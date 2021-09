Volley, Italia-Montenegro 3-0: gli azzurri non incantano, ma arriva la seconda vittoria

L’Italia ha infilato la seconda vittoria consecutiva agli Europei 2021 di volley maschile. A Ostrava (Repubblica Ceca) gli azzurri hanno sconfitto il Montenegro per 3-0 (25-17; 25-20; 26-24), ma la nostra Nazionale ha faticato più del previsto per avere la meglio contro un avversario sulla carta decisamente modesto. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che al debutto avevano regolato la Bielorussia col massimo scarto, si sono fatti sorprendere nella parte iniziale del secondo set (3-6) e con qualche affanno di troppo sono riusciti a rimettere a posto la situazione. Il terzo parziale è stato equilibrato e i nostri portacolori hanno chiuso i conti senza brillare più di tanto, tra l’altro risalendo da 20-22 e vedendosi annullare un match-point.

L’Italia sbriga comunque la pratica e si porta in testa alla Pool B con 2 successi (6 punti), ma sarà necessario alzare l’asticella e migliorare il livello del proprio gioco se si vorrà fare strada in questa competizione. La nostra Nazionale ha intrapreso un nuovo ciclo e deve ancora scaldarsi in certi contesti, il test di domani pomeriggio contro la Bulgaria di Tsvetan Sokolov sarà decisamente più probante e significativo, oltre che determinante per la classifica di un girone completato da Slovenia e Repubblica Ceca (le prime quattro si qualificano agli ottavi di finale).

Polveri un po’ bagnate per il nostro sestetto. La regia di Simone Giannelli è stata salvifica a tratti, ma c’è stata qualche difficoltà di troppo a mettere il pallone a terra e soprattutto a difendere contro la formazione di coach Veljko Basic. A chiudere da top scorer scontro stati l’opposto Giulio Pinali (14 punti, 3 muri, 41% in attacco) e lo schiacciatore Daniele Lavia (14 punti, 3 muri, 43% in fase offensiva), doppia cifra anche per l’altro martello Alessandro Michieletto (10 punti, 2 aces, 44% in attacco). Al centro Gianluca Galassi (6) e Simone Anzani (7 punti con 5 muri), Fabio Balaso il libero. Applausi a un sorprendente Montenegro guidato da Milos Culafic (15 punti), affiancato da Vojin Cacic e Markko Vukasinovic (12 punti a testa).

Foto: CEV