Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Inter, match infrasettimanale valido per la quinta giornata di andata del campionato di Serie A TIM 2021-2022. Dopo il week-end è già ora di tornare in campo per i campioni d’Italia in carica che affrontano la difficile trasferta del “Franchi” di Firenze.

Sarà una sfida interessante quella che andrà in scena in Toscana, tra due squadre protagoniste di un ottimo avvio di stagione. In queste prime quattro giornate l’Inter del nuovo corso targato Simone Inzaghi ha trovato tre vittorie contro Genoa (4-0), Hellas Verona (1-3) e Bologna nell’ultimo turno (un roboante 6-1 a San Siro) e un pareggio (2-2 esterno in casa della Sampdoria). La Fiorentina di Vincenzo Italiano invece dopo il k.o. del primo turno con la Roma ha sempre vinto ed è attualmente quinta a quota 9 punti in classifica.

Per quanto attiene ai dubbi di formazione nell’Inter saranno fuori sia Vidal che Correa per infortunio. Mentre tra le fila della Fiorentina si è fermato Pulgar. Inzaghi dovrebbe proporre il classico 3-5-2 con Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni a comporre la linea difensiva, Dumfries e Perisic sugli esterni, Brozovic, Barella e Calhanoglu a centrocampo, Lautaro-Dzeko il tandem offensivo. Per Italiano è invece ipotizzabile il 4-3-3 con Dragowski in porta. Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi in difesa, Bonaventura, Torreira e Duncan a centrocampo, Callejon a destra, Saponara a sinistra, e Vlahovic riferimento centrale del tridente d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Inter, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A TIM 2021-2022. Calcio d’inizio previsto per le ore 20.45 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 19.45.

