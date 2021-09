LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia, Serie A basket in diretta: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Entrambe le squadre avranno quest’anno un ruolo da possibili outsider. La Fortitudo Bologna ha deciso di puntare su coach Jasmin Repesa dopo le delusioni della passata stagione. La compagine emiliana potrà contare sul blocco italiano (arricchito quest’anno dal giovane Gabriele Procida in arrivo da Cantù) e sui nuovi acquisti Robin Benzing (alla sua prima esperienza in Italia), Brandon Ashley in arrivo dalla G League, Malachi Richardson che torna nel nostro Paese dopo l’esperienza a Cremona e Geoffrey Grosselle in arrivo dal Zielona Góra.

Anche dall’altra parte ci sarà una squadra con un recente passato piuttosto difficile. Reggio Emilia è pronta a ripartire per risalire la china e per stupire. In panchina è stato confermato Attilo Caja, mentre la rosa ha avuto delle modificazioni importanti. Andrea Cinciarini torna in Emilia-Romagna dopo le stagioni passate da capitano dell’Olimpia Milano. Ritorno anche per Arturs Strautins dopo l’esperienza a Varese, mentre i punti fermi rimangono Leonardo Candi, Filippo Baldi Rossi, Justin Johnson e i giovani Federico Bonacini e Mouhamet Diouf. I nuovi arrivi stranieri sono l’ala lituana Osvaldas Olisevicius, gli esterni americani Bryant Dejuan Crawford e Stephen Mark Thompson e il lungo Mikael Levon Hopkins.

