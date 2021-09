Va in archivio la sessione mattutina di oggi, sabato 18 settembre, dei Mondiali di canoa velocità e paracanoa: a Copenaghen, in Danimarca, sono andate in scena nella canoa le prime finali, mentre nella paracanoa si è chiuso il programma con le finali del kayak, con una medaglia d’argento per l’Italia, conquistata da Federico Mancarella nella specialità paralimpica del KL2 200.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Andrea Schera nel K1 1000 con un gara in rimonta si classifica quarto in 3’31″26 nella gara dominata dal lusitano Fernando Pimenta, vittorioso in 3’25″82, mentre Carlo Tacchini nel C1 1000 non entra mai in gara e si classifica ottavo in 4’00″63 nella prova andata al tedesco Conrad Scheibner in 3’50″73.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Gabriele Casadei e Mykola Vykhodtsev sfiorano il podio nel C2 1000, lottando a lungo per il terzo posto ed alla fine chiudendo quarti in 3’37″68, a 4″84 dall’oro della RCF (Federazione Canoa Russa), prima in 3:32.83, mentre Agata Fantini, impegnata nel K1 1000, chiude nona in 4’08″74.

Doppio impegno per Francesca Genzo: nel K1 200, dove è stata settima ai Giochi di Tokyo, conferma la settima posizione in 41″31 nella gara vinta dalla danese Emma Jorgensen in 39″98, mentre in coppia con Irene Bellan nel K2 200 chiude ai piedi del podio, al quarto posto in 38″05, a 0″64 dalla RCF (Federazione Canoa Russa), oro in 37″41.

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Federico Mancarella, di bronzo alle Paralimpiadi, centra la medaglia d’argento nel KL2 200: l’azzurro chiude in 41″96 e viene battuto per 0″18 dall’ucraino Mykola Syniuk, all’oro in 41″77. Eleonora De Paolis, quarta ai Giochi, conferma il piazzamento nel KL1 200, fermandosi nuovamente ai piedi del podio in 55″57.

Kwadzo Klokpah, 11° a Tokyo, nel KL3 200 termina al settimo posto in 42″69 nella gara vinta dall’ucraino Serhii Yemelianov in 39″54, infine Amanda Embriaco nel KL3 200 si classifica ottava in 54″23 nella prova in cui l’oro va alla britannica Laura Sugar in 47″77.

SPECIALITA’ OLIMPICHE CANOA VELOCITA’: DA RIO 2016 A PARIGI 2024

Rio 2016 200m 500m 1000m Uomini K1, K2, C1 – K1, K2, K4, C1, C2 Donne K1 K1, K2, K4 – Tokyo 2020 200m 500m 1000m Uomini K1 K4 K1, K2, C1, C2 Donne K1, C1 K1, K2, K4, C2 – Parigi 2024 200m 500m 1000m Uomini – K2, K4, C2 K1, C1 Donne C1 K1, K2, K4, C2 –

Foto: LaPresse