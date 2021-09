LIVE Fiorentina-Inter 1-3, Serie A calcio in DIRETTA: i nerazzurri rimontano nella ripresa. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.49 La nostra diretta live termina qui, grazie per aver seguito Fiorentina-Inter su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.46 LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (4-3-3): Dragowski 6, Benassi 5,5 (dal 65′ Odriozola 6), Milenkovic 6, Nastasic 6, Biraghi 6,5, Bonaventura 6 (dall’85’ Kokorin s.v.), Torreira 6 (dal 65′ Amrabat 6), Duncan 6 (dall’85’ Callejon s.v.), Sottil 6,5 (dal 74′ Saponara 6), Vlahovic 6, Gonzalez 4,5. All. Italiano Vincenzo 5,5.

LE PAGELLE DELL’INTER (3-5-2): Handanovic 6,5; Skriniar 6,5, De Vrij 6,5, Bastoni 6,5; Darmian 7 (dal 66′ Dumfries 6,5), Barella 6 (dal 70′ Vecino 6), Brozovic 6,5, Calhanoglu 6,5 (dall’83’ Gagliardini 6), Perisic 7; Lautaro Martinez 6 (dall’83’ Dimarco s.v.), Dzeko 7 (dal 70′ Sanchez 5). Allenatore: Inzaghi Simone 7.

22.43 L’Inter sale dunque momentaneamente al primo posto in classifica con 13 punti in attesa del Napoli, la Fiorentina è ora sesta a quota 9. Possesso palla Fiorentina 58%-Inter 42%, tiri in porta 6-5, angoli 4-8, ammoniti Skriniar, Darmian, Calhanoglu (I), espulso Gonzalez (F) per somma di ammonizioni.

22.42 Vittoria autoritaria della squadra di Simone Inzaghi che dopo aver subito un primo tempo aggressivo della squadra di Vincenzo Italiano ha ribaltato il punteggio in tre minuti nella ripresa con i goal di Darmian (52′) e Dzeko (55′). Dopo l’ingenua espulsione di Gonzalez al 78′ i nerazzurri hanno poi trovato il goal del k.o. con Perisic all’87’

90’+3 FINISCE COSI’! FIORENTINA-INTER 1-3.

90’+3 Colpo di testa di Skriniar con il pallone che finisce sul fondo.

90’+2 Inter vicina al poker, cross basso dalla destra di Perisic verso Sanchez, anticipato in corner da Odriozola.

90’+1 Circolazione di palla da parte degli uomini di Inzaghi, ormai sicuri della quarta vittoria in questo campionato.

90′ Tre minuti di recupero assegnato dall’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

89′ Fallo commesso da Dimarco su Callejon, punizione in favore del club del capoluogo toscano.

88′ Amrabat va a recuperare un pallone si Sanchez in zona difensiva e fa ripartire la Fiorentina.

87′ Gagliardini, entrato da quattro minuti, riceve il pallone in area da Vecino e tocca per Perisic che deve solo spingere il pallone in rete. Fiorentina-Inter 1-3.

86′ IVAAAAANNNNN PERISIIIICCC! L’INTER LA CHIUDE IN CONTROPIEDE!

85′ Posizione di fuorigioco di Vlahovic, punizione Inter.

84′ ECCO GLI ULTIMI CAMBI! Nell’Inter fuori Calhanoglu e Lautaro, dentro Gagliardini e Dimarco, nella Fiorentina escono Bonaventura e Duncan, entrano Kokorin e Callejon.

83′ GIALLO INTER! Chalanoglu commette un fallo tattico su Bonaventura e riceve il cartellino dall’arbitro Fabbri.

82′ Nell’Inter è pronto Gagliardini per questi ultimi 8 minuti più recupero.

81′ BROZOVIC! Sinistro in percussione dal limite del centrocampista croato, Dragowski respinge poi la difesa della Fiorentina allontana.

80′ Possesso esercitato dalla squadra di Simone Inzaghi con l’uomo in più.

79′ Alla Fiorentina servirà dunque un miracolo per acciuffare quantomeno il pareggio in questo finale.

78′ FIORENTINA IN 10! Clamorosa ingenuità di Nico Gonzalez che dopo aver ricevuto un giallo per proteste in seguito ad una trattenuta subita da Bastoni applaude ironicamente l’arbitro che mostra all’attaccante argentino il secondo cartellino.

77′ Fallo in attacco commesso da Perisic su Odriozola, punizione Fiorentina.

76′ SANCHEZ! Il cileno sciupa il pallone del k.o. sparando alto con il destro dopo l’errore di Dragowski in costruzione.

75′ CAMBIO FIORENTINA! Finisce la partita di Sottil, autore della rete che aveva aperto le danze, entra Saponara.

74′ GONZALEZ! L’argentino ci prova con il sinistro dal limite, pallone fuori dallo specchio della porta.

73′ Cross basso dalla destra di Vecino intercettato da Amrabat che fa ripartire la Fiorentina.

71′ Fallo commesso dal neo-entrato Sanchez a centrocampo, punizione Fiorentina.

70′ CAMBI INTER! Esce Dzeko, autore del goal che sta decidendo sin qui l’incontro, entra Sanchez. Entra anche l’ex Vecino che va a prendere il posto di Barella.

69′ Traversone dalla sinistra di Biraghi messo fuori da Bastoni.

68′ LAUTARO! L’argentino svetta di testa sul corner battuto dalla destra da Calhanoglu ma non riesce ad indirizzare il pallone che finisce sul fondo.

67′ Calcio d’angolo in favore degli ospiti.

66′ CAMBI! Nella Fiorentina fuori Torreira e Benassi dentro Amrabat e Odriozola, nell’Inter esce Darmian (autore del goal dell’1-1) entra Dumfries.

65′ LAUTARO! Ripartenza veloce dell’Inter con Calhanoglu che fa correre Barella, l’ex Cagliari serve in mezzo il “Toro” che cicca il pallone che finisce largo.

64′ Calcio d’angolo in favore dei viola che ora sono tornati a spingere e a pressare alto dopo il mini black-out tra 52′ e 55′.

63′ Nella Fiorentina sta per entrare Sofyan Amrabat, si scalda anche Alvaro Odriozola.

62′ GIALLO INTER! Darmian entra in ritardo su Duncan e diventa il secondo ammonito di serata dopo Skriniar.

61′ Sottil ci prova con un sinistro dal limite, pallone largo.

60′ Siamo arrivati all’ora di gioco. Fiorentina-Inter 1-2 23′ Sottil, 52′ Darmian, 55′ Dzeko.

59′ Traversone dalla sinistra di Gonzalez a cercare Sottil sul secondo palo, mette fuori Perisic di testa.

58′ Fallo subito a centrocampo da Bonaventura, calcio di punizione in favore dei padroni di casa.

57′ Possesso Fiorentina.

56′ PERISIC! Adesso c’è solo l’Inter in campo, sinistro incrociato del croato entrato in area dalla sinistra, pallone largo.

55′ Angolo battuto da Calhanoglu con Dzeko che sovrasta il suo diretto marcatore e di testa mette il pallone alle spalle di Dragowski, Inter in vantaggio contro una Fiorentina che ha pagato fisicamente un primo tempo a tutto pressing. Fiorentina-Inter 1-2.

54′ EDIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNN DZEKOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!! L’INTER LA RIBALTA IN DUE MINUTI!

53′ Spinge adesso l’Inter, galvanizzato dal goal del pareggio, angolo in favore degli uomini di Simone Inzaghi.

52′ Goal confermato dopo il check del VAR, si riparte.

51′ Dzeko tocca per Barella che entra in area e serve Darmian, che incrocia con il sinistro mandando il pallone ad insaccarsi all’angolino. Fiorentina-Inter 1-1.

50′ MATTEOOOOOOOO DARMIAAAAAAAAAAANNNNNN!!! PAREGGIO DELL’INTEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!

49′ Adesso è la squadra di Simone Inzaghi ad esercitare il possesso.

48′ VLAHOVIC! Contropiede Fiorentina con l’attaccante scuola Partizan che riceve al limite e spara alto con il sinistro.

47′ Riparte subito arrembante la Fiorentina con una discesa sulla sinistra di Biraghi, uno fra i vari ex di serata, che va al centro con il sinistro con il pallone che viene messo fuori dalla difesa nerazzurra.

46′ Nessun cambio effettuato dai due allenatori tra prima e seconda frazione di gioco, si riparte con i 22 dei primi 45 minuti.

21.50 Inizia il secondo tempo!

21.47 Squadre di nuovo in campo, a momenti l’avvio dei secondi 45 minuti del match.

21.45 Ecco qualche immagine del primo tempo, tra poco l’inizio della ripresa:

21.37 A tra poco per il secondo tempo di Fiorentina-Inter su OA Sport.

21.35 Si chiude il primo tempo allo stadio “Artemio Franchi” con la Fiorentina meritatamente in vantaggio grazie al goal realizzato al 23′ da Sottil su assist di Gonzalez. Possesso palla Fiorentina 53%-Inter 47%. Tiri in porta 6-1, angoli 1-4.

45’+1 FINISCE IL PRIMO TEMPO. FIORENTINA-INTER 1-0.

45’+1 CALHANOGLU! Il turco ci prova in caduta dal limite, pallone alto.

45′ Sottil riceve sulla destra ma sbaglia la mira del cross rasoterra, controllato da Handanovic. Ci sarà un minuto di recupero.

44′ Possesso Fiorentina in questo finale di primo tempo.

43′ Allontana la difesa della Fiorentina sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

42′ Angolo Inter.

41′ SOTTIL! L’ex Cagliari riceve in area e prova a servire Gonzalez su secondo palo, Handanovic riesce a fare sua la sfera.

40′ Triangolazione Lautaro-Dzeko con l’argentino che tocca leggermente lungo per il bosniaco, anticipato da Dragowski in uscita bassa.

39′ Possesso Inter.

38′ Annullato un goal all’Inter per posizione di fuori-gioco, ripartenza veloce degli uomini di Simone Inzaghi con Calhanoglu che tocca per Perisic, il croato prova a servire Dzeko in area con Nastasic che in scivolata infila involontariamente la propria porta, si alza però la bandierina dell’assistente per segnalare la posizione di offside dell’esterno ex Bayern.

37′ Mette fuori la difesa della Fiorentina.

36′ Calcio d’angolo in favore dell’Inter.

35′ Dieci minuti al termine del tempo regolamentare della prima frazione di gioco poi sarà recupero. Fiorentina-Inter 1-0 23′ Sottil.

34′ NICO GONZALEZ! L’argentino ci prova con il sinistro dai 30 metri, conclusione centrale, bloccata da Handanovic.

33′ Rilancio di Handanovic che termina direttamente in fallo laterale, la Fiorentina continua a pressare in avanti con ritmi altissimi.

32′ La squadra di Italiano riparte con la costruzione dal basso.

31′ Pallone perso dall’Inter sul pressing alto della Fiorentina, out in favore dei viola in zona d’attacco.

30′ Il turco ex Milan va in porta con un destro a giro, si distende Dragowski che mette in angolo.

29′ Hakan Calhanoglu sul punto di battuta.

28′ Contatto falloso in scivolata di Milenkovic su Lautaro al limite dell’area, ci sarà un calcio piazzato da posizione interessante in favore dei nerazzurri.

27′ Vlahovic commette infrazione in attacco, calcio di punizione in favore dell’Inter.

26′ Fallo commesso da Darmian a centrocampo.

25′ I giocatori dell’Inter avevano protestato per un presunto fallo di Gonzalez su Skriniar all’inizio dell’azione, non ravvisato però nè dall’arbitro Fabbri nè da Maresca e Carbone al VAR.

24′ Dopo il check il VAR conferma la regolarità del goal.

23′ Pallone lungo dalle retrovie arpionato da Nico Gonzalez, l’ex Stoccarda guadagna il fondo e serve a rimorchio per Sottil che con il destro spinge il pallone in rete. Vantaggio meritato per gli uomini di Vincenzo Italiano per quanto mostrato sino a qui. Fiorentina-Inter 1-0.

22′ RICCARDOOOOOOOOOO SOTTIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!! FIORENTINA IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21′ DUNCAN! Il centrocampista cresciuto proprio nelle giovanili dell’Inter ci prova con un sinistro dalla distanza, pallone alto non di molto.

20′ Fallo commesso a centrocampo da Nastasic su Dzeko, punizione Inter.

19′ Rimessa laterale in favore dell’Inter della quale si incarica Perisic.

18′ Bonaventura prova ad andare direttamente in porta da posizione defilata, mette fuori Brozovic ben appostato sul primo palo.

17′ GIALLO INTER! Skriniar entra in scivolata su Nico Gonzalez che stava per entrare in area dalla sinistra e riceve il primo cartellino di serata.

16′ Manovra ancora la Fiorentina che in questo primo quarto d’ora si è decisamente fatta più apprezzare rispetto all’Inter.

15′ Calhanoglu scodella verso l’area con il destro, allontana un difensore viola con un colpo di testa.

14′ Fallo commesso da Milenkovic su Lautaro, punizione Inter dai 40 metri sulla sinistra.

13′ Dragowski va al rilancio lungo con il destro, oggi il portiere della Fiorentina sarà attenzionato dal ct della Polonia Paulo Sousa, presente in tribuna al “Franchi”.

12′ Ottimo intervento di Skriniar che va a sradicare il pallone dai piedi di Nico Gonzalez che stava puntando la porta in velocità.

11′ Continua a spingere la squadra di Vincenzo Italiano, discesa sulla sinistra di Biraghi che va al sinistro in diagonale, respinge Handanovic.

10′ VLAHOVIC! Fiorentina ancora vicinissima al vantaggio, traversone di Duncan, batti e ribatti in area Inter con l’attaccante serbo che conclude verso la porta con il sinistro, Handanovic mette in corner in volo d’angelo.

9′ Pallone allontanato dalla difesa viola sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

8′ BARELLA! Prova a scuotersi l’Inter, errore in fase di impostazione della Fiorentina con il centrocampista sardo che arriva al destro dal limite, pallone sul fondo con deviazione, angolo.

7′ Rimessa laterale in favore della Fiorentina sulla tre-quarti di sinistra.

6′ Torreira si abbassa e va a ricevere il pallone per impostare l’azione dei viola.

5′ La squadra di Vincenzo Italiano prova a costruire dal basso.

4′ Meglio la Fiorentina in questo avvio, progressione di Gonzalez che va a cercare Vlahovic con un filtrante, pallone troppo lungo che diventa facile preda per Handanovic.

3′ Rimessa laterale in favore dell’Inter.

2′ FIORENTINA SUBITO PERICOLOSA! Vlahovic entra in area dalla destra e prova a servire Gonzalez nell’area piccola, Handanovic chiude lo specchio della porta in uscita, il serbo avrebbe anche potuto calciare.

1′ SI PARTE! L’Inter muove il primo pallone del match con Lautaro Martinez.

20.46 Inno della Serie A TIM.

20.44 Scendono in campo gli due schieramenti.

20.42 Squadre nel tunnel, tra pochissimo lo start del match.

20.40 Le squadre hanno ultimato il riscaldamento, cinque minuti al calcio d’inizio:

20.38 A disposizione per la Fiorentina: Terracciano, Rosati, Martinez Quarta, Saponara, Maleh, Terzic, Venuti, Odriozola, Amrabat, Bianco, Callejon, Kokorin, Igor.

20.35 A disp per l’Inter: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Sangalli, Satriano.

20.33 Questa la squadra arbitrale:

Arbitro: Michael FABBRI di Ravenna.

Assistenti: Alessandro COSTANZO di Orvieto – Matteo PASSERI di Gubbio.

IV ufficiale: Luca ZUFFERLI di Udine.

VAR: Fabio MARESCA di Napoli.

AVAR: Ciro CARBONE di Napoli.

20.30 Nel frattempo si è chiuso 2-2 il match tra Bologna e Genoa, primo anticipo della quinta giornata, oltre a Fiorentina-Inter stasera al “Gewiss Stadium” di Bergamo si giocherà anche Atalanta-Sassuolo in contemporanea al match del “Franchi” di Firenze.

20.28 Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha segnato quattro goal in Serie A TIM contro la Fiorentina, la sua vittima preferita nel massimo campionato italiano – tre delle sue quattro reti contro i viola sono arrivate all’Artemio Franchi di Firenze.

20.25 Giacomo Bonaventura ha realizzato quattro goal contro l’Inter in Serie A TIM, solamente contro Bologna e Napoli (cinque) ha fatto meglio – tuttavia tutte le reti sono arrivate nei primi quattro incontri, con la maglia dell’Atalanta, mentre nei successivi 11 con Milan e Fiorentina non ha trovato nemmeno un goal.

20.23 Dopo una striscia di cinque vittorie esterne consecutive nello scorso campionato, tra febbraio e aprile, l’Inter ha vinto solamente due delle ultime sei gare esterne in Serie A TIM, con tre pareggi e una sconfitta nel parziale.

20.20 I giocatori della Fiorentina entrano in campo per il riscaldamento al “Franchi”:

20.18 L’Inter va a segno da 23 partite consecutive in Serie A TIM: dovesse trovare la rete in questo match eguaglierebbe la sua miglior striscia di partite di fila in goal nella storia della competizione (24 nella stagione 1949/50 sotto la guida di Giulio Cappelli).

20.16 Fiorentina e Inter contano un solo precedente in Serie A TIM di martedì: il 25 settembre 2018, quando l’Inter di Spalletti sconfisse 2-1 la Fiorentina di Pioli al “Meazza”.

20.13 La Fiorentina non vince contro l’Inter in Serie A TIM dall’aprile 2017 (5-4 a Firenze): nelle ultime otto sfide quattro successi nerazzurri e quattro pareggi. Dal 2017/18, infatti, l’Inter è l’unica formazione tra quelle affrontate più di due volte in campionato che la formazione viola non ha mai battuto.

20.10 Questa la disposizione tattica della Fiorentina di Vincenzo Italiano:

20.08 La Fiorentina dovrà ben guardarsi da Ivan Perisic, vera e propria bestia nera del club toscano. In Serie A il croato ha infatti trovato la via del goal quattro volte contro i viola, andando a segno in ciascuna delle sue ultime due presenze al “Franchi”. Solo contro il Chievo (sette goal) ha fatto meglio.

20.06 Preventivabili invece le scelte di Simone Inzaghi che avrà ai box sia Arturo Vidal che Joaquìn Correa per infortunio.

20.04 I giocatori della Fiorentina sul prato dello stadio “Artemio Franchi” nel pre-partita:

20.01 Scelta insolita invece sull’out di destra difensivo dove dovrebbe essere adattato il centrocampista Marco Benassi con Odriozola e Venuti che partiranno invece dalla panchina.

19.59 Tra le fila della compagine viola ci sarà dunque il secondo esordio per Matija Nastasic al centro della difesa. Il classe 1993 aveva già indossato la maglia della Fiorentina nella stagione 2011-2012 con 26 presenze e 2 goal per poi essere ceduto al Manchester City per 16 milioni di euro più il cartellino del difensore montenegrino Stefan Savic.

19.57 Così invece la Fiorentina:

19.55 Queste le maglie con cui l’Inter scenderà in campo stasera:

19.52 Vincenzo Italiano dispone invece il suo 4-3-3 con Dragowski in porta, Benassi e Biraghi sugli esterni con Milenkovic e Nastasic i centrali, Bonaventura, Torreira e Duncan a centrocampo, Sottil a sinistra, Nico Gonzalez a destra e Vlahovic riferimento centrale del tridente offensivo.

19.50 Simone Inzaghi schiera dunque il suo 3-5-2 con Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni a comporre la collaudata linea difensiva, Darmian e Perisic sugli esterni, Barella, Brozovic e Calhanoglu a centrocampo, Lautaro-Dzeko la coppia offensiva.

19.47 Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi Simone.

19.45 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Inter.

Serie A, il programma del turno infrasettimanale

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Inter, match infrasettimanale valido per la quinta giornata di andata del campionato di Serie A TIM 2021-2022. Dopo il week-end è già ora di tornare in campo per i campioni d’Italia in carica che affrontano la difficile trasferta del “Franchi” di Firenze.

Sarà una sfida interessante quella che andrà in scena in Toscana, tra due squadre protagoniste di un ottimo avvio di stagione. In queste prime quattro giornate l’Inter del nuovo corso targato Simone Inzaghi ha trovato tre vittorie contro Genoa (4-0), Hellas Verona (1-3) e Bologna nell’ultimo turno (un roboante 6-1 a San Siro) e un pareggio (2-2 esterno in casa della Sampdoria). La Fiorentina di Vincenzo Italiano invece dopo il k.o. del primo turno con la Roma ha sempre vinto ed è attualmente quinta a quota 9 punti in classifica.

Per quanto attiene ai dubbi di formazione nell’Inter saranno fuori sia Vidal che Correa per infortunio. Mentre tra le fila della Fiorentina si è fermato Pulgar. Inzaghi dovrebbe proporre il classico 3-5-2 con Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni a comporre la linea difensiva, Dumfries e Perisic sugli esterni, Brozovic, Barella e Calhanoglu a centrocampo, Lautaro-Dzeko il tandem offensivo. Per Italiano è invece ipotizzabile il 4-3-3 con Dragowski in porta. Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi in difesa, Bonaventura, Torreira e Duncan a centrocampo, Callejon a destra, Saponara a sinistra, e Vlahovic riferimento centrale del tridente d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Inter, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A TIM 2021-2022. Calcio d’inizio previsto per le ore 20.45 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 19.45.

