri in ricostruzione.

2-3 Entra Ricci su Anzani.

2-3 Anzani si prende ancora un muro.

2-2 Esce il servizio di Giannelli.

2-1 Break in apertura!

1-1 Bel mani-out di Pinali.

0-1 Si parte con un muro di Jecmenica su Anzani.

25-20 ANZANI! Simone muro Strugar e ci regala il secondo set!

24-20 Gran difesa di Michieletto, poi ci pensa Lavia con un pallonetto spinto a due mani!

23-20 Errore in battuta di Jecmenica.

22-20 Culafic trova un buon attacco in posto sei.

22-19 Invasione aerea di Strugar, voliamo a +3!

21-19 MURONE!!! Stampatona assurda di Pinali su Vukasinovic!

20-19 Non passa la battuta di Cacic.

19-19 Michieletto sciupa con un errore in attacco una gran difesa di Balaso.

19-18 Forza da posto due Cacic.

19-17 Anzani pianta un chiodo nei tre metri! Finalmente una bella fase break.

18-17 Diagonale stretta stupenda di Michieletto.

17-17 Ancora un ottimo attacco di Galassi.

16-17 Non riesce una difesa miracolosa a Balaso.

16-16 Ottima sette di Galassi.

15-16 Ace di Minic.

15-15 Mani-out di Culafic a muro, su palla alta, non ci stiamo capendo niente.

15-14 Con tanta fatica, ma restiamo avanti.

14-14 Parallela profonda di Vukasinovic.

14-13 Passa questa volta Pinali, i montenegrini stanno tenendo qualsiasi cosa in difesa.

13-13 Ancora un errore in attacco di Pinali, la sua efficienza è abbondantemente sotto lo zero.

13-12 Muro di Minic su Anzani.

13-11 Gran ace di Michieletto, torniamo a prendere un po’ di respiro.

12-11 Murone di Michieletto su Vukasinovic.

11-11 A segno questa volta l’opposto del Montenegro.

11-10 Va fuorigiri in attacco Culafic.

10-10 Ace di Giannelli, bene!

9-10 Non passa la battuta di Cacic.

8-10 Parallela piazzata di Vukasinovic, si arrabbia De Giorgi.

8-9 Michieletto passa in mezzo al muro.

7-9 Giannelli prova una magia di seconda, ma la palla esce.

7-8 Galassi si prende un muro e i nostri avversari tornano avanti.

7-7 S’insacca l’attacco di Culafic, bella alzata di Strugar.

7-6 Ace di Lavia, bellissima variazione corta per Daniele! Time-out per il Montenegro.

6-6 Una gran diagonale di Pinali, che ci riporta in parità!

5-6 Ci pensa Giannelli in attacco, ci riportiamo a -1!

4-6 Passa finalmente Pinali con un bel colpo alto.

3-6 Pinali tira dritto per dritto e si fa murare da Cacic.

3-5 Pipe vincente di Vukasinovic, poco cinici i nostri in quest’avvio di secondo set.

3-4 Non passa la battuta di Pinali, sottotono il nostro opposto fino a questo momento.

3-3 Bravissimo Lavia a trovare un mani-out dopo uno scambio lunghissimo.

2-3 Risponde con la stessa moneta Vukasinovic, che sembra Boskovic per la quantità di palloni che sta attaccando.

2-2 Lavia passa alto in parallela.

1-2 Errore in attacco di Pinali.

1-1 Ottimo primo tempo di Anzani.

0-1 Si riparte con un bell’attacco di Vukasinovic.

25-17 Ci prendiamo il primo set grazie ad un errore al servizio dei nostri avversari.

24-17 Mani-out di Culavic, che annulla il primo.

24-16 Finalmente si sblocca Pinali in attacco, ci sono 8 set-point per l’Italia!

23-16 Giannelli alza una palla dietro ad una mano stupenda, Michieletto non sbaglia!

22-16 In rete la battuta di Giannelli.

22-15 Ennesimo muro di Anzani sempre sul solito Vukasinovic.

21-15 Invasione a rete di Vukasinovic.

20-15 Disastro in difesa di Strugar, menomale perchè ci trovavamo in una situazione d’emergenza.

19-15 Ottima parallela di Cacic.

19-14 Michieltto continua a smartellottare da ogni parte del campo invece.

18-14 Muro di Cacic su Pinali, efficienza che va sotto lo 0 per lui.

18-13 Bella difesa di Pinali, che però poi sbaglia in attacco: 0 su 5 per lui.

18-12 Bella sovrapposizione con Galassi, poi ci pensa Lavia in pallonetto.

17-12 Mani-out di Cacic.

17-11 Male dai nove metri Vukasinovic.

16-11 Passa da seconda linea Culafic, un po’ imprecisi i nostri sulle palle alte.

16-10 Terzo muro di Anzani su Vukasinovic.

15-10 Veramente un bello scambio, non bastano due belle difese di Giannelli e Balaso, perchè stiamo facendo un po’ fatica in contrattacco.

15-9 Ottima palla di Michieletto da posto due, purtroppo 0 su 4 al momento per Pinali.

14-9 Mani-out di Vukasinovic, un po’ in difficoltà Pinali a mettere la palla giù.

14-8 Vukasinovic gioca sulle mani alte di Pinali.

14-7 In rete il servizio di Cacic.

13-7 Mani-out di Cacic da posto due.

13-6 La battuta di Strugar viaggia sul nastro ma non passa.

12-6 A segno la pipe di Vukasinovic, che ha già attaccato una quantità di palloni industriale.

12-5 Lavia pesta la linea dei nove metri.

12-4 Magia di Giannelli, che gioca di seconda intenzione contro il muro avversario.

11-4 Non passa il servizio di Pinali, lancio di palla leggermente basso per lui.

11-3 Muro pauroso di Galassi su Minic!

10-3 Si ferma sul nastro la battuta di Vukasinovic.

9-3 Culafic passa in parallela da seconda linea.

9-2 Bellissima sette di Galassi, bravo Giannelli a variare molto il gioco in quest’avvio.

8-2 Invasione a rete di Vukasinovic.

7-2 Questa volta gioca bene sulle mani del muro il numero 16 del Montenegro.

7-1 Sparacchia fuori Vukasinovic da posto quattro.

6-1 Ace con l’ausilio del nastro per Michieletto!

5-1 Ancora una pipe di Lavia, che questa volta passa in pallonetto.

4-1 Mani-out di Vukasinovic, che porta il primo punto per il Montenegro.

4-0 Non passa neanche Culafic, ancora un muro di Anzani!

3-0 Pipe stupenda di Lavia, bravissimo Giannelli a lasciare il suo attaccante senza muro.

2-0 Murone di Anzani su Vukasinovic!

1-0 Si parte con una bella diagonale profonda di Michieletto.

19:07 L’Italia risponde con: Giannelli, Pinali, Lavia, Michieletto, Galassi, Anzani e Balaso.

19.05 Questo il sestetto del Montenegro: Strugar, Jecmenica, Culafic, Vukasinovic, Minic e Cacic.

19:02 E’ il momento degli inni nazionali!

18:59 Si è leggermente in ritardo sul programma perchè la scorsa partita tra Bulgaria e Repubblica Ceca è andata per le lunghe (3-2).

18:56 Gli azzurri devono partire concentrati fin dall’inizio per evitare di perdere punti per strada come fatta da squadre come Slovenia e Bulgaria nel nostro raggruppamento.

18:53 Riscaldamento ufficiale in corso!

18:50 I nostri ragazzi hanno bisogno di queste gare più “morbide” per trovare i giusti automatismi in vista delle prossime gare che ci aspettano, sulla carta per il primo poso ci giochiamo tutto contro la Slovenia, ma attenzione anche alla Bulgaria, squadra sempre ostica.

18.47 Il Montenegro invece, dopo le prime due partite, conferma di essere la “Cenerentola” del nostro girone, sono infatti arrivate due pesanti sconfitte contro Bulgaria e Slovenia, entrambe per 3-0.

18:44 Giannelli e compagni hanno iniziato al meglio questo nuovo ciclo vincendo nella gara inaugurale dell’Europeo contro la Bielorussia (3-0).

18:41 Sull’onda dell’entusiasmo della vittoria delle ragazze di ieri, la nazionale maschile di Fefè De Giorgi va a caccia di conferme contro il Montenegro, avversario obiettivamente più che abbordabile.

18:38 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Montenegro, match valido per la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di volley maschile 2021.

Cari amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Montenegro, match valido per la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di volley maschile 2021. Dopo la magia delle ragazze di ieri contro la Serbia è il momento di pensare agli uomini, che stanno vivendo un momento particolare: il nuovo allenatore Fefè De Giorgi sta cercando di ricostruire le basi della nostra nazionale partendo da tanti giovani talenti.

Giannelli e compagni hanno iniziato bene questi Europei con una vittoria convincente contro Bielorussia (3-0), in quell’occasione si è vista una squadra molto ordinata, poco appariscente, ma sicura su quello che doveva fare. Queste prime partite servono alla nostra nazionale per crescere, per trovare il ritmo gara e per affinare le intese, quello di oggi è un match assolutamente abbordabile, che va assolutamente visto per continuare la corsa al primo posto del girone, che di fatto si deciderà con la sfida contro la Slovenia. Il Montenegro ha già giocato due partite, la prima contro la Bulgaria e la seconda contro la Slovenia, in entrambi casi è arrivata una sonora sconfitta (3-0).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Montenegro, match valido per la quarta giornata degli Europei della fase a gironi degli Europei di volley maschile, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:00! Diretta tv in chiaro su Raisport HD.

Foto: LaPresse