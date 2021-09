Italia-Bulgaria 3-1 volley, le pagelle degli azzurri: Giannelli giostra i compagni, Lavia e Michieletto pungono

L’Italia ha infilato la terza vittoria consecutiva agli Europei 2021 di volley maschile. Dopo aver regolato Bielorussia e Montegro, gli azzurri hanno superato la Bulgaria, ostacolo decisamente più ostico e probante. La nostra Nazionale si è imposta per 3-1 e ora può concretamente sperare di vincere il girone. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo in Italia-Bulgaria 3-1.

PAGELLE ITALIA-BULGARIA 3-1

SIMONE GIANNELLI: 7. Gestisce la squadra con grande personalità, sfruttando al meglio tutti i compagni di squadra e distinguendosi per la capacità di variare con il suo consueto acume tattico. Sbaglia nel terzo set quando insiste troppo su Giulio Pinali in un momento di difficoltà, ma per il resto risulta impeccabile e manda in confusione gli avversari.

ALESSANDRO MICHIELETTO: 7,5. Il miglior in campo per precisione dei colpi, varietà d’attacco, fluidità al servizio (3 aces). Chiude con 14 punti all’attivo, il 50% in attacco e il 65% in ricezione.

DANIELE LAVIA: 7,5. Meno appariscente del compagno di reparto, ma lo schiacciatore si distingue in campo e si rivela una validissima bocca da fuoco a disposizione di Giannelli. Il suo rendimento è davvero molto rilevante e porta a casa una partita di spessore nei fondamentali di rendimento: 70% in ricezione (su 20 palloni), 58% in attacco (24 palloni, solo uno in meno di Pinali) e 14 punti complessivi.

GIULIO PINALI: 6. L’opposto inizia bene e si fa apprezzare con dei buoni colpi, ma poi progressivamente cala di rendimento, soffre troppo la pressione e nel terzo set va in affanno quando viene chiamato troppo in causa. Strappa comunque la sufficienza perché ha contribuito attivamente alla vittoria (8 punti), pur senza convincere a tutto tondo: avrà modo di rifarsi.

GIANLUCA GALASSI e SIMONE ANZANI: 7. Prova davvero granitica dei due centrali, capaci di chiudere con 12 punti a testa. Si rivelano una validissima alternativa a disposizione di Giannelli (sopra al 70% di efficienza), a muro fanno sentire le mani contro Sokolov e compagni (2 muri per Galassi, 2 aces a testa).

FABIO BALASO: 7. Un baluardo contro i discontinui Sokolov e compagni. Una garanzia nel 6+1 azzurro, il referto parla del 56% in ricezione (2 errori).

YURI ROMANO’ e RICCARDO SBERTOLI: 6. Subentrano nel momento più critico del terzo set, ma riescono comunque a non affondare.

Foto: CEV