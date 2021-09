LIVE Djokovic-Zverev 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2, US Open 2021 in DIRETTA: il serbo vince una sfida fantastica e vola in finale per la Storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

05.17 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata!

05.16 Diamo un’occhiata alle statistiche: 12 ace per il serbo contro i 16 del tedesco e 2 doppi falli contro ben 8 del teutonico. Percentuali quasi equiparate con Nole che ha vinto il 77% di punti con la prima e il 42% con la seconda contro il 75% del #4 al mondo con la prima e il 50% con la seconda. Fatali le palle break: 9 su 12 salvate dal balcanico contro le 3/9 del classe ’97. Alla fine sono solo 8 i punti di differenza: 141 a 133 in favore del #1 al mondo.

05.13 Novak Djokovic vola in finale agli US Open 2021! Il serbo trova la nona presenza nell’atto conclusivo newyorkese e proverà a vincere il trofeo per la quarta volta. Ma con due obiettivi in più: vincere il quarto Slam dell’anno, e quindi realizzando il glorioso Grande Slam, e superare Roger Federer e Rafael Nadal scalzandoli con 21 Major. Il serbo ha vinto 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2 in poco più di tre ore e mezza e sfruttando come sempre i dettagli, in cui Alexander Zverev ha peccato, soprattutto quando la poteva recuperare come nel finale. Il #1 al mondo sfiderà il #2, ovvero Daniil Medvedev, mentre il tedesco non potrà difendere la finale dello scorso anno.

FINE QUINTO SET

6-2 GAME SET AND MATCH NOVAK DJOKOVIC!!! IL SERBO VOLA IN FINALE A NEW YORK AL TERMINE DI UN MATCH BELLISSIMO!!!!!

30-40 MATCH POINT DJOKOVIC!!! IL SERBO A UN PASSO DALLA FINALE!

30-30 Ancora un accelerazione del serbo che chiude con il rovescio lungolinea.

30-15 Ace del tedesco.

15-15 Zverev scalfisce la resistenza di Nole e trova il vincente di diritto diagonale.

0-15 Scambio durissimo vinto da Djokovic che prova a variare nuovamente ritmo e scherzare l’avversario: diritto lungolinea, palla corta e chiusura a volo.

5-2 BREAK ZVEREV!!!! IL TEDESCO ALLA QUINTA OCCASIONE PROVA A RIAPRIRE IL MATCH!

40-AD ALTRA PALLA BREAK ZVEREV!!!! Il tedesco vince uno scambio durissimo passando il serbo che aveva provato il serve&volley.

40-40 Ace centrale di Nole.

40-AD Rovescio in corridoio del tennista serbo.

40-40 Servizio e diritto diagonale del serbo.

40-AD ALTRA CHANCE PER ZVEREV! Il tedesco potrebbe pentirsi se non dovesse sfruttare queste palle break.

40-40 Risposta in rete del tedesco.

30-40 Diritto profondo di Nole che manda in confusione Zverev.

15-40 DUE PALLE BREAK ZVEREV! Il tedesco prova a tornare in partita.

15-30 Ace di Djokovic.

0-30 Sul nastro il diritto di Nole.

0-15 Gran risposta del tedesco.

5-1 Il tedesco prova a restare nel match.

40-15 Servizio e diritto di Zverev.

30-15 Gran prima del tedesco.

15-15 Risposta vincente del serbo.

15-0 Ace di Zverev.

5-0 SERVIZIO A ZERO E BREAK CONFERMATO! Serve un miracolo al tedesco.

40-0 Ace di Nole.

30-0 Altra prima pazzesca del serbo.

15-0 Ai punti Zverev sta perdendo tutti gli scambi lunghi: 17 punti a 6 nel quinto set per il balcanico.

4-0 DRAMMA ZVEREV!!!!!! INCREDIBILE ERRORE DEL TEDESCOOOO!!!!! Djokovic si carica ed esulta!!!!! Il serbo compie tre miracoli pazzeschi smontando mentalmente il tedesco che dopo un angolo assurdo, sbaglia lo smash più semplice e adesso ha due break da recuperare.

30-40 PALLA BREAK NOLE!!!!! IL SERBO CARICA E STADIO TUTTO PER LUI! Rovescio in recupero pazzesco ed errore sottorete di Zverev con il diritto in avanzamento.

30-30 Altro vincente di Djokovic che sta cambiando marcia: diritto vincente diagonale.

30-15 Adesso è Nole ad avere il pallino del match in mano: palla corta deliziosa a scherzare Zverev.

30-0 Ace del tedesco.

15-0 Ottima prima di Zverev.

3-0 PARTENZA DA URLO DI NOLE NEL QUINTO SET! Break confermato dal serbo.

40-15 Ottima prima del serbo.

30-15 Servizio e diritto di Nole.

15-15 Risposta vincente di diritto di Zverev.

15-0 Ottima prima di Djokovic che chiude a volo.

2-0 SCAMBIO PAZZESCOOOOOO!!!!!!!! BREAK DJOKOVIC MA CHE PUNTO GIOCATO DA ENTRAMBI!!! 30 COLPI CHE HANNO LASCIATO APERTO QUALSIASI SCENARIO! Nole vince il punto con il passante di diritto diagonale dopo la palla break raggiunta da Zverev.

30-40 ATTENZIONE ALLA PALLA BREAK PER DJOKOVIC! Il serbo spinge sul rovescio del tedesco che arriva in ritardo.

30-30 Diritto diagonale profondissimo del tedesco e chiusura a volo. Passati 180′ adesso.

15-30 Doppio fallo del tedesco.

15-15 Prima potente di Zverev.

0-15 Diritto vincente di Djokovic.

1-0 Nole comincia benissimo il set decisivo.

40-15 In rete la risposta di Zverev.

30-15 Prima vincente del #1 al mondo.

15-15 In ritardo il tedesco con il diritto.

0-15 Ottima risposta di Zverev con il diritto.

INIZIO QUINTO SET

04.29 Alexander Zverev, come nel primo set, conquista il quarto set per 6 giochi a 4 e riapre la sfida volgendola al quinto parziale. Crollo fisico importante per Novak Djokovic che ha un po’ subito le accelerazioni e l’aggressività del tedesco.

FINE QUARTO SET

4-6 QUARTO SET SASCHA ZVEREV!!!!! SI VOLA AL QUINTO E DECISIVO SET!

40-15 Diritto vincente del tedesco dopo aver dominato la diagonale di rovescio.

30-15 Doppio fallo del tedesco.

30-0 In corridoio il rovescio angolato di Nole.

15-0 Secondo ace di Zverev nel set.

4-5 Djokovic prolunga il set! Il serbo domina gli angoli e chiude con lo smash.

AD-40 Prima potente di Nole.

40-40 Zverev vuole chiudere la pratica per il quarto set! Si va ai vantaggi.

40-30 Diritto in contropiede vincente del #1 al mondo.

30-30 Servizio e diritto di Djokovic.

15-30 ALTRA RISPOSTA VINCENTE DI ZVEREV! Sorpreso Nole da fondocampo.

15-15 Ottimo diritto in profondità di Zverev.

15-0 Servizio e diritto del serbo.

3-5 Servizio a zero del tedesco: Nole deve allungare il set.

40-0 Servizio e diritto del #4 al mondo.

30-0 Ace del tedesco.

15-0 Gran prima di Zverev.

3-4 Servizio a zero del #1 al mondo.

40-0 Servizio e diritto di Djokovic.

30-0 Ottima prima di Nole.

15-0 Risposta lunga del tedesco.

2-4 Nole in difficoltà! Non trova più soluzioni, soprattutto energie fisiche.

AD-40 Servizio e diritto diagonale del tedesco.

40-40 Rovescio scomposto e lungo del tennista teutonico.

40-30 Buona prima di Zverev che chiude sottorete.

30-30 Scappa via il diritto di Zverev: in corridoio la difesa del tedesco.

30-15 Servizio e rovescio diagonale di Zverev che chiude a volo.

15-15 Doppio fallo del #4 al mondo.

15-0 Ottima prima del teutonico.

2-3 Djokovc resta attaccato al quarto set provando a recuperare energie.

40-30 Profondo il rovescio del tedesco: lento Nole con i piedi.

40-15 Risposta lunga di Zverev.

30-15 Servizio e diritto del serbo.

15-15 DIRITTO DI DJOKOVIC FUORI DI POCHISSIMO! 26^ errore di diritto.

15-0 Buona prima del serbo.

1-3 Serve conferma il break! Risposta lunga del serbo.

40-15 Prima vincente del tedesco.

30-15 Il serbo sfianca Zverev mettendolo all’angolo del rovescio: colpo lungo del tedesco.

30-0 Piuttosto scarico il serbo che non trova il campo: diritto in rete.

15-0 Zverev sale in cattedra con il rovescio e trova il punto sottorete.

1-2 SCATENATO ZVEREV!!!!! IL TEDESCO TROVA IL DIRITTO LUNGOLINEA E PIAZZA IL BREAK. Momento negativo dal punto di vista fisico per il #1 del mondo che guarda il suo angolo.

40-AD NUOVA CHANCE PER ZVEREV! Il tedesco ottiene un altro vincente.

40-40 Prima esterna potente del serbo.

40-AD PALLA BREAK ZVEREV! Il tedesco sta sfruttando il miglior momento fisico e trova il diritto lungolinea chiudendo poi a volo.

40-40 Zverev sale in cattedra con il diritto e annulla la chance di vincere il game.

AD-40 ROVESCIO DIAGONALE PAZZESCO DI DJOKOVIC!

40-40 Zverev trova la profondità in risposta e piazza il rovescio vincente.

40-30 Servizio e diritto di Nole.

30-30 Di poco largo il rovescio diagonale di Nole.

30-15 Rovescio lungolinea vincente di Zverev.

30-0 ROVESCIO STRETTISSIMO DI DJOKOVIC! Passante pazzesco sulla discesa a rete di Zverev.

15-0 Lungo il diritto di manovra del tedesco.

1-1 PASSANTE DI DIRITTO DI ZVEREV! A nulla vale il recupero di Nole con il rovescio.

40-30 Gran recupero di Nole con il rovescio ma dopo il diritto in avanzamento Zverev chiude a volo.

30-30 Chiusura a rete di Djokovic dopo aver accelerato con il diritto.

30-15 Altro servizio potente di Zverev.

15-15 Prima esterna del tedesco.

0-15 Gran risposta di diritto del serbo.

1-0 Nole comincia alla grande il primo game del nuovo parziale.

40-30 Prima esterna del #1 al mondo.

30-30 DIRITTO VINCENTE IN CORSA DI ZVEREV! Nole rimane impassibile davanti al colpo del tedesco.

30-15 Prima vincente di Nole.

15-15 Il tedesco sale in cattedra con il diritto e chiude a volo. Intanto ha un problema all’occhio sinistro.

15-0 Ottima prima del serbo.

INIZIO QUARTO SET

03.39 Novak Djokovic sale 2 set a 1 all’interno di una semifinale pazzesca come testimoniato dal decimo game, in cui Nole ha brekkato, del terzo set vinto dal serbo. Scambi lunghissimi, tensione alle stelle e pubblico in visibilio: al termine di un parziale equilibrato, è sempre il #1 al mondo a spuntarla. Si vola al quarto set.

FINE TERZO SET

6-4 TERZO SET NOVAK DJOKOVIC!!!! IL SERBO PIAZZA IL BREAK IN UN TURNO COMPLICATISSIMO!!!! Il serbo si porta dalla sua parte il pubblico dopo aver dominato il punto con il diritto e aver chiuso a volo.

30-40 SCAMBIO SEMPLICEMENTE INCREDIBILE!!!!!! ZVEREV SFIANCA DJOKOVIC E PUBBLICO IN VISIBILIO! Il tedesco trova il diritto a sventaglio vincente dopo aver dominato l’avversario in uno scambio lungo più di 30 colpi!

15-40 SUL NASTRO IL DIRITTO DI NOLE! Zverev questa volta si salva trovando la profondità.

0-40 TRE SET POINT DJOKOVIC! Il tedesco sbaglia ancora da posizione favorevole!

0-30 ZVEREV NERVOSISSIMO!!!! IL TEDESCO RECLAMA PER UN DIRITTO FUORI DI POCHISSIMO! Sale la tensione: altro scambio durissimo perso dal tedesco.

0-15 Nole prova a farsi sentire in risposta sfiancando Zverev al termine di 18 colpi.

5-4 Djokovic non trema e mette pressione al tedesco che deve allungare il set.

40-15 SUL NASTRO IL RECUPERO DI DIRITTO DI ZVEREV! Gran diagonale di Djoker.

30-15 Ottima prima del serbo.

15-15 Sul nastro questa volta la soluzione di palla corta del serbo.

15-0 PALLA CORTA MAGISTRALE DI NOLE E LOB DI ROVESCIO DA MANUALE!

4-4 In rete la risposta di Nole: game decisivi.

40-30 Risposta steccata da Djokovic.

30-30 Pessimo diritto di Zverev che termina sotto al nastro.

30-15 Diritto di poco largo di Nole nel tentativo di spostare l’avversario.

15-15 Lungo il diritto di Nole in risposta.

0-15 Risposta inisidiosa di Djokovic e Zverev in difficoltà.

4-3 PALLA CORTA DELIZIOSA DI DJOKOVIC! Il serbo incita la folla dopo aver difeso la riga di fondo e aver chiuso il punto con una palla corta.

40-15 Ottima prima di Nole.

30-15 “PARATA” IN RETE DI ZVEREV! Il tedesco attacca la rete ma sul secondo passante non può nulla.

15-15 Lungo il diritto di Zverev nel tentativo di colpire in contropiede Nole.

0-15 Scappa via il diritto in manovra di Nole dal centro del campo.

3-3 Ace del tedesco allo scoccare dei 100 minuti.

40-0 Ace di Zverev e altra pallina sgonfia.

30-0 Di poco fuori il diritto dal centro del campo del serbo.

15-0 Ottima prima di Zverev.

3-2 PIZZICATA LA LINEA DA DJOKOVIC!!! Proteste di Zverev contro la tecnologia.

AD-40 Servizio e diritto lungolinea di Nole.

40-40 Bravissimo Zverev a tenere inchiodato Nole dal lato del rovescio e dominare con il diritto.

AD-40 FUORI DI POCHISSIMO IL DIRITTO LUNGOLINEA DI ZVEREV!

40-40 PASSATO ZVEREV! Il tedesco sale in cattedra ma Djokovic trova il passante vincente.

30-40 Contropiede vincente di Nole.

15-40 DUE PALLE BREAK ZVEREV!!!!! LUNGOLINEA DI ROVESCIO PAZZESCO SULLA DISCESA A RETE DI NOLE

15-30 In ritardo ancora il serbo con il diritto: Zverev deve approfittarne.

15-15 Nole perde campo e Zverev ne approfitta con il diritto.

15-0 Servizio e diritto del serbo.

2-2 Lunga la risposta di Nole.

40-0 Prima vincente di Zverev.

30-0 Si ferma sul nastro il diritto a sventaglio del serbo.

15-0 Ottima prima di Zverev.

2-1 Nole resta avanti nel punteggio.

40-30 In rete il diritto in uscita dal servizio del serbo.

40-15 Il #4 al mondo non trova più continuità.

30-15 Scappa via la risposta del tedesco.

15-15 Brutto diritto di Zverev a campo aperto.

0-15 Diritto profondissimo di Zverev e Nole resta immobile.

1-1 Risposta in rete del balcanico.

40-30 DI CLASSE NOLE! Il serbo sale in cattedra con il diritto lungolinea e chiude con la demi-volée di diritto.

40-15 Scappa via la risposta di Djokovic.

30-15 Servizio e diritto del classe ’97 sotto gli occhi del papà.

15-15 LUNGO IL DIRITTO DI DJOKOVIC! Gran accelerazione diagonale di Zverev.

0-15 Diritto profondissimo di Nole: Zverev deve tornare a giocare come nel primo set.

1-0 Nole comincia alla grande il terzo set annullando anche una chance di break.

AD-40 Servizio e diritto del #1 al mondo che chiude con una deliziosa demi-volée.

40-40 Prima vincente del serbo.

30-40 PALLA BREAK ZVEREV! Il tedesco ha ritrovato profondità e sale in cattedra con il diritto diagonale chiudendo a rete.

30-30 Servizio e diritto di Djokovic.

15-30 Prima centrale del serbo.

0-30 DIRITTO PAZZESCO DI ZVEREV IN AVANZAMENTO!

0-15 Lento in uscita dal servizio il campione serbo.

INIZIO TERZO SET

02.50 Novak Djokovic ristabilisce subito la parità e dopo aver perso il primo set per 4-6, conquista senza problemi il secondo parziale dove sono stati fatali i break del secondo e ottavo gioco quando tutto era già deciso.

FINE SECONDO SET

6-2 SECONDO SET DJOKOVIC! Il serbo rimette tutto in discussione subito.

30-40 Prima vincente del teutonico.

15-40 DUE SET POINT DJOKOVIC!

15-30 Prima vincente del tedesco.

0-30 Diritto vincente in risposta del serbo.

0-15 Lento Zverev che è calato di rendimento rispetto al primo set.

5-2 Nole resta avanti nel secondo set: Zverev deve prolungare il set.

40-30 Si ferma sul nastro il rovescio di Nole piuttosto statico sulla linea di fondo.

40-15 Scappa via il diritto di manovra del classe 1997 in difficoltà sul diritto di Nole.

30-15 Palla corta vincente del tedesco.

30-0 Scappa via la risposta di Zverev.

15-0 Prima centrale di Nole.

4-2 Altro vincente sulla linea ma si gioca sui turni di servizio del serbo.

40-15 Servizio e diritto del #4 al mondo.

30-15 Doppio fallo di Zverev.

30-0 Ottima prima del tedesco.

15-0 Ace di Zverev.

4-1 Nessun problema per il serbo che vuole conquistare il set.

40-30 Prima vincente del serbo.

30-30 Terzo ace di Nole.

15-30 CADE DJOKOVIC! Caduta rischiosa per il serbo sul diritto diagonale vincente di Zverev.

15-15 Gran rovescio diagonale di Zverev.

0-15 Ottavo errore non forzato nel secondo set del teutonico.

3-1 Zverev prova a restare attaccato al secondo set.

40-15 Diritto vincente in risposta del #1 al mondo.

40-0 Risposta larga di Nole.

30-0 Prima potente di Zverev.

15-0 Ace di Zverev.

3-0 Lungo il recupero di Zverev sulla palla corta del serbo.

40-0 SCAMBIO DURISSIMO VINTO DA DJOKOVIC! 17 colpi utili per riuscire a conquistare in allungo uno dei più duri del match.

30-0 Prima potente del serbo.

15-0 Servizio e diritto di Nole.

2-0 ED ECCO SUBITO IL BREAK! Nole non perde tempo e alla prima chance non sbaglia.

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC! SERVIZIO E DIRITTO LUNGO A CAMPO APERTO.

30-30 Nole prova a crescere in risposta: palla corta imprendibile per Zverev.

30-15 Servizio e diritto diagonale di Zverev.

15-15 Lunga la difesa di Djokovic sul rovescio lungolinea del tedesco.

0-15 Risposta profonda di diritto di Djokovic.

1-0 Con tanta fatica Djokovic comincia bene il secondo set.

AD-40 Contropiede di diritto lungolinea di Nole.

40-40 STECCA DI NOLE! Risposta profonda di rovescio del tedesco.

40-30 Di poco largo il diritto diagonale di Zverev.

30-30 Servizio e diritto di Djokovic.

15-30 Contropiede di diritto del classe ’97 sulla discesa a rete del serbo.

15-15 Risposta lunga del tedesco.

0-15 Scappa via il rovescio di Nole in uscita dal servizio.

INIZIO SECONDO SET

02.13 Alexander Zverev comincia alla grande la seconda semifinale maschile vincendo il primo parziale per 6 giochi a 4. Fatale il break del nono game sfruttando la seconda palla break a disposizione del parziale: partenza ad handicap per il serbo che è partito spesso da questa situazione ultimamente…

FINE PRIMO SET

4-6 BREAK CONFERMATO E PRIMO SET DI SASCHA ZVEREV! Partenza con handicap per il serbo.

40-30 Lungo il rovescio di Zverev che perde il controllo.

40-15 Doppio fallo del teutonico.

40-0 TRE SET POINT ZVEREV! Ace del tedesco.

30-0 Risposta in rete del serbo.

15-0 Gran prima del tedesco.

4-5 BREAK ZVEREV!!! ALTRO DOPPIO FALLO E SORPASSO SANGUINOSO!

15-40 DUE PALLE BREAK ZVEREV! Brivido per Nole adesso.

15-30 SUL NASTRO IL DIRITTO DI NOLE! Zverev continua a pressare dal lato meno forte quest’oggi.

15-15 Gran diritto lungolinea del serbo.

0-15 Risposta profonda di Zverev: lento in uscita dal servizio Nole.

4-4 Altro diritto lungo di Nole e parità nel primo set.

40-15 DI POCO LARGO IL DIRITTO DEL SERBO!

30-15 PUNTO PAZZESCO DI DJOKOVIC! Il teutonico attacca la rete, poi para il passante di diritto di Nole che schiaccia sottorete a rimbalzo.

30-0 Termina lunga la risposta di Nole.

15-0 Prima centrale di Zverev.

4-3 Dopo il primo momento di difficoltà, Nole si salva annullando la chance di break e conduce il set.

AD-40 Nole scherza Zverev con il diritto: prima si apre il campo sul lungolinea e chiude con la palla corta.

40-40 Ace immediato di Nole.

30-40 SI SCALDA IL MATCH A NY!!!! ZVEREV OTTIENE LA PALLA BREAK E CARICA IL PUBBLICO! Palla corta di Nole, controsmorzata del tedesco che chiude il punto sul recupero del serbo.

30-30 Altro errore del #1 al mondo in difficoltà sulla profondità del teutonico.

30-15 Servizio e diritto a sventaglio largo del serbo.

30-0 Lunga la risposta del tedesco.

15-0 Serve&volley vincente del serbo.

3-3 Partenza perfetta di entrambi al servizio.

40-0 Servizio e diritto in contropiede di Zverev.

30-0 Risposta in rete del serbo.

15-0 Prima vincente del tedesco.

3-2 Scappa via il rovescio di Zverev che perde la diagonale.

40-30 Ace del serbo.

30-30 Servizio e diritto del serbo.

15-30 Gran prima di Nole.

0-30 CHE ACCELERAZIONE DI ZVEREV! Diritto diagonale pazzesca del tedesco.

0-15 Rovescio profondo ed insidioso di Zverev.

2-2 Ace centrale del tedesco.

40-15 Diritto diagonale profondo di Nole.

40-0 Ace del #4 al mondo.

30-0 Gran servizio di Zverev.

15-0 Prima esterna del tedesco.

2-1 Djokovic comincia alla grande al servizio.

40-15 Diritto in rete di Nole nel tentativo di manovra.

40-0 Servizio e diritto vincente del #1 al mondo.

30-0 Ace di Nole.

15-0 Prima potente del serbo.

1-1Avvio semplice per entrambi i campioni.

40-15 Ace del tedesco.

30-15 Gran diritto diagonale in avanzamento del serbo e palla corta vincente.

30-0 Servizio e rovescio diagonale del tedesco.

15-0 Diagonale di rovescio durissima persa da Nole con il back velenoso di Zverev letale.

1-0 Inizio perfetto del #1 al mondo.

40-0 Ace del serbo.

30-0 Servizio e diritto di Nole che chiude a volo.

15-0 Ace di Djokovic.

0-0 Si comincia sull’Arthur Ashe Stadium! Batte il serbo.

INIZIO PRIMO SET

01.32 Appuntamento alle 22 per la finale maschile di domenica sera: domani allo stesso orario invece la finale femminile tra Leylah Fernandez ed Emma Raducanu.

01.29 Al via il riscaldamento!

01.26 Ci siamo! Ecco l’ingresso in campo dei giocatori.

01.23 Giocatori nel tunnel: stanno entrando in campo prima delle consuete interviste pre-match.

01.20 Gioco di luci sul Centrale! Con un po’ di ritardo si sta per cominciare a Flushing Meadows.

01.17 Decisamente meno tornei quest’anno per il serbo che a Maiorca per esempio ha perso a tavolino in doppio in finale in coppia con Gomez Herrera.

01.14 C’è un po’ di ritardo a Flushing Meadows.

01.12 Nessun torneo per il serbo invece dopo Wimbledon vinto contro Matteo Berrettini e la delusione olimpica in cui ha perso anche il bronzo nelle varie discipline.

01.10 Dopo gli ottavi di finale di Wimbledon persi contro Auger-Aliassime, Zverev ha svoltato vincendo la medaglia d’oro a Tokyo e il trofeo ATP 1000 a Cincinnati contro Andrey Rublev.

01.08 Tramonto da urlo in corso a NY! Domani sabato 11 settembre per gli americani ricorreranno i 20 anni dagli attentati che colpirono la Grande Mela. Una giornata particolare che sarà ricordata con varie manifestazioni.

01.06 Intanto definite anche le coppie finaliste che si giocavano l’accesso agli atti conclusivi questa sera: Gauff/McNally hanno vinto 6-6(1-2) con ritiro contro Dabrowski e Stefani mentre Krawczyk/Salisbury ha trionfato 7-6(2) 6-4 contro gli americani Pegula/Krajicek nel misto.

01.04 I giocatori stanno ultimando il riscaldamento negli spogliatoi.

01.02 Il serbo invece, oltre i tre set con cui ha vinto contro l’olandese, è giunto sin qui battendo il danese Rune, per poi battere in quattro set Kei Nishikori, Jenson Brooksby e Matteo Berrettini.

01.00 Percorso netto dunque per il teutonico che ha avuto la meglio su grandi esperti della superficie e giovani talenti: da Sam Querrey a Jannik Sinner passando per Albert Ramos-Vinolas, Jack Sock e Lloyd Harris.

00.58 Manca sempre meno all’inizio della sfida! Sale la tensione sull’Arthur Ashe Stadium.

00.56 Il tedesco vuole vincere anche per tornare al terzo posto in classifica: un successo finale gli permetterebbe di superare Stefanos Tsitsipas. Solo un set perso sin qui al terzo turno contro l’americano Jack Sock per il #4 della Race.

00.54 Alexander Zverev invece vuole bissare la finale dello scorso anno quando perse contro Dominic Thiem e per farlo dovrà dare il meglio di sé come avvenuto in Asia: si tratterebbe della seconda finale Major in carriera.

00.52 Tanti parziali persi per Djokovic che ha vinto con tutta la forza e la serenità possibile, vincendo l’unica sfida da immacolato contro l’olandese Tallon Griekspoor.

00.50 Il balcanico si è già qualificato per le Finals a Torino con 7890 punti davanti a Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Il tedesco segue a ruota con 4915 punti e una vittoria gli spalancherebbe le porte della top4.

00.48 Il serbo ha consolidato ulteriormente il primo posto in classifica sia nella generale che nella Race: nella prima classifica Nole ha 11653 punti e in caso di vittoria odierna volerebbe a 12133 punti.

00.46 Il #1 al mondo è vicino a fare la Storia ma dopo la delusione olimpica, vedremo se davvero il serbo sarà in grado di chiudere un cerchio e terminare il Grande Slam dopo aver fallito e sopportato la fatica del viaggio a Tokyo.

00.44 Il #1 al mondo ha vinto tre sfide di fila tra Londra alle Finals nel round robin e i quarti di finale di Parigi nel 2019 battuto per 7-5 6-2 6-2.

00.42 Le altre due vittorie su cemento all’aperto del serbo sono giunte all’ATP Cup di inizio anno e a Shanghai nel 2018. Le altre due vittorie del teutonico risalgono alle finali di Roma nel 2017 e delle Finals dell’anno successivo.

00.40 3 successi a 1 nei precedenti match sul cemento all’aperto in favore del serbo che ha vinto l’ultimo match contro il tedesco in quattro set ai quarti di finale in Australia.

00.38 In Giappone il tedesco l’ha spuntata in rimonta 1-6 6-3 6-1 negando la possibilità della medaglia d’oro del serbo che proverà a vincere il Grande Slam dopo le vittorie a Melbourne contro Daniil Medvedev, a Parigi contro Stefanos Tsitsipas e a Wimbledon ai danni di Matteo Berrettini.

00.36 Decimo confronto tra i due giocatori protagonisti tra poco: il serbo è avanti 6-3 negli scontri diretti. Nell’ultima sfida, il tedesco l’ha spuntata in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo, giocandosi l’accesso alla finale che gli ha dato la medaglia d’oro contro Karen Khachanov.

00.34 Il russo ha vinto poco più di 90 minuti fa contro il canadese Felix Auger-Aliassime spuntandola per 6-4 7-5 6-2 alla fine di un match dominato dal #2 al mondo ma in cui il classe 2000 non ha sfruttato le sue chance nel secondo set.

00.32 Il match sarà l’unico incontro della sessione serale sul Campo Centrale di New York, il cui programma prenderà il via all’1.00 italiana: chi raggiungerà Daniil Medvedev in finale?

00.30 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, sfida valida per la seconda semifinale del torneo singolare maschile US Open 2021 a Flushing Meadows.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, sfida valida per la seconda semifinale del torneo singolare maschile US Open 2021 a Flushing Meadows. Decimo confronto tra i due giocatori: il serbo è avanti 6-3 negli scontri diretti. Nell’ultima sfida, il tedesco l’ha spuntata in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo, giocandosi l’accesso alla finale che gli ha dato la medaglia d’oro contro Karen Khachanov. 3 successi a 1 nei precedenti match sul cemento all’aperto in favore del serbo.

Il #1 al mondo è vicino a fare la Storia ma dopo la delusione olimpica, vedremo se davvero il serbo sarà in grado di chiudere un cerchio e terminare il Grande Slam dopo aver fallito e sopportato la fatica del viaggio a Tokyo. Il serbo ha consolidato ulteriormente il primo posto in classifica sia nella generale che nella Race: tanti parziali persi per Djokovic che ha vinto con tutta la forza e la serenità possibile, vincendo l’unica sfida da immacolato contro l’olandese Tallon Griekspoor.

Alexander Zverev invece vuole bissare la finale dello scorso anno quando perse contro Dominic Thiem e per farlo dovrà dare il meglio di sé come avvenuto in Asia. Il tedesco vuole giocare la seconda finale Major in carriera e provare a vincere il primo Slam, tornando in terza posizione scavalcando Stefanos Tsitsipas. Solo un set perso sin qui al terzo turno contro l’americano Jack Sock per il #4 della Race e già vicino alla qualificazione per Torino.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, sfida valida per la seconda semifinale del torneo singolare maschile US Open 2021 a Flushing Meadows, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match sarà l’unico incontro della sessione serale sul Campo Centrale di New York, il cui programma prenderà il via all’1.00 italiana. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, dove Eurosport è disponibile.

