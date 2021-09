LIVE Italia-Bulgaria, Europei volley in DIRETTA: orario e canale tv in chiaro. Primo esame serio per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cari amici di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la sesta giornata della fase a gironi degli europei maschili di volley 2021. Continua il percorso di crescita dei ragazzi di De Giorgi, che hanno bisogno di tante partite per crescere e per affinare le intese.

L’Italia è al momento in testa al Gruppo B grazie alle due vittorie ottenute contro Bielorussia (3-0) e Montenegro (3-0). Gli azzurri ieri hanno vinto si contro i montenegrini, ma non hanno espresso una bella pallavolo, si è vista una squadra poco concentrata e con un meccanismo ancora da sistemare. Questa sera servirà un’Italia diversa, perchè la Bulgaria è una squadra di caratura superiore: Sokolov, Atansov, Godzanov, conoscenze del nostro Campionato, sono giocatori di ottimo livello, il nostro sistema muro-difesa dovrà crescere di livello. La Bulgaria al momento si trova in seconda posizione nella Pool B con 5 punti, ottenuti grazie alle vittorie contro Montenegro (3-0) e Repubblica Ceca (3-2).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la sesta giornata della fase a gironi degli europei maschili di volley 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 15:45 e sarà visibile in chiaro su Rai2!

Foto: CEV