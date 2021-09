CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cari amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Montenegro, match valido per la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di volley maschile 2021. Dopo la magia delle ragazze di ieri contro la Serbia è il momento di pensare agli uomini, che stanno vivendo un momento particolare: il nuovo allenatore Fefè De Giorgi sta cercando di ricostruire le basi della nostra nazionale partendo da tanti giovani talenti.

Giannelli e compagni hanno iniziato bene questi Europei con una vittoria convincente contro Bielorussia (3-0), in quell’occasione si è vista una squadra molto ordinata, poco appariscente, ma sicura su quello che doveva fare. Queste prime partite servono alla nostra nazionale per crescere, per trovare il ritmo gara e per affinare le intese, quello di oggi è un match assolutamente abbordabile, che va assolutamente visto per continuare la corsa al primo posto del girone, che di fatto si deciderà con la sfida contro la Slovenia. Il Montenegro ha già giocato due partite, la prima contro la Bulgaria e la seconda contro la Slovenia, in entrambi casi è arrivata una sonora sconfitta (3-0).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Montenegro, match valido per la quarta giornata degli Europei della fase a gironi degli Europei di volley maschile, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:00!

Foto: LaPresse