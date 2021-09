LIVE Canoa velocità, Mondiali 2021 in DIRETTA: Andrea Di Liberto cerca il colpaccio nel K1 200

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca della prima giornata di finali ai Mondiali di canoa sprint 2021 – Programma, orari, Tv e streaming dei Mondiali di canoa sprint 2021

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata di finali dei Mondiali senior di canoa velocità in programma a Copenhagen in Danimarca. Sono tre le imbarcazioni azzurre che tenteranno di regalare alla spedizione italiana ai Mondiali dopo i tre quarti posti di ieri, che comunque lasciano molto ben sperare per il futuro.

Oggi sono in programma le finali di dodici specialità: C1 200 femminile, K1 200 maschile, K1 500 femminile, C2 200 femminile, C2 500 maschile, K2 500 maschile, C1 500 maschile, C4 500 femminile, K1 500 maschile, K4 500 femminile, C2 mix, K2 mix. L‘Italia è in acqua per le finali A con Andrea Di Liberto che ha ben impressionato nei turni preliminari e se la giocherà per il podio nel K1 200, con Craciun e Santini anche loro in corsa per una medaglia nel C2 500 e con Carlo Tacchini che ieri ha vinto la semifinale del C1 500. Diversi gli azzurri impegnati nelle finali B.

OA Sport vi propone la diretta live della seconda giornata di finali dei Mondiali senior di canoa velocità in programma a Copenhagen in Danimarca: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, delle gare degli azzurri che si disputeranno dalle ore 11.00. Buon divertimento!

Foto: comunicato stampa Federcanoa