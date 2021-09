Giornata da ricordare per Michael Valgren, capace di vincere il Giro di Toscana 2021. Il danese ha pedalato benissimo sulla sempre esigente salita del Monte Serra e poi, trovatosi in superiorità numerica con i compagni di squadra della EF Education First, ha avuto la meglio nella serie di scatti e controscatti che si sono susseguiti dopo lo scollinamento. Il 29enne è tornato al successo tra i professionisti a oltre tre anni dal trionfo alla Amstel Gold Race 2018, Classica che impreziosisce il palmares di questo ciclista, potenziale outsider per la prova in linea dei Mondiali, in programma tra undici giorni.

Michael Valgren, che è giunto sul traguardo in solitaria distaccando Alessandro De Marchi e Diego Ulissi, ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine della corsa: “Conoscevo il Monte Serra, ho abitato un anno a Lucca nel mio primo anno da professionista. Sono molto soddisfatto per questa vittoria, è stato un successo davvero molto bello e sono decisamente contento“.

Foto: Lapresse