LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 80-81, Serie A basket in DIRETTA: vince Reggio Emilia al termine di una partita spettacolare!

20:25 La nostra diretta live si chiude qui, grazie per aver seguito Fortitudo Bologna-Reggio Emilia su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

20:22 Per quanto riguarda le statistiche sono 17/23 i tiri liberi realizzati dalla Fortitudo contro i 14/20 di Reggio Emilia. La squadra di casa ha tirato meglio da due (53.5% contro il 43.5% degli ospiti), mentre Reggio Emilia è stata più incisiva da tre con una percentuale di 45.8% (11/24) contro il 37.9% della squadra di Repesa (11/29).

20:16 Top scorer della serata Aradori per la Fortitudo con 18 punti e Olisevicius per la squadra di Caja con 16 punti.

20:12 Dopo l’allungo di Reggio Emilia a metà secondo quarto, la Fortitudo è riuscita a rimontare e a portarsi anche in vantaggio. Il finale è stato una girandola di emozioni che ha visto prevalere la squadra ospite grazie al canestro decisivo di Hopkins a 46” dalla fine della partita.

FINISCE COSÍ! VINCE REGGIO EMILIA AL TERMINE DI UNA PARTITA SPETTACOLARE!

80-81 SBAGLIA GUDMUNDSSONNN! L’islandese non trova la tripla a 7 secondi dalla fine.

80-81 HOPKINS, INCREDIBILE, TORNA AVANTI REGGIO EMILIA! Il numero 5 degli ospiti segna 2 punti in appoggio a canestro e porta avanti i suoi a 46” dalla fine.

Time-out chiamato dalla panchina della Fortitudo. 1’15” alla fine della partita. Sarà un finale tutto da vivere!

80-79 Hopkins appoggia a canestro e riporta ad un possesso di distanza i suoi compagni. 1’57” alla fine.

80-77 2/2 per il numero 25 di casa.

Baldasso subisce fallo e avrà 2 liberi. 3 falli di squadra per parte. 2’08” alla fine.

78-77 TRIPLA DI CINCIARINI! CHE PARTITA!

78-74 MANCINELLI DA TREEE! +5 Fortitudo.

75-74 ANCORA ARADORI! 2 punti importantissimi in sospensione.

73-74 2/2 per Strautins che realizza anche il libero del fallo tecnico.

73-72 Strautins segna 2 punti e guadagna un fallo. Repesa protesta e riceve l’espulsione e un fallo tecnico.

73-70 due punti in sospensione di Candi. 5’23” sul cronometro.

73-68 libero segnato per il nativo di San Francisco.

72-68 INCONTENIBILE ASHLEY! Due punti e fallo conquistato. 2 falli per parte.

70-68 Strautins in sospensione.

Fallo tecnico a Repesa per uscita dal suo box. Candi sbaglia il libero.

70-66 SCHIACCIATA DI ASHLEY CHE MANDA IN VISIBILIO IL PALADOZZA!

68-66 ANCORA ARADORI, VANTAGGIO FORTITUDO BOLOGNA! Segna da tre il numero 4 della squadra di casa e porta i suoi compagni sul +2. 7’09” alla fine.

65-66 ARADORIII! 2 punti in sospensione.

63-66 Olisevicius prende un rimbalzo offensivo e corregge a canestro.

63-64 Baldasso penetra in area e conclude a canestro

INIZIO QUARTO E ULTIMO QUARTO!

Ci aspetta un quarto periodo davvero incandescente. Top scorer fin qui Richardson per la Fortitudo con 15 punti e Olisevicius per Reggio Emilia

FINE TERZO QUARTO!

61-64 2/3 per il numero 4 di casa.

Ingenuità di Thompson che regala 3 liberi ad Aradori. 1” sul cronometro.

59-64 Crawford subisce fallo e realizza un libero sui due a disposizione. 18” alla fine del quarto.

59-63 2/2 di Baldasso.

Hopkins commette fallo su Baldasso. 2 liberi per il numero 25 di casa. Ora sono 5 falli per entrambe le squadre.

57-63 Crawford veleggia fino al canestro e porta gli ospiti sul +6.

Fallo in attacco della Fortitudo. 52.5” alla fine del terzo periodo.

57-61 1/2 per Thompson dalla lunetta.

Time-out chiamato da Repesa. 2’25” alla fine del terzo parziale.

57-60 Thompson realizza in sospensione.

57-58 libero realizzato e -1.

56-58 ASHLEYYYY! Appoggio a canestro e fallo subito. La Fortutido è più viva che mai. 2’54” sul cronometro. 2 falli per la squadra di casa, 4 per Reggio.

54-58 Gudmundsson chiude un grande contropiede con 2 punti facili.

52-58 RICHARDSON CLAMOROSO! Segna da casa sua e porta i compagni al -6.

49-58 Grande palla di Candi per la schiacciata di Johnson.

49-56 TRIPLA DI HOPKINS! La Fortitudo non riesce a ricucire completamente il gap e allora +7 per Reggio Emilia.

49-53 Bellissima giocata di Ashley che appoggia a canestro.

47-53 Candi realizza in sospensione dalla media distanza.

47-51 1/2 per lo statunitense. 6’52” sul cronometro.

Fallo subito da Hopkins. 2 liberi per lui.

47-50 Bella palla dentro di Cinciarelli che trova Hopkins che appoggia a canestro.

Caja chiama il time-out.

47-48 ARADORI SHOW, ALTRA TRIPLA PER LUI! -1 per la squadra di casa.

44-48 TRIPLA DI ARADORIII! La Fortitudo rientra prepotentemente in partita. 8’19” sul cronometro.

41-48 Olisevicius segna in sospensione.

41-46 libero realizzato da Richardson.

40-46 Richardson arriva a quota 11 punti con un grande canestro dalla media distanza. Per il numero 23 di Fortitudo c’è anche il fallo.

38-46 TRIPLA DI BENZING!

INIZIO TERZO QUARTO!

19:20 Comincia il secondo tempo. Buon divertimento!

19:16 A tra poco per il secondo tempo. Restate connessi.

19:15 I top scorer finora sono Richardson per la Fortitudo Bologna con 9 punti e Olisevicius per Reggio Emilia con 9 punti.

19:12 8/11 i tiri liberi realizzati dalla Fortitudo fin qui, 9/12 invece quelli segnati dagli ospiti. La squadra di casa ha il 37.5% di canestri segnati da 2 (6/12) contro il 35.7 dei ragazzi di Caja (5/14). La grande differenza la fanno però i tiri da 3: 5/16 per la squadra di Repesa, 9/16 invece per Reggio Emilia.

19:07 Dopo 15 minuti di grandissimo equilibrio, 7 punti consecutivi di Crawford hanno permesso a Reggio Emilia di compiere l’allungo e di chiudere il primo tempo sopra di 11 (35-46).

FINE SECONDO QUARTO!

35-46 2/2 per Baldi Rossi. Ancora massimo vantaggio da parte di Reggio Emilia.

Fallo di Benzing su Baldi Rossi. 2 liberi per il numero 8 ospite. 12” sul cronometro.

35-44 Benzing segna con un appoggio a canestro. 36” alla fine del secondo parziale.

33-44 BOMBA DA TRE DI JOHNSON! +11 per la squadra di Caja.

33-41 Ashley realizza con il semi-gancio. 1’36” sul cronometro.

31-41 2/2 dalla lunetta per il numero 31 ospite.

Fallo di Gudmundsson su Olisevicius. Reggio Emilia in bonus.

31-39 1/2 per Hopkins.

Groselle commette fallo su Hopkins. 2 liberi per il numero 5 ospite. 4 falli per la Fortitudo, 3 per Reggio.

Repesa chiama il time-out. 4’17” sul cronometro.

31-38 INCREDIBILE CRAWFORD DA TRE! Attenzione che Reggio cerca di prendere il largo.

31-35 ANCORA CRAWFORD! Tripla e +4.

31-32 1/2 per il numero 13 ospite.

2 liberi per Crawford. 5’02” sul cronometro.

31-31 Richardson trova un canestro assurdo in equilibrio precario e subisce fallo. Libero realizzato e pareggio per la Fortitudo.

Ora è Repesa a chiamare il time-out. 5’45” sul cronometro. 1 fallo per la Fortitudo, 2 per Reggio Emilia.

28-31 SI SBLOCCA THOMPSON CON UNA TRIPLA DALL’ANGOLO! Primo bersaglio per lui.

Time-out chiamato da Caja.

28-28 PAREGGIO DI ASHLEY! Reggio sta facendo molta fatica in attacco in questo momento. 7’07” sul cronometro. 0 falli per la Fortitudo, 2 per la squadra ospite.

26-28 3/3 per Procida.

Procida prova la tripla e Strautins commette fallo. 3 tiri liberi per il numero 9 della squadra di casa. 7’56” sul cronometro.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

Altissime per ore le percentuali da tre delle due squadre: 50% per la Fortitudo (5/10), 71,4% per Reggio Emilia (5/7).

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

23-28 Benzing realizza un libero dopo un fallo tecnico commesso da Olisevicius. 57” alla fine del primo quarto.

22-28 CLAMOROSO, ALTRA TRIPLA PER REGGIO EMILIA! La mette a segno Hopkins.

22-25 Gudmundsson dopo recupero di Procida.

20-25 ALTRA TRIPLA! Questa volta è Candi a realizzare.

20-22 TRIPLA ANCHE PER BALDI ROSSI!

20-19 BOMBA DA 3 DI GUDMUNDSSON!

17-19 2/2 per Candi dalla lunetta. 5 falli della Fortitudo, 4 per Reggio.

Errore per il numero 31 di Reggio Emilia.

17-17 grande canestro di Olisevicius che conquista anche il tiro libero supplementare. 2′ 59” sul cronometro.

17-15: 1/2 per l’islandese.

Grande recupero di Gudmundsson che parte in contropiede e conquista due liberi.

16-15 2/2 per il tedesco.

Fallo di Johnson su Benzing. 2 liberi per la Fortitudo. 3 falli per parte.

14-15 TRIPLA DI CANDIII! Dall’angolo, senza paura, +1 Reggio.

14-12 SCHIACCIATA DI JOHNSON! 4’28” sul cronometro.

14-10 RICHARSONNN! Tripla del +4.

11-10 Olisevicius realizza un gioco da tre punti.

11-7 due punti di Groselle.

9-7 Olisevicius segna da sotto canestro. 6’34” sul cronometro, 1 fallo per parte.

9-5 Cinciarini si butta indietro e realizza un gran canestro.

9-3 PIOVONO TRIPLE! Questa volta è Benzing a finalizzare dalla lunga distanza.

6-3 Richardson realizza un’altra tripla per la squadra di casa

3-3 RISPONDE CINCIARINI! Tripla anche per lui.

3-0 ARADORI DA TREEE! Primo canestro della partita.

0-0 0/2 Per il numero 41 della Fortitudo. 9’13” sul cronometro.

Groselle si guadagna subito 2 tiri liberi.

18:15 Tutto pronto, si comincia. Buona partita a tutti!

18:13 I QUINTETTI, Fortitudo Bologna: Thompson, Hopkins, Cinciarini, Johnson, Olisevicius; Unahotels Reggio Emilia: Gudmusson, Aradori, Benzing, Richardson, Groselle.

18:11 Ecco l’inno di Mameli al PalaDozza di Bologna.

18:10 Mancano ormai pochi minuti all’inizio di Fortitudo Bologna-Reggio Emilia. L’arbitro del match sarà Silvia Marziali, prima donna ad arbitrare un match di Serie A a distanza di 32 anni dall’ultima volta.

18:08 Per Reggio Emilia invece è stato confermato Attilo Caja, mentre la rosa ha avuto delle modificazioni importanti con i ritorni di Andrea Cinciarini e Arturs Strautins e gli arrivi di Osvaldas Olisevicius, Bryant Crawford, Stephen Thompson e Mikael Hopkins.

18:05 La Fortitudo Bologna ha deciso di puntare su coach Jasmin Repesa dopo le delusioni della passata stagione. La compagine emiliana potrà contare sul blocco italiano (arricchito quest’anno dal giovane Gabriele Procida) e sui nuovi acquisti Robin Benzing, Brandon Ashley, Malachi Richardson e Geoffrey Grosselle.

18:00 Entrambe le squadre avranno quest’anno un ruolo da possibili outsider e oggi vorranno sicuramente iniziare al meglio la nuova stagione.

17:55 Buon pomeriggio a tutti gli amici di OA Sport. Vi diamo il benvenuto alla DIRETTA LIVE testuale di Fortitudo Kigili Bologna-Unahotels Reggio Emilia, match della prima giornata della Serie A di basket 2021/2022. Buon divertimento a tutti!

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fortitudo Kigili Bologna-Unahotels Reggio Emilia, match della prima giornata del campionato di Serie A Unipolsai 2021-2022 di basket.

Entrambe le squadre avranno quest’anno un ruolo da possibili outsider. La Fortitudo Bologna ha deciso di puntare su coach Jasmin Repesa dopo le delusioni della passata stagione. La compagine emiliana potrà contare sul blocco italiano (arricchito quest’anno dal giovane Gabriele Procida in arrivo da Cantù) e sui nuovi acquisti Robin Benzing (alla sua prima esperienza in Italia), Brandon Ashley in arrivo dalla G League, Malachi Richardson che torna nel nostro Paese dopo l’esperienza a Cremona e Geoffrey Grosselle in arrivo dal Zielona Góra.

Anche dall’altra parte ci sarà una squadra con un recente passato piuttosto difficile. Reggio Emilia è pronta a ripartire per risalire la china e per stupire tutti. In panchina è stato confermato Attilo Caja, mentre la rosa ha avuto delle modificazioni importanti. Andrea Cinciarini torna in Emilia-Romagna dopo le stagioni passate da capitano dell’Olimpia Milano. Ritorno anche per Arturs Strautins dopo l’esperienza a Varese, mentre i punti fermi rimangono Leonardo Candi, Filippo Baldi Rossi, Justin Johnson e i giovani Federico Bonacini e Mouhamet Diouf. I nuovi arrivi stranieri sono l’ala lituana Osvaldas Olisevicius, gli esterni americani Bryant Crawford e Stephen Thompson e il lungo Mikael Hopkins.

In questa stagione Fortitudo Bologna e Reggio Emilia si sono già affrontate due volte nel girone di qualificazione di Supercoppa 2021 e in entrambe le occasioni sono stati i ragazzi di Caja ad avere la meglio. Nelle 25 gare giocate a Bologna tra queste due società, la squadra di casa ha conquistato il successo per 18 volte. L’ultima vittoria di Reggio Emilia al PalaDozza risale ormai alla stagione 2006/07.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Fortitudo Bologna-Reggio Emilia, match valido per la prima giornata del campionato di Seria A UnipolSai 2021-2022. Palla a due prevista per le ore 18:15 al PalaDozza di Bologna. Buon divertimento con la nostra diretta in tempo reale a partire dalle 17:55.

