LIVE Italia-Bulgaria 3-1, Europei volley in DIRETTA: le pagelle degli azzurri, vittoria convincente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DEGLI AZZURRI

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI

17:38 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

17:37 Bellissima prestazione degli azzurri, che con questa vittoria salgono il solitaria in testa al girone e fanno un passo enorme verso la conquista del primo posto. Adesso testa alla Slovenia tra due giorni, lì ci giochiamo tutto! Il primo posto è diventato un obiettivo più che concreto, anche considerando che la Slovenia ha perso con la Repubblica Ceca.

25-12 FINITA!

24-12 Sbaglia il servizio Pinali.

24-11 Sono 13 match-point!

23-11 Parallela di ChernoKozhev da seconda linea.

23-10 Gran parallela di Lavia, veramente una bella prestazione dei nostri in questo quarto set!

22-10 ACE DI ANZANI!

21-10 Lavia ci manda a +11!

20-10 Primo tempo di Anzani.

19-10 Mani-out di Asparuhov.

19-9 Non passa la battuta di Grozdanov.

18-9 Passa in pipe Atanasov.

18-8 Fallosi i bulgari al servizio.

17-8 Pinali si prende un muro, tanta fatica in attacco per Giulio.

17-7 Sbaglia in attacco Sokolov!

16-7 ACE DI GALASSI!

15-7 Risponde Galassi al centro!

14-7 Primo tempo di Grozdanov.

14-6 Pallonetto spinto di Lavia.

13-6 In rete la battuta di Pinali.

13-5 Facciamo immediatamente cambio-palla.

12-5 Errore in attacco di Pinali.

12-4 Lavia gioca sul muro, perfetto!

11-4 Asparuhov passa da posto quattro.

11-3 MICHIELETTO!!! Serie dai nove metri pazzesca!

10-3 LAVIAAAAAA! Grande reazione degli azzurri!

9-3 Michieletto fa danni al servizio!

7-3 Spallata di Lavia, voliamo a +4!

6-3 Esce la battuta di Grozdanov.

5-3 Atanasov gioca contro il muro di Pinali.

5-2 Mani-out di Pinali da seconda linea.

4-2 Attacco profondo di Skrimov.

4-1 MICHIELETTO! Parallela stupenda di Alessandro, che passa sopra il muro!

3-1 Pallonetto in mezzo al campo di Michieletto.

2-1 Sokolov la mette giù al terzo tentativo.

2-0 Ci pensa Giannelli in attacco!

1-0 Si riparte con un primo tempo di Galassi.

17-25 La Bulgaria vince un scambio lungo e riapre la partita.

17-24 Esce il servizio di Sokolov.

16-24 Grozdanov regala 8 set-point ai suoi.

16-23 Bel primo tempo di Anzani.

15-23 Mani-out di Skrimov da posto quattro.

15-22 Sbaglia stavolta Sokolov.

14-22 Ancora un bel colpo di Romanò, questa colta in diagonale.

13-22 Sokolov gioca sulle mani alte del muro.

13-21 Romanò sfonda sul muro di Atanasov.

12-21 Non passa la battuta di Romanò.

12-20 Passa in parallela Lavia.

11-20 Cambia la diagonale De Giorgi.

11-20 Pipe di Skrimov.

11-19 muro di Kolevo su Galassi.

11-18 Ace di Grozdanov, il set ci sta scappando di mano.

11-17 Parallela di Sokolov da seconda linea.

11-16 Non passa la battuta di Skrimov.

10-16 Esce di un soffio il servizio di Michieletto.

10-15 Pesta la linea dei nove metri Sokolov.

9-15 S’insacca la pipe di Atanasov.

9-14 Primo tempo appoggiato di Anzani.

8-14 Non passa Pinali, torniamo indietro.

8-13 Purtroppo finisce qui la serie al servizio di Galassi.

8-12 MURONE DI ANZANI SU SOKOLOV! Parziale di 4-0!

7-12 Vinciamo un altro scambio lungo con Anzani!

6-12 Bordata di Michieletto, recuperiamo un break!

5-12 Pallonetto di Galassi.

4-12 Pesta la linea dei nove metri Lavia.

4-11 Mani-out di Pinali, che si sblocca!

3-11 Ancora fuori l’attacco di Pinali.

3-10 Errore in attacco di Pinali, grande blackout dei nostri.

3-9 Non passa in attacco neanche Lavia.

3-8 In rete la battuta di Pinali.

3-7 Finisce qui la serie al servizio di Grozdanov.

2-7 Muro di Kolev su Galassi, siamo in difficoltà.

2-6 Ace anche di Grozdanov, time-out chiamato da De Giorgi.

2-5 Primo tempo di Grozdanov.

2-4 Bel colpo alto di Lavia.

1-4 Ace di Skrimov, attenzione.

1-3 Mani-out di Sokolov da seconda linea.

1-2 Gran pipe di Lavia.

0-2 Muro di Grozdanov su Michieletto.

0-1 Si riparte con un errore al servizio di Giannelli.

25-18 La chiude Lavia con un bel pallonetto spinto!

24-18 Sbaglia anche Michieletto.

24-17 Asparuhov sbaglia al servizio e ci regala sette set-point.

23-17 Invasione in attacco di Michieletto.

23-16 Sette stupenda di Anzani.

22-16 Va a segno questa volta Sokolov.

22-15 ACEEEEEE DI GALASSI!!!

21-15 PINALI! Mani-out di Giulio da seconda linea, voliamo a +6!

20-15 Michieletto vince il contrasto a rete con Seganov!

19-15 Sbaglia anche Grodzanov.

18-15 Di poco fuori la battuta di Lavia.

18-14 Errore in attacco di Sokolov, punto importante!

17-14 Esce la battuta di Skrimov.

16-14 Finisce qui la serie al servizio di Giulio.

16-13 ACEEEEEE DI PINALI! Voliamo a +3!

15-13 MURONEEEEEE! Stampatona di Galassi su Skrimov, torniamo avanti di un break!

14-13 Pinali prima difende e poi attacca!

13-13 Gran primo tempo di Galassi!

12-13 L’arbitro non fischia una doppia a Seganov palese.

12-12 Bordata di Lavia in parallela!

11-12 S’insacca il primo tempo di Grodzanov, tornano avanti i bulgari.

11-11 Leggerezza in questo caso di Anzani, che salta sul pallegiatore che si trovava in seconda linea.

11-10 Restiamo avanti grazie ad un errore in battuta.

10-10 Ancora uno scambio lungo, questa volta a vincerlo è la Bulgaria, ma abbiamo toccato tutti gli attacchi a muro.

10-9 Alessandro si rifa con una diagonale stretta pazzesca.

9-9 Questa volta il muro se lo prende Michieletto.

9-8 Magia di seconda intenzione di Seganov.

9-7 MAMMA MIAAAAAAAAAAAAA!!! Muro pauroso di Giannelli su Sokolov, ma abbiamo difeso l’impossibile, siamo su ogni palloneeeeee!!!

8-7 Mani-out di Sokolov da seconda linea.

8-6 Ci pensa ancora Giannelli con una palla a filo rete!

7-6 Disastro in ricostruzione della Bulgaria, ma il tutto parte dalla nostra seconda linea, che sta lavorando benissimo.

6-6 Finisce qua la serie al servizio del numero 8 bulgaro.

5-6 Ace di Skrimov.

5-5 Esce di un soffio la battuta di Pinali.

5-4 Sbaglia anche in attacco Sokolov, non una grande serata per lui fino a questo momento.

4-4 Terzo errore consecutivo al servizio di Sokolov.

3-4 Skrimov gioca sulle mani del muro di Pinali.

3-3 Pipe di Michieletto, Giannelli si sta superando stasera.

2-3 Non passa la battuta di Michieletto.

2-2 Esce il servizio di Atanasov.

1-2 Leggerezza di Lavia in difesa.

1-1 Pipe vicnente di Skrimov, ma che miracolo in difesa degli azzurri in precedenza!

1-0 Si riparte con un primo tempo di Anzani!

25-19 Il primo set finisce con una battuta in rete di Sokolov!

24-19 Il primo lo annulla Anzani con un errore al servizio.

24-18 Gran sette di Galassi, come gioca bene Simone Giannelli! Sono sei set-point per gli azzurri!

23-18 S’insacca il primo tempo dietro di Anzani.

22-18 Già il terzo primo tempo di Grodzanov, attenzione a non abbassare la guardia.

22-17 Buon’alzata ad una mano di Seganov, poi ci pensa Kolev in attacco.

22-16 Atanasov prova ad attaccare di seconda intenzione da seconda linea, ma la palla esce.

21-16 Parallela di Sokolov da posto quattro.

21-15 Mani-out di Pinali da seconda linea, ma stupendo Giannelli a lasciare il suo opposto con muro ad uno.

20-15 Si ferma in rete la battuta di Galassi.

20-14 Bravo Giannelli a mettere giù una palla a filo rete dopo il suo muro di contenimento.

19-14 Michieletto piazza una palla dietro il muro degna del miglior veterano.

18-14 Ancora un gran primo tempo di Grodzanov.

18-13 MAMMA MIA! Giannelli si è arrampicato in cielo per recuperare una palla che era praticamente di là, poi ci pensa Galassi in attacco!

17-13 Scappa la ricezione di Michieletto, ne approfitta Atanasov.

17-12 Diagonale stretta di Skrimov, palla stupenda.

17-11 ANDIAMO! Mani-out di Lavia, ma a fare la differenza è il nostro sistema muro-difesa, che sta funzionando alla perfezione!

16-11 ACEEEEEE! GIULIO PINALI!

15-11 Non passa la battuta di Sokolov.

14-11 Sette stupenda di Grodzanov, bravo anche Seganov al palleggio.

14-10 ACE! Servizio float di Anzani su Skrimov!

13-10 Pipe stupenda di Michieletto.

12-10 Nuovo mani-out di Sokolov, ma i bulgari stanno facendo fatica a mettere la palla giù al primo tentativo.

12-9 Ancora un bell’attacco di Anzani dal centro!

11-9 Sokolov passa in mezzo al muro, ma c’era stato un fallo di palleggio netto per i bulgari in precedenza.

11-8 WOW! Difesa a fondo campo di Lavia, poi Michieletto trova il tocco del muro su una palla che veniva dai nove metri!

10-8 Sette affettata di Anzani, Giannelli sta variando tantissimo il gioco.

9-8 Mani-out di Sokolov da seconda linea.

9-7 Magia di Giannelli di seconda intenzione, parziale di 4-0 per l’Italia e time-out Bulgaria!

8-7 Stampatona di Michieletto su Sokolov!

7-7 Invasione a rete di Kolev, ma stupenda azione degli azzurri in seconda linea.

6-7 Mani-out di Galassi dal centro.

5-7 Ace di Grozdanov, break per la Bulgaria.

5-6 Muro di Atanasov su Pinali, tutti fermi gli azzurri in copertura.

5-5 Invasione a rete di Galassi, peccato perchè Balaso aveva tirato sù una palla pazzesca.

5-4 Muroneeeeee di Galassi su Sokolov!

4-4 Lavia passa in mezzo al muro da posto quattro, bene Michieletto in ricezione.

3-4 Esce la battuta di Pinali.

3-3 Primo tempo di Galassi, bravo Giannelli a giocare una palla staccata per non dare il suo centrale in pasto al muro.

2-3 Bordata pazzesca di Sokolov.

2-2 Pinali a segno da posto due, bella velocità di palla di Giannelli.

1-2 Primo tempo di Kolev, ma ci siamo in difesa con Balaso.

1-1 Subito una bellissima diagonale profonda di Michieletto.

0-1 Si parte con un errore in servizio di Giannelli.

15:44 L’Italia risponde con: Giannelli, Pinali, Lavia, Michieletto, Anzani, Galassi e Balaso.

15:43 Questo il sestetto della Bulgaria: Atanasov, Grozdanov, Sokolov, Kolev, Seganov, Skrimov e Ivanov.

15:41 E’ il momento degli inni nazionali!

15:40 Le due squadre hanno concluso il riscaldamento ufficiale.

15:37 La Bulgaria al momento ha un punto in meno di noi, infatti, dopo la prima convincente vittoria contro il Montenegro (3-0), ha faticato decisamente di più contro la Repubblica Ceca (3-2).

15:34 Questa sera bisognerà assolutamente fare un salto di qualità: la Bulgaria è una squadra con tante individualità, su tutti spiccano i nomi di Sokolov, Grodzanov, Atanasov, giocatori che abbiamo imparato ad apprezzare anche nel nostro Campionato.

15:31 L’Italia è al momento in testa al Gruppo B grazie alle due vittorie ottenute contro Bielorussia (3-0) e Montenegro (3-0).

15:28 Gli azzurri vanno a caccia della terza vittoria del torneo contro la temibile Bulgaria di coach Prandi.

15:25 Cari amici di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la sesta giornata della fase a gironi degli europei maschili di volley 2021.

Cari amici di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la sesta giornata della fase a gironi degli europei maschili di volley 2021. Continua il percorso di crescita dei ragazzi di De Giorgi, che hanno bisogno di tante partite per crescere e per affinare le intese.

L’Italia è al momento in testa al Gruppo B grazie alle due vittorie ottenute contro Bielorussia (3-0) e Montenegro (3-0). Gli azzurri ieri hanno vinto si contro i montenegrini, ma non hanno espresso una bella pallavolo, si è vista una squadra poco concentrata e con un meccanismo ancora da sistemare. Questa sera servirà un’Italia diversa, perchè la Bulgaria è una squadra di caratura superiore: Sokolov, Atansov, Godzanov, conoscenze del nostro Campionato, sono giocatori di ottimo livello, il nostro sistema muro-difesa dovrà crescere di livello. La Bulgaria al momento si trova in seconda posizione nella Pool B con 5 punti, ottenuti grazie alle vittorie contro Montenegro (3-0) e Repubblica Ceca (3-2).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la sesta giornata della fase a gironi degli europei maschili di volley 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 15:45 e sarà visibile in chiaro su Rai2!

Foto: CEV