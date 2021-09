LIVE Ciclismo, cronometro juniores Europei in DIRETTA: inizia la prova di Alessandro Romele

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.07 Tra cinque minuti partiranno due dei favoritissimi: Antonio Morgado e Per Strand Hagenes.

11.04 Ora parte Alessandro Romele e, subito dopo, toccherà a un altro nome molto pericoloso, il tedesco Emil Herzog.

11.02 L’irlandese Scully passa all’intermedio con un secondo di margine da kockelmann.

11.01 Il lussemburghese Mathieu Kockelmann fa il nuovo miglior tempo all’intermedio abbassando quello di Tavares di 23″.

11.00 E’ partito male il norvegese Holter, il quale perde 20″ da Tavares all’intermedio.

10.58 Il primo tempo interessante all’intermedio piazzato al chilometro 8,85 è quello del portoghese Gonçalo Tavares: 11:15.37.

10.56 Il prossimo nome importante a partire sarà il Belga Alec Segaert, il quale inizierà al prova alle 11.00.

10.52 Il primo degli azzurri, Alessandro Romele, partirà alle 10.04.

10.48 E’ appena partito il norvegese Trym Bjørner Westgaard Holther, uno dei favoriti di oggi.

10.45 Si parte!

10.40 L’Italia sarà rappresentata da Samuele Bonetto e Alessandro Romele.

10.35 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport, tra dieci minuti si parte.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della cronometro juniores degli Europei 2021 di ciclismo su strada. I grandi favoriti per il successo nella prova contro il tempo che si snoda lungo le strade del Trentino sono il belga Cian Uijtdebroeks, già promesso sposo della Bora-Hansgrohe, e l’imponente norvegese Per Strand Hagenes, di recente vincitore della prestigiosa Corsa della Pace.

Per quanto concerne gli outsider, invece, i nomi più interessanti sono lo spagnolo Ivan Romeo, di recente terzo alla crono della Corsa della Pace, il tedesco Emil Herzog, che ha concluso al secondo posto della classifica generale la Corsa della Pace, il norvegese Trym Westgaard Holther, il quale ha battuto Hagenes al campionato nazionale norvegese, il belga Alec Segaert, che negli scontri diretti ha dimostrato di non essere troppo lontano dal livello di Uijtdebroeks, l’elvetico Jan Christen, atleta capace di primeggiare in tutte le discipline del pedale, e l’enfant prodige portoghese Antonio Morgado, che ha già vinto diciassette gare quest’anno.

Per l’Italia non sarà facile lottare per la medaglia, anche se le punte azzurre sono due corridori assolutamente promettenti. A rappresentare il Bel Paese, infatti, ci saranno Samuele Bonetto, fresco di successo nell’inseguimento individuale ai Mondiali juniores su pista, e Alessandro Romele, il quale è giunto settimo alla cronometro della Corsa della Pace. La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle 10.45, mi raccomando, non mancate!

